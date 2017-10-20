Philips Avent – Перехід від годування грудьми до годування з пляшечки

Перш ніж починати годувати дитину з пляшечки, найкраще зачекати, щоб їй виповнилося 3–4 тижні і встановилося грудне годування. Якщо Ви плануєте повернутися на роботу, починайте годування з пляшечки щонайменше за два тижні до виходу на роботу, щоб за цей час усунути будь-які труднощі.
Дитині може знадобитися трохи часу, щоб звикнути до годування з пляшечки.
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