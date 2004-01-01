Ключевые слова для поиска

    Я видел(а) новости о пустышках и бисфеноле-А (BPA) — как вы проверяете отсутствие бисфенола-А в пустышках Philips Avent?

    Опубліковано на 21 октября 2025 г.

    Все пустышки Philips Avent не содержат бисфенол-А. Philips Avent занимает лидирующие позиции на рынке решений для родителей и детей, а наш основной приоритет — это безопасность нашей продукции. Мы обеспечиваем полное соответствие всем применимым законным требованиям по безопасности по всему миру, следуя самым строгим стандартам.

    В связи с новостями о пустышке Philips Avent SCF085/60 мы проверили результаты тестов и провели дополнительные тесты с DEKRA — крупнейшей в мире независимой организацией, выполняющей задачи тестирования, инспекции и сертификации. Эти тесты также не обнаружили содержание в наших пустышках бисфенола-А, включая проверенный образец продукта, и таким образом подтвердили отсутствие в них бисфенола-А.

    Информация на данной странице относится к моделям: SCF091/99 , SCF087/17 , SCF099/26 , SCF093/06 , SCF349/58 , SCF349/50 , SCF349/47 , SCF099/27 , SCF093/03 , SCF075/14 , SCF075/17 , SCF075/18 , SCF075/11 , SCF087/12 , SCF087/13 , SCF091/46 , SCF091/45 , SCF091/43 , SCF075/12 , SCF091/42 , SCF075/13 , SCF080/23 , SCF080/24 , SCF080/26 , SCF080/27 , SCF376/32 , SCF376/31 , SCF376/29 , SCF376/28 , SCF376/27 , SCF376/25 , SCF091/41 , SCF091/40 , SCF091/38 , SCF091/37 , SCF376/24 , SCF087/18 , SCF087/01 , SCF087/02 , SCF087/03 , SCF087/04 , SCF087/07 , SCF087/09 , SCF087/10 , SCF087/11 , SCF075/08 , SCF091/18 , SCF349/24 , SCF091/09 , SCF376/13 , SCF349/18 , SCF091/15 , SCF085/61 , SCF085/60 , SCF085/59 , SCF376/18 , SCF085/58 , SCF376/19 , SCF091/07 , SCF376/14 , SCF349/22 , SCF222/02 , SCF080/17 , SCF080/10 , SCF080/11 , SCF080/09 , SCF376/01 , SCF099/22 , SCF099/21 , SCF080/08 , SCF080/01 , SCF080/02 , SCF080/03 , SCF080/04 , SCF080/05 , SCF080/06 , SCF080/07 , SCF080/12 , SCF080/18 , SCF085/20 , SCF085/01 , SCF085/02 , SCF085/03 , SCF085/04 , SCF085/15 , SCF223/03 , SCF223/02 , SCF222/01 , SCF086/76 , SCF086/26 , SCF349/12 , SCF376/22 , SCF376/21 , SCF376/11 , SCF376/12 , SCF349/11 , SCF348/14 , SCF348/13 , SCF348/11 , SCF348/12 , SCF245/20 , SCF244/20 , SCF212/00 , SCF245/22 , SCF244/22 , SCF344/20 , SCF343/22 , SCF343/20 , SCF342/22 , SCF226/22 , SCF227/22 , SCF227/20 , SCF222/20 . Нажмите здесь, чтобы увидеть больше номеров продуктов Нажмите здесь, чтобы показать меньше номеров продуктов

