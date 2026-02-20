Служба поддержки Philips Как использовать насадку ProGuide?

ProGuide поможет удерживать головку эпилятора под оптимальным углом 75° для оптимального результата, а также растягивает кожу для более комфортной эпиляции.

Чтобы использовать ProGuide, выполните следующие действия:

Снимите верхнюю часть головки эпилятора. Установите насадку ProGuide на головку эпилятора. Убедитесь, что эпилятор с насадкой ProGuide плотно прилегает к коже, и проведите обычный сеанс эпиляции.

Всегда поддерживайте оптимальный контакт насадки ProGuide с кожей, чтобы угол прибора был оптимальным. Не наклоняйте ProGuide вверх.