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    Острый картофель-фри по-деревенски

    Порций 4 p, Время приготовления: 10 m, Время приготовления 20 m
    Исключающая орехи
    Вегетарианские блюда
    Безлактозная
    Основные блюда
    30–60 минут
    Картофель
    Аэрогриль
    Исключающая молочные продукты
    Безглютеновая

    Ингредиенты

    • 800 картофеля
    • 2 небольших сухих перца чили или 1 чайная ложка сухих кусочков перца чили
    • ½ столовой ложки свежемолотого черного перца
    • 1 столовая ложка оливкового масла

    Способ приготовления

    • Нагрейте компактную аэрофритюрницу до 180 °C.
    • Очистите картофель под струей воды. Разрежьте на полоски размером 1½ см.
    • Промойте картофель, высушите и промокните салфеткой.
    • Разотрите чили (в ступке), смешайте с оливковым маслом, перцем и порошком карри, посыпьте этой смесью ломтики картофеля.
    • Положите картофель в корзину, поставьте корзину в компактную аэрофритюрницу. С помощью таймера установите время приготовления 20 минут, запекайте картофель до готовности и появления золотистой корочки. Периодически помешивайте.
    • Подавайте на блюде, посыпав картофель солью. Отличный гарнир к стейку.
    Острый картофель-фри по-деревенски

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