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Как использовать насадку ProGuide?

ProGuide поможет удерживать головку эпилятора под оптимальным углом 75° для оптимального результата, а также растягивает кожу для более комфортной эпиляции.

Чтобы использовать ProGuide, выполните следующие действия:

  1. Снимите верхнюю часть головки эпилятора.
  2. Установите насадку ProGuide на головку эпилятора.
  3. Убедитесь, что эпилятор с насадкой ProGuide плотно прилегает к коже, и проведите обычный сеанс эпиляции.

Всегда поддерживайте оптимальный контакт насадки ProGuide с кожей, чтобы угол прибора был оптимальным. Не наклоняйте ProGuide вверх.

Информация на данной странице относится к моделям: BRE738/00, BRE709/00, BRE718/00. Показать больше  ›

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