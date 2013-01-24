Острый картофель-фри по-деревенски

2 небольших сухих перца чили или 1 чайная ложка сухих кусочков перца чили
½ столовой ложки свежемолотого черного перца
1 столовая ложка оливкового масла
Способ приготовления
Нагрейте компактную аэрофритюрницу до 180 °C.
Очистите картофель под струей воды. Разрежьте на полоски размером 1½ см.
Промойте картофель, высушите и промокните салфеткой.
Разотрите чили (в ступке), смешайте с оливковым маслом, перцем и порошком карри, посыпьте этой смесью ломтики картофеля.
Положите картофель в корзину, поставьте корзину в компактную аэрофритюрницу. С помощью таймера установите время приготовления 20 минут, запекайте картофель до готовности и появления золотистой корочки. Периодически помешивайте.
Подавайте на блюде, посыпав картофель солью. Отличный гарнир к стейку.