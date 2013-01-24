Коктейль, названный в честь знаменитой женщины-пирата 18 века, согреет не только тело, но и душу.
ИНГРЕДИЕНТЫ
• 1 порция эспрессо
• 30 мл выдержанного рома
• 20 мл ликера Галлиано
• 1 чайная ложка сахара Демерара
• 20 мл свежих сливок
• Смешайте все ингредиенты (кроме сливок) в бокале
• Поднесите ложку ко внутренней стенке бокала и медленно наливайте сливки поверх задней части нагретой ложки в бокал так, чтобы
они оказались сверху
• Чтобы сливки не смешивались с напитком, требуется немного практики.
Совет! Придайте напитку пикантную нотку, добавив выдержанный ром AOC Martinique Rhum Agricole, приготовленный из сока сахарного тростника.
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