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    Булочки с засахаренными фруктами

    Приятное начало вашего дня

    Порций 1 p, Время приготовления 35 m
    Кухонный комбайн
    Салаты и закуски
    Вегетарианские блюда
    Мука
    от 90 минут
    Фрукты

    Ингредиенты

    • 1 пакетик быстрорастворимых дрожжей (7 г)
    • 3-4 столовые ложки овсяных хлопьев, мака и/или семян кунжута
    • 200 г нарезанных сушеных абрикосов
    • 200 г муки
    • смазанный противень
    • 300 г муки из цельного зерна

    Способ приготовления

    • Вставьте в кухонный комбайн насадку для замешивания теста, заложите в чашу пшеничную муку из цельного зерна, обычную муку, дрожжи и 1 чайную ложку соли. Смешайте все ингредиенты, налейте 350 мл теплой воды тонкой струйкой через загрузочную горловину. Включите комбайн, чтобы тесто замешалось в компактную массу. Добавьте абрикосы и не выключайте комбайн до тех пор, пока они полностью не смешаются с тестом.
    • Завершите замешивание теста вручную на столе, посыпанном мукой. Слепите из теста шар и оставьте его для расстойки в миске, покрытой упаковочной пленкой, в теплом месте на 1 час.
    • Разделите тесто на 8 частей, замешайте их еще в течение нескольких минут и слепите из них булочки. Положите булочки на противень. Сбрызните их водой, посыпьте овсяными хлопьями, маком и/или семенами кунжута. Накройте чистым полотенцем и оставьте для расстойки еще на один час.
    • Разогрейте печь до 220 °С. Запекайте булочки на средней полке печи в течение 15-20 минут, пока они не приобретут золотистый оттенок. После выпекания дайте остыть.
    • Время приготовления: 35 минут + расстойка 2 часа.
    Булочки С Засахаренными Фруктами | Philips

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