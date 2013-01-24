Заварной кофе и эспрессо отличаются методами приготовления и сортами кофейных зерен. Заварной кофе обычно готовится из зерен арабики в капельной кофеварке. Эспрессо готовится в кофемашине из примерно 60–70 % арабики и 30–40 % робусты. Что касается обжарки, для заварного кофе используются зерна легкой или средней степени обжарки для усиления вкуса и придания нежного аромата. Для приготовления эспрессо используются зерна сильной обжарки для придания напитку шоколадных ноток и уменьшения кислого привкуса.

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