Кабачок, фаршированный мясо

Обрежьте края кабачка, нарежьте кабачок на 6 равных частей. Переверните кусочки кабачка и вырежьте мякоть 1/2 см с боков и 1 см снизу. Немного посолите кабачок изнутри.
Нагрейте компактную аэрофритюрницу до 180 °C.
Смешайте говяжий фарш с сыром Фета, чесноком, паприкой и перцем, хорошо перемешайте. Разделите фарш на 6 равных порций. Наполните кабачки фаршем и хорошо утрамбуйте. Разгладьте поверхность влажной рукой.
Положите кабачок в чашу и поставьте чашу в корзину. Поставьте корзину в AirFryer, с помощью таймера выберите время приготовления 20 минут. Выпекайте фаршированный кабачок до готовности и золотисто-коричневого цвета. Прекрасным гарниром станет золотистый рис и обжаренные томаты Черри.