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    Кабачок, фаршированный мясо

    Порций p, Время приготовления: 20 m, Время приготовления 20 m
    0–30 минут
    Овощи
    Исключающая орехи
    Основные блюда
    Сыр
    Аэрогриль
    Мясо

    Ингредиенты

    • 1 большой кабачок (примерно 400 г)
    • 50 г измельченного сыра Фета
    • 1 зубчик чеснока, измельченный при помощи пресса
    • ½ столовой ложки неострой паприки
    • 200 г фарша из нежирной говядины
    • Свежемолотый черный перец

    Способ приготовления

    • Обрежьте края кабачка, нарежьте кабачок на 6 равных частей. Переверните кусочки кабачка и вырежьте мякоть 1/2 см с боков и 1 см снизу. Немного посолите кабачок изнутри.
    • Нагрейте компактную аэрофритюрницу до 180 °C.
    • Смешайте говяжий фарш с сыром Фета, чесноком, паприкой и перцем, хорошо перемешайте. Разделите фарш на 6 равных порций. Наполните кабачки фаршем и хорошо утрамбуйте. Разгладьте поверхность влажной рукой.
    • Положите кабачок в чашу и поставьте чашу в корзину. Поставьте корзину в AirFryer, с помощью таймера выберите время приготовления 20 минут. Выпекайте фаршированный кабачок до готовности и золотисто-коричневого цвета. Прекрасным гарниром станет золотистый рис и обжаренные томаты Черри.
    Кабачок, фаршированный мясо

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