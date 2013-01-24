Пылесос Philips с мешком для сбора пыли s-bag® обеспечивает гигиеничное удаление пыли. Мешок очень прост в утилизации: просто закройте и выбросьте его, не пачкая руки, — вся пыль и грязь остаются внутри. Это особенно удобно для людей, у которых есть домашние животные или которые страдают от аллергии.