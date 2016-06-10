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    Philips AVENT - Advice for Bottle feeding

    Советы по кормлению из бутылочки

    Philips AVENT - Advice for bottle feeding

    Положения во время кормления из бутылочки

    Так же как и при кормлении грудью, при переходе на кормление из бутылочки существуют положения, которые кажутся малышу наиболее удобными.

    Положение малыша и бутылочки

    Крепко прижмите малыша к себе, уложив его себе на колени в полувертикальном положении, чтобы он мог смотреть вам в глаза. При необходимости, чтобы приподнять его, положите на колени подушку.

    • Малыш получит удовольствие от кормления из бутылочки и съест больше, если вы будете улыбаться и разговаривать с ним.
    • Прежде чем дать малышу соску, наклоните бутылочку таким образом, чтобы соска была наполнена молоком и малыш не глотал воздух (это вызывает газообразование).
    • Если во время кормления малыш ведет себя беспокойно, возможно, он проглотил воздух. Чтобы вызвать у него отрыжку, нежно потрите ему спинку.
    • Старайтесь всегда давать малышу срыгнуть в середине кормления и после него. Это поможет предотвратить рвоту.

    Чередование положений

    Так же как и во время кормления грудью, чередуйте стороны, с которых вы держите малыша. Это способствует равномерному развитию зрения и шеи ребенка. Старайтесь менять сторону в середине кормления из бутылочки, после того как малыш срыгнет. Если вы будете менять стороны с самого начала, возможно, у малыша не будет "любимой" стороны.

    Под мышкой/в позе удерживания мяча для регби

    Положение "под мышкой" подходит в том случае, если вам делали кесарево сечение или у вас двойня. Положите на колени подушку, чтобы вам было легче держать малыша.

    Выбор подходящей соски

    Очень важно подобрать для малыша соску с соответствующим размером отверстия. Вы можете выбрать соску с медленным, средним или быстрым потоком.

    • Новорожденным обычно требуются мягкие соски с медленным потоком.
    • Если кормление малыша из бутылочки занимает много времени или малыш отказывается от кормления в середине процесса, причина может заключаться в слишком маленьком отверстии соски. Возможно, потребуется перейти на соску со средней скоростью потока.
    • Если во время кормления малыш захлебывается, значит, отверстие соски для него слишком большое.
    • Вы также можете попробовать соски с переменным потоком (медленный, средний или быстрый поток при использовании всего одной соски).

    Обратите внимание, что информация, содержащаяся в этих статьях, представляет собой только общие рекомендации и не должна использоваться вместо консультации с врачом. Если у вас, членов вашей семьи или ребенка появились симптомы или заболевания, тяжелые или постоянные, либо вам необходима профессиональная медицинская помощь, обратитесь к врачу. Philips Avent не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате использования информации, представленной на этом сайте.

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