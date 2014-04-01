Подключаете консоль к телевизору? Считаете, что игровой процесс уже невозможно сделать еще интереснее? Ambilight создаст эффект погружения, превратив комнату в сцену из игры.
В режиме музыки Ambilight станет ярким световым сопровождением для вашей музыки — как на экране, так и за его пределами.
Более полные ощущения от просмотра. Яркие впечатления от ожидания. С Ambilight и драмы, и блокбастеры будут выглядеть лучше.
Ambilight позволяет не упускать даже мельчайшие детали состязаний. Выберите лучший телевизор для просмотра футбола и наслаждайтесь.
Устали от просмотра телевизора? Отключите его и позвольте мягкому свету Ambilight создать идеальную атмосферу для расслабления.
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