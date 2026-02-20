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Как восстановить серию сеансов в приложении Sonicare For Kids?

В некоторых ситуациях серию сеансов в приложении Sonicare For Kids можно восстановить. 

  1. Выберите профиль ребенка в приложении.
  2. Нажмите на кнопку календаря в левой части экрана.
  3. Выберите опцию "Мой календарь".
  4. Нажмите на значок солнца и/или луны, в зависимости от отсутствующего сеанса чистки, чтобы рядом с этим днем появилась зеленая галочка. На месте, где раньше находился красный значок "X", появится желтый значок.
  5. Откройте родительскую панель.
  6. Нажмите на желтые полукруги. Они обозначают утренние и вечерние сеансы чистки, для которых был запрошен статус выполненных. Выберите для них зеленую галочку.
  7. Это закроет пропущенные ранее сеансы, и серия сеансов будет восстановлена!

Если вы все еще испытываете проблемы с приложением Sonicare For Kids, обратитесь к нам за дальнейшей поддержкой напрямую через Службу поддержки | Philips.

 

 



 

Календарь в приложении Sonicare For Kids

Информация на данной странице относится к моделям: HX6600/13, HX6500/03, HX6600/12. Показать больше  ›

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