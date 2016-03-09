Стейк Из Оленины С Соусом Из Грецких Орехов И Гранатом | Philips

3 столовые ложки порезанного кориандра или петрушки
100 мл гранатового сока
4 размороженных стейка из оленины
2 столовые ложки сливочного масла
1 гранат
свежемолотый черный перец
- противень, смазанный маслом
- кухонный комбайн с насадкой-ножом
Способ приготовления
На сковороде в течение 2-3 минут обжарьте грецкие орехи, дайте остыть.
Установите насадку-нож в кухонный комбайн, добавьте орехи, чеснок, 2 столовые ложки оливкового масла и кориандр. Смешайте все ингредиенты до консистенции пюре, добавив в середине приготовления гранатовый сок. Добавьте соль и перец по вкусу.
Нагрейте духовку до 150 ºC. Натрите стейки солью и перцем (добавляя соль до термической обработки, вы улучшаете вкусовые качества готового блюда). Нагрейте сливочное и оливковое масло, обжаривайте стейки по 2-3 минуты с каждой стороны до коричневого цвета.
Подавайте стейки с ореховым соусом и зернами граната.
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