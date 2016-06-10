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Дети тратят много энергии, поэтому им нужно сбалансированное питание, богатое питательными веществами и белками. Разнообразный рацион, в котором содержатся продукты из пяти групп, обеспечит здоровый рост и развитие ребенка.
Вышеперечисленные крахмалосодержащие продукты, включая батат и хлеб из пшеничной муки, являются источниками энергии и должны присутствовать в качестве основной составляющей во время каждого приема пищи. Также следует включить в меню цельнозерновой или пшеничный хлеб.
Фрукты и овощи служат источником витаминов, минералов и клетчатки. Предлагайте ребенку фрукты во время завтрака, а овощи и фрукты — во время двух других основных приемов пищи. Дети младшего возраста, так же как и взрослые, должны употреблять 5 и больше порций свежих, замороженных, консервированных или сухих фруктов в день.
Эти продукты, а также орехи, чечевица и сыр тофу снабжают организм железом и цинком. Включайте продукты из этой группы в рацион дважды в день, а жирную рыбу — один или два раза в неделю.
Давайте продукты из этой группы три раза в день. Молоко — бесценный продукт для маленьких детей, но для детей старше года оно уже не так важно. 3 чашки молока объемом 88–120 мл в день вполне достаточно. Если ребенок употребляет сыры и йогурты, сократите количество молока. Бутылочки с молоком нужно отменить начиная с года. Когда ребенку исполнится год, молочную смесь можно заменить цельным свежим коровьим молоком, если ребенок находится на искусственном вскармливании.
Дети обычно обожают такие продукты, однако их количество следует свести к минимуму. Вы можете угостить ребенка пирогом в конце двух основных приемов пищи, но не следует заменять продуктами из этой группы питательные продукты из других групп.
В Великобритании в рацион детей до 5 лет рекомендуется вводить витаминные добавки групп A и D, поскольку дети недополучают эти витамины в пище. Это поддерживает детскую иммунную систему и способствует правильному развитию скелета.
Не включайте в рацион ребенка продукты, содержащие много жиров и соли. Полуфабрикаты и готовые продукты следует использовать в детском меню с осторожностью, исключение составляют продукты, специально предназначенные для маленьких детей.
Не включайте в рацион ребенка диетические продукты и продукты для похудения. Продукты с низким содержанием калорий не подходят для детей раннего возраста, поскольку для активного роста им необходимы дополнительные калории.
Полезная домашняя пища — лучший выбор в этой ситуации. Она питательна и обходится недорого, ведь можно приготовить большое количество порций и хранить их в холодильнике или морозильной камере. Система Philips AVENT VIA идеально подходит для хранения детской пищи.
Поддержание интереса ребенка к пище и разнообразное меню — ключ к успеху. Вводите в рацион малыша новые продукты маленькими порциями. Лучше предложить несколько кусочков, чем наполнить целую тарелку и ждать, что ребенок все съест. Возможно, потребуется несколько попыток, прежде чем ребенок примет новый продукт. В этом нет ничего необычного, так что сохраняйте терпение. Предлагайте ребенку еду, которую можно есть руками, и позволяйте ему самому решать, сколько ему съесть.
Обратите внимание, что информация, содержащаяся в этих статьях, представляет собой только общие рекомендации и не должна использоваться вместо консультации с врачом. Если у вас, членов вашей семьи или ребенка появились симптомы или заболевания, тяжелые или постоянные, либо вам необходима профессиональная медицинская помощь, обратитесь к врачу. Philips Avent не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате использования информации, представленной на этом сайте.
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