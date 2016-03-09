Булочки С Засахаренными Фруктами | Philips

Вставьте в кухонный комбайн насадку для замешивания теста, заложите в чашу пшеничную муку из цельного зерна, обычную муку, дрожжи и 1 чайную ложку соли. Смешайте все ингредиенты, налейте 350 мл теплой воды тонкой струйкой через загрузочную горловину. Включите комбайн, чтобы тесто замешалось в компактную массу. Добавьте абрикосы и не выключайте комбайн до тех пор, пока они полностью не смешаются с тестом.
Завершите замешивание теста вручную на столе, посыпанном мукой. Слепите из теста шар и оставьте его для расстойки в миске, покрытой упаковочной пленкой, в теплом месте на 1 час.
Разделите тесто на 8 частей, замешайте их еще в течение нескольких минут и слепите из них булочки. Положите булочки на противень. Сбрызните их водой, посыпьте овсяными хлопьями, маком и/или семенами кунжута. Накройте чистым полотенцем и оставьте для расстойки еще на один час.
Разогрейте печь до 220 °С. Запекайте булочки на средней полке печи в течение 15-20 минут, пока они не приобретут золотистый оттенок. После выпекания дайте остыть.
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