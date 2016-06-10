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    Guide to breastfeeding - Chapter 6: How to store breast milk?

    Хранение сцеженного молока

    Чтобы сохранить свежесть сцеженного молока, поместите его в простерилизованные бутылочки для кормления. Все бутылочки для кормления Philips AVENT имеют герметичные крышки, позволяющие легко сохранить грудное молоко свежим.

    Как долго можно хранить сцеженное молоко?

    Сцеженное молоко можно хранить в холодильнике до 24 часов или в морозильной камере до 3 месяцев. Ставьте бутылочки с молоком на полку холодильника, а не на дверцу, чтобы оно хранилось при постоянной температуре.

    После оттаивания грудное молоко можно хранить в холодильнике до 12 часов. Для хранения молока также можно использовать одноразовые контейнеры, но не забывайте при этом указывать на них дату, чтобы знать, когда молоко было сцежено.

    Никогда не используйте микроволновую печь

    Никогда не размораживайте и не подогревайте сцеженное молоко в микроволновой печи, так как из-за неравномерного нагрева малыш может получить ожог.

    Выбрасывайте оставшееся в бутылочке молоко после каждого кормления.

    Philips AVENT - Storing expressed milk

    Обратите внимание, что информация, содержащаяся в этих статьях, представляет собой только общие рекомендации и не должна использоваться вместо консультации с врачом. Если у вас, членов вашей семьи или ребенка появились симптомы или заболевания, тяжелые или постоянные, либо вам необходима профессиональная медицинская помощь, обратитесь к врачу. Philips Avent не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате использования информации, представленной на этом сайте.

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