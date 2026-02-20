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В некоторых ситуациях серию сеансов в приложении Sonicare For Kids можно восстановить.
Если вы все еще испытываете проблемы с приложением Sonicare For Kids, обратитесь к нам за дальнейшей поддержкой напрямую через Службу поддержки | Philips.
Информация на данной странице относится к моделям: HX6600/13, HX6500/03, HX6600/12. Показать больше ›
Как восстановить серию сеансов в приложении Sonicare For Kids?
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Как подключить зубную щетку к приложению Sonicare?
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