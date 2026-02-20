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Не могу включить/выключить колонный вентилятор Philips

Если вам не удается совершить никаких действий с колонным вентилятором Philips (включить, выключить, переключить режим), найдите возможные причины и решения этой проблемы в этой статье.

Информация на данной странице относится к моделям: CX1220/00, CX1520/01, CX2050/00. Показать больше  ›

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