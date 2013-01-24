Красивая укладка,

здоровые волосы



Выпрямитель для волос MoistureProtect не только заботится о волосах, но и обладает другими преимуществами, среди которых три цифровые настройки температуры, мгновенный нагрев за 15 секунд и функция ионизации. Благодаря ионизации отрицательно заряженные ионы питают волосы, способствуют закрытию волосяных чешуек, придавая волосам блеск и гладкость. В результате волосы становятся гладкими, блестящими и шелковистыми.

