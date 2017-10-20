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Philips Avent – Перехід від годування грудьми до годування з пляшечки

Перехід від годування грудьми до годування з пляшечки

Перш ніж починати годувати дитину з пляшечки, найкраще зачекати, щоб їй виповнилося 3–4 тижні і встановилося грудне годування. Якщо Ви плануєте повернутися на роботу, починайте годування з пляшечки щонайменше за два тижні до виходу на роботу, щоб за цей час усунути будь-які труднощі.

Дитині може знадобитися трохи часу, щоб звикнути до годування з пляшечки.

Важливі поради для легкого переходу від грудей до пляшечки:

  • Пропонуйте дитині пляшечку трохи пізніше, ніж вона звикла їсти, щоб вона зголодніла і була зацікавленою.
  • Дозвольте комусь іншому нагодувати дитину з пляшечки вперше, щоб вона не дивувалася, чому Ви не годуєте її грудьми.
  • Постарайтеся не бути вдома, коли хтось інший годуватиме дитину з пляшечки вперше. Дитина може чути запах матері на відстані щонайменше 6 метрів. Вона може знати, що Ви поблизу, навіть якщо Ви в іншій кімнаті.
  • Годування з пляшечки може бути таким же турботливим, як і годування грудьми, якщо Ви обіймаєте дитину.
  • Дитина може погано їсти, коли Вас немає вдома. Якщо Вас немає вдома весь день, дитина може почати прокидатися частіше вночі. Не дивуйтеся, коли таке станеться, і використовуйте цей тихий час для відновлення зв’язку з дитиною.

Якщо дитина відмовляється їсти з пляшечки, можна спробувати подані далі техніки.

  • Використовуйте соску пляшечки, яка подібна до пустушки дитини.
  • Нагрійте соску теплою водою, щоб вона стала приємнішою.
  • Капніть на соску трохи грудного молока, щоб заохотити дитину смоктати.
  • Дозвольте дитині побавитися соскою, щоб вона ознайомилася з нею.
  • Тримайте дитину в іншому положенні. Посадіть дитину в дитяче або автомобільне крісло, щоб вона була в напіввертикальному положенні, а потім годуйте її з пляшечки, повернувшись обличчям до неї.
  • Коли дитина звикне до пляшечки, можна повернутися назад до звичайної техніки годування.
Philips Avent – Перехід від годування грудьми до годування з пляшечки

Пам’ятайте, що інформація, подана в цих статтях, – це лише загальні поради, які не повинні заміняти рекомендацій лікаря. Якщо Ви, Ваша сім’я або Ваша дитина маєте певні сильні чи постійні симптоми або стани чи Вам потрібна певна порада спеціаліста, зверніться до лікаря. Компанія Philips Avent не несе відповідальності за пошкодження, які можуть виникнути внаслідок використання інформації на цьому веб-сайті.

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