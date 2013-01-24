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Дисплей Multi-Touch

10BDL3051T/00
Общая оценка / 5
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    Дисплей Multi-Touch

    10BDL3051T/00
    Общая оценка / 5

    Новый уровень вовлеченности

    Усовершенствованные настраиваемые решения благодаря удобному 5-точечному сенсорному экрану Узнать обо всех преимуществах

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    Дисплей Multi-Touch

    Новый уровень вовлеченности

    Усовершенствованные настраиваемые решения благодаря удобному 5-точечному сенсорному экрану Узнать обо всех преимуществах

    Новый уровень вовлеченности

    Усовершенствованные настраиваемые решения благодаря удобному 5-точечному сенсорному экрану Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Дисплей Multi-Touch

    Новый уровень вовлеченности

    Усовершенствованные настраиваемые решения благодаря удобному 5-точечному сенсорному экрану Узнать обо всех преимуществах

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      благодаря сенсорному дисплею Android™10"

      • 10"
      • На базе ОС Android
      • Multi-touch
      Сохраняйте и воспроизводите контент, используя внутреннюю память

      Сохраняйте и воспроизводите контент, используя внутреннюю память

      Сохраняйте и воспроизводите контент, используя внутреннюю память. Загружайте медиаконтент и сразу же воспроизводите его на дисплее. Память используется совместно с интернет-браузером и служит кэш-памятью. При возникновении сбоев в работе сети воспроизведение контента продолжается из кэша, что позволяет использовать медиафайлы даже в том случае, когда подключение к сети отсутствует.

      Подключение и управление контентом с помощью облачного хранилища

      Подключение и управление контентом с помощью облачного хранилища

      Подключайтесь и управляйте контентом с помощью облачного хранилища через встроенный браузер HTML5. Благодаря браузеру на основе Chromium вы сможете создавать контент в режиме онлайн и подключать один дисплей или всю сеть устройств. Просто подключите дисплей к Интернету по сети WiFi или с помощью кабеля RJ45 для прослушивания своих собственных списков воспроизведения.

      CMND: удобное управление дисплеем

      CMND: удобное управление дисплеем

      CMND — это надежная платформа управления дисплеем, которая позволяет организовывать контент и управлять настройками. Держите все под контролем с помощью CMND.

      ОС Android: используйте свое собственное приложение

      Дисплей на базе Android — одной из самых продвинутых операционных систем — позволяет сохранять любые приложения в памяти дисплея. Вы также можете изучить богатую библиотеку приложений Android и воспроизводить контент из нее. Благодаря функции составления расписания можно планировать отображение приложений и контента в зависимости от потребностей ваших клиентов и времени суток. Функция автоматической ориентации позволяет легко выбирать портретный или альбомный режим отображения.

      Настоящая технология Multi-Touch с 5 одновременно активными точками касания

      Дополнительная интерактивность благодаря 5 точкам касания. Идеально подходит при использовании приложения одновременно несколькими пользователями. 5 точек касания — невероятно экономичное решение.

      Светодиодные полосы для использования в конференц-залах

      Благодаря светодиодным лентам, расположенным по периметру дисплея, проецируется световой ореол, заметный посетителям. Эта красочная технология может использоваться для оповещения о том, свободен ли зал, или для рекламных целей.

      Упростите установку благодаря Power-over-Ethernet

      Упростите установку с помощью технологии Power-over-Ethernet. Благодаря этой технологии передача энергии и подключение могут быть осуществлены через сеть Ethernet. Это упрощает процесс установки, так как не требуется адаптер питания, и расширяет возможности: дисплеи могут быть установлены в небольших или труднодоступных зонах. Для тех, кто предпочитает не использовать технологию Power-over-Ethernet, адаптер питания включен в комплект.

      Упростите установку с помощью встроенного настенного крепления

      Сэкономьте время и деньги с помощью встроенного в заднюю панель настенного крепления, благодаря которому дисплей готов к установке.

      Завладейте вниманием аудитории с помощью интерактивного экрана

      Новый уровень интерактивных возможностей. Благодаря технологии проекционно-емкостных сенсорных панелей, этот дисплей 10" с 5 одновременно активными точками касания предоставляет возможность создания безрамочных видеостен. Пользователи оценят совершенно новый, динамичный способ взаимодействия.

      Встроенный WiFi и Bluetooth

      Общайтесь в беспроводном режиме и упростите управление контентом благодаря беспроводной загрузке с помощью WiFi и Bluetooth.

      Технические характеристики

      • Изображение/дисплей

        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        25,6  см
        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        10,1''  (дюймы)
        Разрешение панели
        1280 x 800
        Оптимальное разрешение
        1280 x 800
        Яркость
        300  кд/м²
        Коэфф. контрастности (типич.)
        800:1
        Формат изображения
        16:9
        Время отклика (типич.)
        30  мс
        Угол просмотра (по горизонтали)
        170  градусов
        Угол просмотра (по вертикали)
        170  градусов
        Цвета дисплея
        262 тысячи

      • Характеристики

        Технология Multi-Touch
        Проекционно-емкостная технология
        Точки касания
        5 одновременно активных точек касания
        Защитное стекло
        Закаленное защитное стекло 0,7 мм

      • Подключения

        Видеовыход
        HDMI
        Цифровой аудиовыход
        Разъем для внешней АС
        Внешнее управление
        RJ45
        Другие подключения
        • USB
        • micro SD

      • Комфорт

        Ориентация
        • Альбомный режим (24/7)
          Альбомный режим (24/7)
        • Портретный режим (12/7)
          Портретный режим (12/7)
        • Портретный режим (24/7)
          Портретный режим (24/7)
        Возможность сетевого управления
        • RJ45
        • WIFI
        Характеристики изображения
        Улучшенный контроль цветности
        Функции сохранения экрана
        Сдвиг пикселей, низкая яркость
        Управление с клавиатуры
        • Скрытое
        • Блокируемый
        Энергосберегающие функции
        Smart Power
        Память
        8 ГБ eMMC

      • Размеры

        Ширина устройства
        261  миллиметра
        Высота устройства
        167,2  миллиметра
        Глубина устройства
        29  миллиметра
        Вес продукта
        0,71  кг
        Крепление VESA
        75 x 75
        Вес изделия (фунты)
        1,57  фунта
        Глубина устройства (в дюймах)
        1,14  (дюймы)
        Высота устройства (в дюймах)
        6,58  (дюймы)
        Ширина устройства (в дюймах)
        10,28  (дюймы)
        Ширина рамки (Л/П, В/Н)
        19,77 мм (Л/П), 13,56 мм (В/Н)

      • Звук

        Встроенные АС
        2 x 2 Вт

      • Условия эксплуатации

        Диапазон температур (эксплуатация)
        5~40  °C
        Относительная влажность
        20–80  %
        Среднее время между отказами
        50 000  часов
        Высота
        0–3000 м
        Диапазон температур (хранение)
        от -20 до 60  °C

      • Питание

        Электропитание
        Пост. ток 12 В +/- 5 %, 1,5 А, PoE = 24 Вт
        Энергопотребление в режиме ожидания
        <0,5 Вт
        Потребляемая мощность (типич.)
        6  Вт

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Краткое руководство пользователя
        • Настольная подставка
        • Кабель USB
        • Адаптер питания пост. тока
        • Кабель HDMI
        • Розетка
        • Силиконовое основание

      • Прочее

        Языки экранных меню
        • Арабский
        • Английский
        • Французский
        • Немецкий
        • Итальянский
        • Японский
        • Польский
        • Испанский
        • Турецкий
        • Русский
        • Упрощенный китайский
        • Традиционный китайский
        • Датский
        • Голландский
        • Финский
        • Норвежский
        • Португальский
        • Шведский
        Подтвержденное соответствие нормативам
        • CB
        • CE
        • RoHS
        • FCC класса A
        • UL
        Гарантия
        Гарантия на 3 года

      • Мультимедийные приложения

        USB — воспроизведение аудио
        • AAC
        • M4A
        • MP2
        • MP3
        • WMA
        USB — воспроизведение изображений
        • BMP
        • GIF
        • JPEG
        • JPG
        • PNG
        USB — воспроизведение видео
        • 3GP
        • AVI
        • DAT
        • FLV
        • MKV
        • MOV
        • MP4
        • MPG
        • TS
        • VOB
        • WEBM

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Краткое руководство пользователя
      • Настольная подставка
      • Кабель USB
      • Адаптер питания пост. тока
      • Кабель HDMI
      • Розетка
      • Силиконовое основание

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