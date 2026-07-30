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Больше не доступен

Signage SolutionsДисплей Multi-Touch

10BDL3051T/00

Много функций
Этот сверхчеткий интеллектуальный дисплей Multi-Touch идеально подойдет в местах, где важен каждый сантиметр пространства — от рекламы на полках до навигации. Универсальное решение с удаленным управлением контентом. Питание через Ethernet обеспечивает гибкость при установке
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в маленьком дисплее Multi-Touch.

Много функций

  • 10"

  • На базе ОС Android

  • Multi-touch

Процессор Android с системой на кристалле. Приложения по умолчанию и из сети

Управляйте дисплеем посредством Интернет-подключения. Профессиональные дисплеи Philips на базе Android оптимизированы для работы с приложениями по умолчанию для Android, но веб-приложения также доступны для установки на дисплей. Новая ОС Android обеспечит безопасность ПО и позволит более длительное время обновлять его до последней версии.

Встроенная камера и динамики

Встроенная камера и динамики делают этот маленький сенсорный экран по-настоящему универсальным интеллектуальным решением. Используйте его для определения различных показателей аудитории, футбольной аналитики и многого другого. Используйте мощные приложения Android AI для демонстрации персонализированного контента или просто применяйте дисплей для проведения видеоконференций.

Простая установка с технологией PoE+

Вы можете разместить профессиональный дисплей Philips практически в любом месте. PoE+ обеспечивает питание и передачу данных на дисплей посредством одного кабеля Ethernet. Вам не потребуется розетка электросети, но адаптер питания также входит в комплект на случай, если вы предпочитаете работать со штекерным соединением.

Технические характеристики

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