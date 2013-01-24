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    Картофельная запеканка

    Порций 4 p, Время приготовления: 10 m, Время приготовления 15 m
    Основные блюда
    Сыр
    0–30 минут
    Исключающая орехи
    Аэрогриль
    Вегетарианские блюда

    Ингредиенты

    • 400 г очищенного картофеля с небольшим содержанием крахмала
    • 50 мл молока
    • 50 мл сливок
    • Свежемолотый перец
    • Мускатный орех
    • 40 г натертого сыра Грюйер или другого наполовину созревшего сыра

    Способ приготовления

    • Нагрейте аэрофритюрницу до 200 °C. Нарежьте картофель очень тонкими ломтиками.
    • В чаше смешайте молоко, сливки, приправьте солью, перцем и мускатным орехом по вкусу, полейте ломтики картофеля полученной смесью.
    • Переложите картофельные ломтики в форму для пирога, залейте оставшейся смесью, посыпьте сыром.
    • Положите форму для пирога в корзину и поставьте корзину в компактную аэрофритюрницу. С помощью таймера выберите время приготовления 15 минут и выпекайте запеканку до готовности и появления золотистой корочки.
    • Порежьте картофельную запеканку на квадраты, подавайте с рыбой или жареным мясом.
    Картофельная запеканка

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