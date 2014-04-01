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Телевизоры
Телевизоры Philips с Ambilight

Телевизоры Philips с Ambilight

Волшебство перед вашими глазами

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    Наши любимые телевизоры с Ambilight

    Ambilight — новый уровень просмотра

    Ambilight video

    Ambilight —меняем правила игры

    Чувствуйте. Смотрите. Живите.

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    Телевизоры Philips с Ambilight | Лучшие телевизоры для игр

    Игры
    Ambilight — просмотр за рамками экрана ⓘ 

    Ambilight — просмотр за рамками экрана

     

    Подключаете консоль к телевизору? Считаете, что игровой процесс уже невозможно сделать еще интереснее? Ambilight создаст эффект погружения, превратив комнату в сцену из игры. 

    Телевизоры Philips с Ambilight | Лучшие телевизоры для прослушивания музыки

    Музыка
    Ambilight — живое звучание музыки ⓘ                   

    Ambilight — живое звучание музыки

     

    В режиме музыки Ambilight станет ярким световым сопровождением для вашей музыки — как на экране, так и за его пределами.

    Телевизоры Philips с Ambilight | Лучшие телевизоры для просмотра фильмов

    Кино
    Ambilight — кинотеатр у вас дома ⓘ                   

    Ambilight — кинотеатр у вас дома

     

    Более полные ощущения от просмотра. Яркие впечатления от ожидания. С Ambilight и драмы, и блокбастеры будут выглядеть лучше.

    Телевизоры Philips с Ambilight | Лучшие телевизоры для просмотра спортивных трансляций

    Спортивные
    Ambilight — вы в эпицентре событий ⓘ                   

    Ambilight — вы в эпицентре событий

     

    Ambilight позволяет не упускать даже мельчайшие детали состязаний. Выберите лучший телевизор для просмотра футбола и наслаждайтесь.

    Телевизоры Philips с Ambilight | Режим создания атмосферы

    Для дома
    Ambilight — создаем атмосферу ⓘ                   

    Ambilight — создаем атмосферу

     

    Устали от просмотра телевизора? Отключите его и позвольте мягкому свету Ambilight создать идеальную атмосферу для расслабления.

    с подсветкой Ambilight без подсветки Ambilight

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    волшебство Ambilight


    Переливающийся свет Ambilight погрузит вашу комнату в мир теплого света. Умные светодиоды по краям телевизора проецируют цвета с экрана на стену в режиме реального времени. Попробуйте однажды — и не захотите возвращаться к телевизорам без Ambilight.
    Philips Ambilight
    Откройте для себя телевизоры с Ambilight

    Ваш дом. Ваша подсветка #Ambilight. 

    Фанаты Ambilight любят делиться впечатлениями 

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