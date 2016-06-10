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Так же как и при кормлении грудью, при переходе на кормление из бутылочки существуют положения, которые кажутся малышу наиболее удобными.
Крепко прижмите малыша к себе, уложив его себе на колени в полувертикальном положении, чтобы он мог смотреть вам в глаза. При необходимости, чтобы приподнять его, положите на колени подушку.
Так же как и во время кормления грудью, чередуйте стороны, с которых вы держите малыша. Это способствует равномерному развитию зрения и шеи ребенка. Старайтесь менять сторону в середине кормления из бутылочки, после того как малыш срыгнет. Если вы будете менять стороны с самого начала, возможно, у малыша не будет "любимой" стороны.
Положение "под мышкой" подходит в том случае, если вам делали кесарево сечение или у вас двойня. Положите на колени подушку, чтобы вам было легче держать малыша.
Очень важно подобрать для малыша соску с соответствующим размером отверстия. Вы можете выбрать соску с медленным, средним или быстрым потоком.
Обратите внимание, что информация, содержащаяся в этих статьях, представляет собой только общие рекомендации и не должна использоваться вместо консультации с врачом. Если у вас, членов вашей семьи или ребенка появились симптомы или заболевания, тяжелые или постоянные, либо вам необходима профессиональная медицинская помощь, обратитесь к врачу. Philips Avent не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате использования информации, представленной на этом сайте.
Подготовка бутылочки для кормления малыша
Стерилизация принадлежностей для кормления малыша