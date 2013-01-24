Куриные наггетсы по-средиземноморски

2 ломтика черствого белого хлеба, нарезанного кусочками
1 столовая ложка острой паприки
250 г куриного филе, нарезанного кусочками
1 яичный желток + 2 яичных белка
1 зубчик чеснока, измельченный при помощи пресса
2 столовые ложки красного соуса песто
Свежемолотый перец
Способ приготовления
В кухонном комбайне измельчите хлеб и паприку до получения комковатой массы, добавьте оливковое масло, переложите массу в чашу.
При помощи кухонного комбайна измельчите куриное филе, добавьте яичный желток, чеснок, соус песто и петрушку, приправьте ½ чайной ложки соли и перца по вкусу.
Нагрейте аэрофритюрницу до 200 °C.
В чаше взбейте яичные белки. Из куриного мяса слепите 10 шариков, придайте им форму овальных наггетсов. Окуните наггетсы сначала в яичный белок, а затем обваляйте в панировочных сухарях. Наггетсы должны быть полностью покрыты кляром.
Положите наггетсы в корзину, корзину поставьте в компактную аэрофритюрницу С помощью таймера выберите время приготовления 10 минут. Обжаривайте наггетсы до золотисто-коричневого цвета. Оставшиеся наггетсы приготовьте аналогичным способом. Подавайте с картофелем фри и свежим салатом.