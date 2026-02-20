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Информация на данной странице относится к моделям: CX1220/00, CX1520/01, CX2050/00. Показать больше ›
Грязь на передней решетке вентилятора Philips
Вентилятор Philips работает слишком громко
Вентилятор Philips испускает странный запах
Слабый поток воздуха от колонного вентилятора Philips
Не могу включить/выключить колонный вентилятор Philips
Мой вентилятор Philips издает необычные звуки при осцилляции
Колонный вентилятор Philips внезапно отключается
Основание колонного вентилятора Philips шатается или вибрирует