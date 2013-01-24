Подключение и управление контентом с помощью облачного хранилища

Подключайтесь и управляйте контентом с помощью облачного хранилища через встроенный браузер HTML5. Благодаря браузеру на основе Chromium вы сможете создавать контент в режиме онлайн и подключать один дисплей или всю сеть устройств. Просто подключите дисплей к Интернету по сети WiFi или с помощью кабеля RJ45 для прослушивания своих собственных списков воспроизведения.