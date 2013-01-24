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    Куриные наггетсы по-средиземноморски

    Порций 4 p, Время приготовления: 20 m, Время приготовления 20 m
    Основные блюда
    Исключающая орехи
    30–60 минут
    Аэрогриль
    Исключающая молочные продукты
    Птица

    Ингредиенты

    • 2 ломтика черствого белого хлеба, нарезанного кусочками
    • 1 столовая ложка острой паприки
    • 250 г куриного филе, нарезанного кусочками
    • 1 яичный желток + 2 яичных белка
    • 1 зубчик чеснока, измельченный при помощи пресса
    • 2 столовые ложки красного соуса песто
    • Свежемолотый перец

    Способ приготовления

    • В кухонном комбайне измельчите хлеб и паприку до получения комковатой массы, добавьте оливковое масло, переложите массу в чашу.
    • При помощи кухонного комбайна измельчите куриное филе, добавьте яичный желток, чеснок, соус песто и петрушку, приправьте ½ чайной ложки соли и перца по вкусу.
    • Нагрейте аэрофритюрницу до 200 °C.
    • В чаше взбейте яичные белки. Из куриного мяса слепите 10 шариков, придайте им форму овальных наггетсов. Окуните наггетсы сначала в яичный белок, а затем обваляйте в панировочных сухарях. Наггетсы должны быть полностью покрыты кляром.
    • Положите наггетсы в корзину, корзину поставьте в компактную аэрофритюрницу С помощью таймера выберите время приготовления 10 минут. Обжаривайте наггетсы до золотисто-коричневого цвета. Оставшиеся наггетсы приготовьте аналогичным способом. Подавайте с картофелем фри и свежим салатом.
    Куриные наггетсы по-средиземноморски

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