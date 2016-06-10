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Лучше всего, если перед началом кормления из бутылочки вы дождетесь, пока наладится процесс кормления грудью и ребенку исполнится 3–4 недели. Если вы планируете выйти на работу, кормление из бутылочки следует начинать не менее чем за две недели до даты выхода, чтобы у вас было время решить возможные проблемы.
Малышу может потребоваться время, чтобы привыкнуть к кормлению из бутылочки.
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