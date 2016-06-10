Давайте продукты из этой группы три раза в день. Молоко — бесценный продукт для маленьких детей, но для детей старше года оно уже не так важно. 3 чашки молока объемом 88–120 мл в день вполне достаточно. Если ребенок употребляет сыры и йогурты, сократите количество молока. Бутылочки с молоком нужно отменить начиная с года. Когда ребенку исполнится год, молочную смесь можно заменить цельным свежим коровьим молоком, если ребенок находится на искусственном вскармливании.