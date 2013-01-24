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Поддерживает естественный уровень увлажненности волос

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Выпрямитель MoistureProtect

Выпрямитель MoistureProtect

HP8372/00
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Cенсор MoistureProtect проверяет состояние волос 30 раз в секунду и подбирает оптимальную температуру укладки, предотвращая их пересушивание
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"Плавающие" пластины регулируют давление на волосы, предотвращая их повреждения и ломкость
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Ионизация снимает статическое электричество и придает волосам дополнительный блеск
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Время нагрева 15 секунд

К сожалению, этот продукт больше не доступен

Сохранение естественного уровня увлажненности волос
Сохранение естественного уровня увлажненности волос

Сохранение естественной 
влаги в волосах


Сохранить естественный уровень увлажненности волос даже во время выпрямления возможно. Датчик MoistureProtect регулирует нагрев пластин выпрямителя в соответствии с состоянием волос и предотвращает перегрев, сохраняя до 57 % влаги, согласно результатам измерений.
Сохранение естественного уровня увлажненности волос
Выпрямление без спутывания

Выпрямление
без спутывания


Какова цель? Выпрямление волос без спутывания и повреждений. Выпрямитель для волос MoistureProtect оснащен особыми "плавающими" пластинами, которые смещаются, регулируя давление при каждом движении. Это помогает защитить стержень волоса и снизить вероятность разламывания.
Красивая укладка, здоровые волосы
Красивая укладка, здоровые волосы

Красивая укладка,
здоровые волосы


Выпрямитель для волос MoistureProtect не только заботится о волосах, но и обладает другими преимуществами, среди которых три цифровые настройки температуры, мгновенный нагрев за 15 секунд и функция ионизации. Благодаря ионизации отрицательно заряженные ионы питают волосы, способствуют закрытию волосяных чешуек, придавая волосам блеск и гладкость. В результате волосы становятся гладкими, блестящими и шелковистыми.

Укладка
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это просто

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HP8372/00

MoistureProtect

HP8372/00

Поддерживает естественный уровень увлажненности волос
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HPS930/00

Pro

HPS930/00

Титановые пластины для быстрого и безупречного выпрямления волос
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BHS675/00

StraightCare

BHS675/00

До 95 % меньше секущихся кончиков
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BHS380/00

Essential Care

BHS380/00

Легкое выпрямление и блеск благодаря ионизации
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HP8321/00

Essential Care

HP8321/00

Блеск и гладкость благодаря удлиненным пластинам
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Защита волос
  • Технология MoistureProtect поддерживает естественный уровень увлажненности волос
  • Инфракрасный датчик определяет состояние волос и подбирает оптимальную температуру укладки, предотвращая пересушивание
  • Система ионизации
  • Технология ThermoGuard
  • Система ионизации
  • Технология SplitStop для предотвращения секущихся кончиков
  • Датчик UniTemp: стильная укладка без перегрева
  • Система ионизации
  • Система ионизации
  • Турмалиновые керамические пластины выделяют отрицательно заряженные ионы, которые разглаживают волосы и снимают статическое электричество.

Технические характеристики
  • Покрытие: керамика
  • пластины 25 х 90 мм
  • Время нагрева 15 сек
  • Максимальная температура 200 °C
  • Диапазон температур 150–200 °C
  • Плавающие пластины
  • Покрытие: титан
  • ластины 25 х 110 мм

  • Время нагрева 10 сек
  • Максимальная температура 230 °C
  • Диапазон температур 140–230 °C
  • Плавающие пластины
  • Покрытие: керамика с кератиновым напылением
  • пластины 25 х 105 мм
  • Время нагрева 30 сек
  • Максимальная температура 230 °C
  • Диапазон температур 120–230 °C
  • Покрытие: керамика
  • пластины 27 х 100 мм
  • Время нагрева 60 сек
  • Максимальная температура 210 °C
  • 210 °C
  • Покрытие: керамика + турмалин
  • пластины 28 х 100 мм
  • Время нагрева 60 сек
  • Максимальная температура 210 °C
  • 210 °C

Удобство использования
  • Петля для подвешивания
  • Автоотключение черз 1 час
  • шнур 2 м
  • Петля для подвешивания
  • -
  • шнур 2,5 м
  • Петля для подвешивания
  • Автоотключение черз 30 минут
  • шнур 1,8 м
  • Петля для подвешивания
  • -
  • шнур 1,8 м
  • Петля для подвешивания
  • -
  • шнур 1,8 м

Гарантия
  • 2 года
  • 2 года
  • 2 года
  • 2 года
  • 2 года
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Выпрямитель MoistureProtect

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К сожалению, этот продукт больше не доступен