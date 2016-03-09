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    Стейк из оленины с соусом из грецких орехов и гранатом

    Питательно, ароматно, необычно

    Порций 4 p
    0–30 минут
    Овощи
    Кухонный комбайн
    Основные блюда
    Исключающая молочные продукты
    Фрукты
    Мясо

    Ингредиенты

    • 100 г очищенных грецких орехов
    • 1 очищенный зубчик чеснока
    • 4 столовые ложки оливкового масла первого отжима
    • 3 столовые ложки порезанного кориандра или петрушки
    • 100 мл гранатового сока
    • 4 размороженных стейка из оленины
    • 2 столовые ложки сливочного масла
    • 1 гранат
    • свежемолотый черный перец
    • - противень, смазанный маслом
    • - кухонный комбайн с насадкой-ножом

    Способ приготовления

    • На сковороде в течение 2-3 минут обжарьте грецкие орехи, дайте остыть.
    • Установите насадку-нож в кухонный комбайн, добавьте орехи, чеснок, 2 столовые ложки оливкового масла и кориандр. Смешайте все ингредиенты до консистенции пюре, добавив в середине приготовления гранатовый сок. Добавьте соль и перец по вкусу.
    • Нагрейте духовку до 150 ºC. Натрите стейки солью и перцем (добавляя соль до термической обработки, вы улучшаете вкусовые качества готового блюда). Нагрейте сливочное и оливковое масло, обжаривайте стейки по 2-3 минуты с каждой стороны до коричневого цвета.
    • Подавайте стейки с ореховым соусом и зернами граната.
    Стейк Из Оленины С Соусом Из Грецких Орехов И Гранатом | Philips

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