Так же как и во время кормления грудью, чередуйте стороны, с которых вы держите малыша. Это способствует равномерному развитию зрения и шеи ребенка. Старайтесь менять сторону в середине кормления из бутылочки, после того как малыш срыгнет. Если вы будете менять стороны с самого начала, возможно, у малыша не будет "любимой" стороны.