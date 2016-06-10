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    Philips AVENT - Moving from breastfeeding to bottle feeding

    Переход от кормления грудью к кормлению из бутылочки

    Лучше всего, если перед началом кормления из бутылочки вы дождетесь, пока наладится процесс кормления грудью и ребенку исполнится 3–4 недели. Если вы планируете выйти на работу, кормление из бутылочки следует начинать не менее чем за две недели до даты выхода, чтобы у вас было время решить возможные проблемы.

    Малышу может потребоваться время, чтобы привыкнуть к кормлению из бутылочки.

    Ниже вы найдете важные советы о том, как сделать переход от кормления грудью к кормлению из бутылочки более плавным:

    • Предлагайте малышу бутылочку немного позже запланированного времени кормления, чтобы малыш успел проголодаться.
    • В первый раз попросите кого-либо покормить малыша из бутылочки, чтобы он не удивлялся тому, что вы не кормите его грудью.
    • Постарайтесь не присутствовать дома в то время, когда кто-либо кормит вашего малыша из бутылочки в первый раз. Малыши чувствуют запах мамы на расстоянии до 6 метров и могут понять, что вы рядом, даже если вы находитесь в другой комнате.
    • Если во время кормления из бутылочки вы крепко прижмете малыша к себе, он будет чувствовать ту же близость с мамой, как и при кормлении грудью.
    • У некоторых детей пропадает аппетит, когда мамы нет дома, поэтому если вы не находитесь рядом с малышом в течение дня, он может начать чаще просыпаться ночью. Не удивляйтесь этому и используйте это спокойное время суток, чтобы побыть рядом с малышом.

    Если малыш отказывается от кормления из бутылочки, попробуйте следующие способы:

    • Используйте для бутылочки соску, по форме схожую с соском вашей груди.
    • Согрейте соску теплой водой, чтобы она была более привлекательной для малыша.
    • Обмакните соску в грудном молоке. Малыш попробует ее и, скорее всего, захочет получить еще молока.
    • Позвольте малышу поиграть с соской, чтобы он мог привыкнуть к ней.
    • Попробуйте изменить положение малыша. Уложите его в детском кресле или в автомобильном сидении, чтобы он находился в полувертикальном положении, а затем начните кормление из бутылочки, при этом смотря на него.
    • Когда малыш привыкнет к кормлению из бутылочки, вы сможете снова укладывать его в прежнее положение, в котором он находился во время кормления ранее.
    Philips AVENT - Moving from breastfeeding to bottle feeding

    Обратите внимание, что информация, содержащаяся в этих статьях, представляет собой только общие рекомендации и не должна использоваться вместо консультации с врачом. Если у вас, членов вашей семьи или ребенка появились симптомы или заболевания, тяжелые или постоянные, либо вам необходима профессиональная медицинская помощь, обратитесь к врачу. Philips Avent не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате использования информации, представленной на этом сайте.

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