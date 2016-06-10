Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
Главная
$

Ключевые слова для поиска

1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    • Бесплатная доставка и возврат

    • Официальная гарантия

    • Приобретайте напрямую у Philips

    • Поддержка клиентов 7 дней в неделю

    Philips AVENT - Toddler food - a balanced diet

    Пища для детей раннего возраста — сбалансированное питание

    Дети тратят много энергии, поэтому им нужно сбалансированное питание, богатое питательными веществами и белками. Разнообразный рацион, в котором содержатся продукты из пяти групп, обеспечит здоровый рост и развитие ребенка.

    Philips AVENT - Toldder food - a balanced diet

    1. Хлеб, рис, картофель, макаронные изделия

    Вышеперечисленные крахмалосодержащие продукты, включая батат и хлеб из пшеничной муки, являются источниками энергии и должны присутствовать в качестве основной составляющей во время каждого приема пищи. Также следует включить в меню цельнозерновой или пшеничный хлеб.

    2. Фрукты и овощи

    Фрукты и овощи служат источником витаминов, минералов и клетчатки. Предлагайте ребенку фрукты во время завтрака, а овощи и фрукты — во время двух других основных приемов пищи. Дети младшего возраста, так же как и взрослые, должны употреблять 5 и больше порций свежих, замороженных, консервированных или сухих фруктов в день.

    3. Мясо, рыба, яйца, бобовые и другие источники белка, помимо молочных продуктов

    Эти продукты, а также орехи, чечевица и сыр тофу снабжают организм железом и цинком. Включайте продукты из этой группы в рацион дважды в день, а жирную рыбу — один или два раза в неделю.

    4. Молоко, сыр и йогурт

    Давайте продукты из этой группы три раза в день. Молоко — бесценный продукт для маленьких детей, но для детей старше года оно уже не так важно. 3 чашки молока объемом 88–120 мл в день вполне достаточно. Если ребенок употребляет сыры и йогурты, сократите количество молока. Бутылочки с молоком нужно отменить начиная с года. Когда ребенку исполнится год, молочную смесь можно заменить цельным свежим коровьим молоком, если ребенок находится на искусственном вскармливании.

    5. Продукты с большим содержанием жиров и/или сахара

    Дети обычно обожают такие продукты, однако их количество следует свести к минимуму. Вы можете угостить ребенка пирогом в конце двух основных приемов пищи, но не следует заменять продуктами из этой группы питательные продукты из других групп.

    Примечание о витаминных добавках группы A и D

    В Великобритании в рацион детей до 5 лет рекомендуется вводить витаминные добавки групп A и D, поскольку дети недополучают эти витамины в пище. Это поддерживает детскую иммунную систему и способствует правильному развитию скелета.

    Нерекомендуемые продукты

    Не включайте в рацион ребенка продукты, содержащие много жиров и соли. Полуфабрикаты и готовые продукты следует использовать в детском меню с осторожностью, исключение составляют продукты, специально предназначенные для маленьких детей.

    Не включайте в рацион ребенка диетические продукты и продукты для похудения. Продукты с низким содержанием калорий не подходят для детей раннего возраста, поскольку для активного роста им необходимы дополнительные калории.

    Полезная домашняя пища — лучший выбор в этой ситуации. Она питательна и обходится недорого, ведь можно приготовить большое количество порций и хранить их в холодильнике или морозильной камере. Система Philips AVENT VIA идеально подходит для хранения детской пищи.

    Введение в рацион новых продуктов

    Поддержание интереса ребенка к пище и разнообразное меню — ключ к успеху. Вводите в рацион малыша новые продукты маленькими порциями. Лучше предложить несколько кусочков, чем наполнить целую тарелку и ждать, что ребенок все съест. Возможно, потребуется несколько попыток, прежде чем ребенок примет новый продукт. В этом нет ничего необычного, так что сохраняйте терпение. Предлагайте ребенку еду, которую можно есть руками, и позволяйте ему самому решать, сколько ему съесть.

    Обратите внимание, что информация, содержащаяся в этих статьях, представляет собой только общие рекомендации и не должна использоваться вместо консультации с врачом. Если у вас, членов вашей семьи или ребенка появились симптомы или заболевания, тяжелые или постоянные, либо вам необходима профессиональная медицинская помощь, обратитесь к врачу. Philips Avent не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате использования информации, представленной на этом сайте.

    Продукт(ы):

    Похожие советы

    Советы по кормлению детей раннего возраста

    Советы по кормлению детей раннего возраста

    Прочитать статью

    Простые рецепты для детей

    Простые рецепты для детей

    Прочитать статью

    Плохой аппетит —сложности при кормлении ребенка раннего возраста

    Плохой аппетит —сложности при кормлении ребенка раннего возраста

    Прочитать статью

    Различные этапы введения прикорма

    Различные этапы введения прикорма

    Прочитать статью