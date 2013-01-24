Картофельная запеканка

400 г очищенного картофеля с небольшим содержанием крахмала
50 мл молока
50 мл сливок
Свежемолотый перец
Мускатный орех
40 г натертого сыра Грюйер или другого наполовину созревшего сыра
Способ приготовления
Нагрейте аэрофритюрницу до 200 °C. Нарежьте картофель очень тонкими ломтиками.
В чаше смешайте молоко, сливки, приправьте солью, перцем и мускатным орехом по вкусу, полейте ломтики картофеля полученной смесью.
Переложите картофельные ломтики в форму для пирога, залейте оставшейся смесью, посыпьте сыром.
Положите форму для пирога в корзину и поставьте корзину в компактную аэрофритюрницу. С помощью таймера выберите время приготовления 15 минут и выпекайте запеканку до готовности и появления золотистой корочки.
Порежьте картофельную запеканку на квадраты, подавайте с рыбой или жареным мясом.