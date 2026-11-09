В зонах, которым вы хотите уделить повышенное внимание, насадку SkinLED можно задержать на месте, но не более чем на 10 секунд.

Перемещайте насадку плавно и не обрабатывайте область под глазами, чтобы избежать дискомфорта или неравномерного результата.

Не используйте насадку SkinLED на глазах и не направляйте свет на открытые или закрытые глаза.