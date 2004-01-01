Все пустышки Philips Avent не содержат бисфенол-А. Philips Avent занимает лидирующие позиции на рынке решений для родителей и детей, а наш основной приоритет — это безопасность нашей продукции. Мы обеспечиваем полное соответствие всем применимым законным требованиям по безопасности по всему миру, следуя самым строгим стандартам.

В связи с новостями о пустышке Philips Avent SCF085/60 мы проверили результаты тестов и провели дополнительные тесты с DEKRA — крупнейшей в мире независимой организацией, выполняющей задачи тестирования, инспекции и сертификации. Эти тесты также не обнаружили содержание в наших пустышках бисфенола-А, включая проверенный образец продукта, и таким образом подтвердили отсутствие в них бисфенола-А.