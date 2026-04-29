Каким образом можно заряжать изделия Philips через USB?

Если вы заряжаете изделие Philips в среде с высокой влажностью (например, в ванной комнате), всегда используйте адаптер IPX4 для безопасной зарядки. IPX4 означает, что адаптер устойчив к попаданию на него брызг.
При выборе адаптера следует убедиться, что он соответствует требованиям ниже (эти сведения обычно выбиты на самом адаптере).
Входящее напряжение: 100–240 В
Выходное напряжение: 5 В
Выходная мощность: 1 А или выше.
Влагоустойчивость: IPX4* для влажной среды.
Знак соответствия: применяемый знак соответствия/сертификации в вашей стране (РСТ, EAC и др.).
Важно! Использование несертифицированного адаптера может привести к рискам безопасности и серьезным травмам. Всегда отсоединяйте адаптер от изделия, прежде чем выполнять его очистку водой.
*Совет. X в IPX4 меняется на другую цифру (например, IP24 или IP44) в описании адаптера. Вторая цифра 4 в IPX4 означает, что адаптер устойчив к воздействию брызг.