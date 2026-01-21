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  • Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини
  • Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини

Philips Avent Natural ResponseДитяча пляшечка

SCY900/02

4.9
| (288) Відгуки | 99% рекомендують цей виріб
Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини
Соска Natural Response дозволяє контролювати темп подавання молока залежно від активності дій дитини. Малюки можуть пити у власному ритмі, як за грудного вигодовування, що полегшує поєднання годування грудьми та годування з пляшечки. Важливо правильно підібрати соску. Дізнайтеся більше нижче.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Соска, що імітує справжнє грудне вигодовування

Підтримує індивідуальний ритм харчування дитини

  • Імітує природний процес годування

  • Пляшечка 125 мл, 2 шт.

  • Соска повільний потік (2), 2 шт

  • Не протікає

  • Інноваційна соска - J отвір

Подавання молока, коли дитина активно п’є

Подавання молока, коли дитина активно п’є

Соска Natural Природний Потік підтримує природний ритм годування дитини, що дозволяє легко поєднувати годування груддю та з пляшечки. Соска має отвір з унікальною конструкцію, з якого молоко подається лише тоді, коли дитина активно смокче. Отже, коли малюк зупиняється, щоб ковтнути та зробити вдих, подавання молока також зупиняється.

Природне захоплення із соскою у формі грудей

Природне захоплення із соскою у формі грудей

Широка, м’яка та гнучка соска створена так, щоб імітувати форму грудей і відчуття від них, допомагаючи дитині зручно смоктати соску та їсти.

Підібрати потік соски - важливо

Підібрати потік соски - важливо

Діти розробляють свій стиль годування, виходячи зі своєї фізіології та досвіду взаємодії з вашими грудьми. Деякі швидкі та з ентузіазмом. Інші повільно і стабільно. Ось чому різним дітям можуть знадобитися різні соски, щоб отримати однакову кількість молока​.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.9

з 5

288

Відгуки

99%

рекомендують цей виріб

2

21/01/2026

Україна

Україна

Підкажіть чи є така пляшечка тільки з соскою одиничною???

Цей відгук про Natural Response SCY900 Дитяча пляшечка

Цей відгук про Natural Response SCY900 Дитяча пляшечка

12/08/2023

Україна

Україна

Чудова пляшечка для немовлят

Обрала через анатомічну форму імітуючи груди, з надією що б малюк не відмовився від грудей під час догодовування, і мої надії оправдались, зайшла на ура!!!

Плюси

Якість та продуману соску

Мінуси

Тільки за

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Natural Response 125 мл. Дитяча пляшечка Natural Природний Потік

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Natural Response 125 мл. Дитяча пляшечка Natural Природний Потік

11/08/2023

Україна

Україна

Класна пляшечка

Дуже класна і якісна пляшечка. Малеча серед усіх, що у нас є обирає лише цю і її розмір та форма дозволяють тримати її рученятами

Плюси

дуже класна пляшечка, наш фаворит серед усіх, що у нас є

Мінуси

немає недоліків

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Natural Response 125 мл. Дитяча пляшечка Natural Природний Потік

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Natural Response 125 мл. Дитяча пляшечка Natural Природний Потік

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