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    Mешковый пылесос

    • Высокая  мощность всасывания. C Performer Ultimate можно обнаружить незаметную пыль.

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    • Пылесос Performer Compact  
      Высокая производительность. Простое использование.

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    • Высокая производительность благодаря технологии AirflowMax

      Performer Ultimate

      performer-ultimate
      Оптимальная производительность благодаря подсветке пола
      • Объем мешка: 4 литра
      • Максимальная входная мощность: 2200 Вт
      • Мощность всасывания: 550 Вт
      • Фильтр HEPA 13 для очистки воздуха
      • Насадка со светодиодной подсветкой пола TriActive LED
      Смотреть модели Performer Ultimate

      Performer

      Performer
      Высокая мощность всасывания. Для тщательной уборки.
      • Объем мешка: 4 литра
      • Максимальная входная мощность: 2200 Вт
      • Мощность всасывания: 500 Вт
      • Фильтр HEPA 13 для очистки воздуха
      Смотреть модели Performer                      

      Performer Active

      performer-active
      Высокая производительность благодаря технологии AirflowMax
      • Объем мешка: 4 литра
      • Максимальная входная мощность: 2100 Вт
      • Мощность всасывания: 400 Вт
      • Фильтр HEPA 13 для очистки воздуха
      Смотреть модели Performer Active

      Performer Compact

      performer-compact
      Мощный компактный пылесос для простой очистки
      • Объем мешка: 3 литра
      • Максимальная входная мощность: 2000 Вт
      • Мощность всасывания: 375 Вт
      • Фильтр Super Clean Air эффективно очищает воздух
      Смотреть модели Performer Compact

      Купить пылесосы у партнеров

      Пылесос Philips Performer Ultimate со светодиодной подсветкой пола 


      Каждая функция Performer Ultimate тщательно разрабатывалась для максимального качества уборки. Технология светодиодной подсветки пола помогает обнаружить даже самую мелкую пыль, а уникальная зигзагообразная насадка без щетинок собирает пыль одним движением.
       

      Фильтр HEPA 13 задерживает более 99,9 % мелкой пыли и аллергенов, а благодаря эргономичному пульту ДУ прибор максимально прост в использовании.
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      Щетка TriActiveZ

      Наши мешковые пылесосы оснащены уникальными насадками TriActive, которые собирают мусор одновременно в трех различных направлениях.
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      Щетка Diamond Flex

      Насадка DiamondFlex поворачивается на 180⁰, чтобы вы могли легко очищать углы, пространство вокруг мебели и других объектов.
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      Турбо щетка

      Для глубокой очистки ковровых покрытий рекомендуется использовать насадку "Турбо" с вращающейся щеткой, которая легко собирает волосы и шерсть.

      Уникальные насадки TriActive, разработанные компанией Philips

        TriActive

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        + Очистка одновременно в трех направлениях

        + Насадка TriActive входит в комплект моделей Performer Compact и PowerLife.

        TriActive+

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        + Очистка одновременно в трех направлениях

        + С боковыми щетками

        + Насадка TriActive+ входит в комплект моделей Performer Active.

        TriActiveMax

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        + Очистка одновременно в трех направлениях

        + С боковыми щетками
        + Для тщательного удаления пыли на всех видах напольных покрытий

        + Насадка TriActive Max входит в комплект моделей Performer Expert.
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        TriActive Advance

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        + Z-образные воздушные каналы

        + Отсутствие щетинок предотвращает спутывание и скапливание волос на насадке.

        + Плоская конструкция позволяет добраться до многих труднодоступных участков

        + Для ежедневного использования на твердых и мягких напольных покрытиях
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        TriActive LED

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        + Z-образные воздушные каналы

        + Отсутствие щетинок предотвращает спутывание и скапливание волос на насадке.

        + Плоская конструкция позволяет добраться до многих труднодоступных участков

        + Для ежедневного использования на твердых и мягких напольных покрытиях

        + Уникальная технология подсветки пола позволяет обнаружить незаметную пыль
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        Гигиеничное удаление пыли: просто закройте встроенной застежкой, а затем выбросьте использованный мешок!

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        Пылесос Philips с мешком для сбора пыли s-bag® обеспечивает гигиеничное удаление пыли. Мешок очень прост в утилизации: просто закройте и выбросьте его, не пачкая руки, — вся пыль и грязь остаются внутри. Это особенно удобно для людей, у которых есть домашние животные или которые страдают от аллергии.

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