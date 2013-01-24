Другие продукты в комплекте
- Краткое руководство пользователя
- Настольная подставка
- Кабель USB
- Адаптер питания пост. тока
- Кабель HDMI
- Розетка
- Силиконовое основание
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Усовершенствованные настраиваемые решения благодаря удобному 5-точечному сенсорному экрану Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Новый уровень вовлеченности
Усовершенствованные настраиваемые решения благодаря удобному 5-точечному сенсорному экрану Узнать обо всех преимуществах
Новый уровень вовлеченности
Усовершенствованные настраиваемые решения благодаря удобному 5-точечному сенсорному экрану Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Новый уровень вовлеченности
Усовершенствованные настраиваемые решения благодаря удобному 5-точечному сенсорному экрану Узнать обо всех преимуществах
Сохраняйте и воспроизводите контент, используя внутреннюю память. Загружайте медиаконтент и сразу же воспроизводите его на дисплее. Память используется совместно с интернет-браузером и служит кэш-памятью. При возникновении сбоев в работе сети воспроизведение контента продолжается из кэша, что позволяет использовать медиафайлы даже в том случае, когда подключение к сети отсутствует.
Подключайтесь и управляйте контентом с помощью облачного хранилища через встроенный браузер HTML5. Благодаря браузеру на основе Chromium вы сможете создавать контент в режиме онлайн и подключать один дисплей или всю сеть устройств. Просто подключите дисплей к Интернету по сети WiFi или с помощью кабеля RJ45 для прослушивания своих собственных списков воспроизведения.
CMND — это надежная платформа управления дисплеем, которая позволяет организовывать контент и управлять настройками. Держите все под контролем с помощью CMND.
Дисплей на базе Android — одной из самых продвинутых операционных систем — позволяет сохранять любые приложения в памяти дисплея. Вы также можете изучить богатую библиотеку приложений Android и воспроизводить контент из нее. Благодаря функции составления расписания можно планировать отображение приложений и контента в зависимости от потребностей ваших клиентов и времени суток. Функция автоматической ориентации позволяет легко выбирать портретный или альбомный режим отображения.
Дополнительная интерактивность благодаря 5 точкам касания. Идеально подходит при использовании приложения одновременно несколькими пользователями. 5 точек касания — невероятно экономичное решение.
Благодаря светодиодным лентам, расположенным по периметру дисплея, проецируется световой ореол, заметный посетителям. Эта красочная технология может использоваться для оповещения о том, свободен ли зал, или для рекламных целей.
Упростите установку с помощью технологии Power-over-Ethernet. Благодаря этой технологии передача энергии и подключение могут быть осуществлены через сеть Ethernet. Это упрощает процесс установки, так как не требуется адаптер питания, и расширяет возможности: дисплеи могут быть установлены в небольших или труднодоступных зонах. Для тех, кто предпочитает не использовать технологию Power-over-Ethernet, адаптер питания включен в комплект.
Сэкономьте время и деньги с помощью встроенного в заднюю панель настенного крепления, благодаря которому дисплей готов к установке.
Новый уровень интерактивных возможностей. Благодаря технологии проекционно-емкостных сенсорных панелей, этот дисплей 10" с 5 одновременно активными точками касания предоставляет возможность создания безрамочных видеостен. Пользователи оценят совершенно новый, динамичный способ взаимодействия.
Общайтесь в беспроводном режиме и упростите управление контентом благодаря беспроводной загрузке с помощью WiFi и Bluetooth.
Изображение/дисплей
Характеристики
Подключения
Комфорт
Размеры
Звук
Условия эксплуатации
Питание
Аксессуары
Прочее
Мультимедийные приложения