Служба поддержки Philips Как восстановить серию сеансов в приложении Sonicare For Kids?

В некоторых ситуациях серию сеансов в приложении Sonicare For Kids можно восстановить.

Выберите профиль ребенка в приложении. Нажмите на кнопку календаря в левой части экрана. Выберите опцию "Мой календарь". Нажмите на значок солнца и/или луны, в зависимости от отсутствующего сеанса чистки, чтобы рядом с этим днем появилась зеленая галочка. На месте, где раньше находился красный значок "X", появится желтый значок. Откройте родительскую панель. Нажмите на желтые полукруги. Они обозначают утренние и вечерние сеансы чистки, для которых был запрошен статус выполненных. Выберите для них зеленую галочку. Это закроет пропущенные ранее сеансы, и серия сеансов будет восстановлена!

Если вы все еще испытываете проблемы с приложением Sonicare For Kids, обратитесь к нам за дальнейшей поддержкой напрямую через Службу поддержки | Philips.









