Как использовать насадку ProGuide?

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ProGuide поможет удерживать головку эпилятора под оптимальным углом 75° для оптимального результата, а также растягивает кожу для более комфортной эпиляции.
Чтобы использовать ProGuide, выполните следующие действия:
Всегда поддерживайте оптимальный контакт насадки ProGuide с кожей, чтобы угол прибора был оптимальным. Не наклоняйте ProGuide вверх.
Информация на данной странице относится к моделям: BRE738/00, BRE709/00, BRE718/00. Показать больше ›
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