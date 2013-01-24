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- Технология MoistureProtect поддерживает естественный уровень увлажненности волос
- Инфракрасный датчик определяет состояние волос и подбирает оптимальную температуру укладки, предотвращая пересушивание
- Система ионизации
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- Технология ThermoGuard
- Система ионизации
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- Технология SplitStop для предотвращения секущихся кончиков
- Датчик UniTemp: стильная укладка без перегрева
- Система ионизации
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- Турмалиновые керамические пластины выделяют отрицательно заряженные ионы, которые разглаживают волосы и снимают статическое электричество.
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- Покрытие: керамика
- пластины 25 х 90 мм
- Время нагрева 15 сек
- Максимальная температура 200 °C
- Диапазон температур 150–200 °C
- Плавающие пластины
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- Покрытие: титан
- ластины 25 х 110 мм
- Время нагрева 10 сек
- Максимальная температура 230 °C
- Диапазон температур 140–230 °C
- Плавающие пластины
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- Покрытие: керамика с кератиновым напылением
- пластины 25 х 105 мм
- Время нагрева 30 сек
- Максимальная температура 230 °C
- Диапазон температур 120–230 °C
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- Покрытие: керамика
- пластины 27 х 100 мм
- Время нагрева 60 сек
- Максимальная температура 210 °C
- 210 °C
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- Покрытие: керамика + турмалин
- пластины 28 х 100 мм
- Время нагрева 60 сек
- Максимальная температура 210 °C
- 210 °C
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- Петля для подвешивания
- Автоотключение черз 1 час
- шнур 2 м
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- Петля для подвешивания
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- шнур 2,5 м
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- Петля для подвешивания
- Автоотключение черз 30 минут
- шнур 1,8 м
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- Петля для подвешивания
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- шнур 1,8 м
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- Петля для подвешивания
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- шнур 1,8 м