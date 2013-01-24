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Каждая функция Performer Ultimate тщательно разрабатывалась для максимального качества уборки. Технология светодиодной подсветки пола помогает обнаружить даже самую мелкую пыль, а уникальная зигзагообразная насадка без щетинок собирает пыль одним движением.
Фильтр HEPA 13 задерживает более 99,9 % мелкой пыли и аллергенов, а благодаря эргономичному пульту ДУ прибор максимально прост в использовании.
+ Очистка одновременно в трех направлениях
+ Насадка TriActive входит в комплект моделей Performer Compact и PowerLife.
+ Очистка одновременно в трех направлениях
+ С боковыми щетками
+ Насадка TriActive+ входит в комплект моделей Performer Active.
+ Очистка одновременно в трех направлениях
+ С боковыми щетками
+ Для тщательного удаления пыли на всех видах напольных покрытий
+ Насадка TriActive Max входит в комплект моделей Performer Expert.
+ Z-образные воздушные каналы
+ Отсутствие щетинок предотвращает спутывание и скапливание волос на насадке.
+ Плоская конструкция позволяет добраться до многих труднодоступных участков
+ Для ежедневного использования на твердых и мягких напольных покрытиях
+ Z-образные воздушные каналы
+ Отсутствие щетинок предотвращает спутывание и скапливание волос на насадке.
+ Плоская конструкция позволяет добраться до многих труднодоступных участков
+ Для ежедневного использования на твердых и мягких напольных покрытиях
+ Уникальная технология подсветки пола позволяет обнаружить незаметную пыль
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