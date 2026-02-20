Не могу включить/выключить колонный вентилятор Philips

Приведенная ниже информация относится только к моделям CX1210 и CX1220.



Убедитесь, что регулятор функции таймера установлен в положение OFF (ВЫКЛ.), как показано на изображении A. В таком случае вентилятор не будет включаться при нажатии кнопки скорости вентилятора. Чтобы включить вентилятор Philips, установите регулятор в положение ON (ВКЛ.), после чего выберите желаемую скорость работы вентилятора (как показано на изображении B ниже).

Если прибор по-прежнему не работает, свяжитесь с нами для получения дальнейшей помощи.