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  • Brilliance ЖК-монитор со светодиодной подсветкой
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  • Brilliance ЖК-монитор со светодиодной подсветкой
    Фотография передней части продукта
  • Фотография передней части продукта

Больше не доступен

BrillianceЖК-монитор со светодиодной подсветкой

19S4QAB/01

Удобные функции и непревзойденное качество работы

Дисплей Philips на 25 % состоит из переработанных материалов, а его корпус не содержит ПВХ и бромсодержащего антипирена — идеальное решение для тех, кто ценит высокую производительность и экологичность.

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Удобные функции и непревзойденное качество работы

  • S Line

  • 48,3 см (19")

  • 1280 x 1024 (SXGA)

Технология IPS-ADS с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений

Технология IPS-ADS с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений

В IPS-ADS-дисплеях используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра дисплея практически под любым углом. По сравнению со стандартными TN-панелями IPS-ADS-дисплеи обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости.

Технология для устранения мерцания уменьшает нагрузку на глаза

Технология для устранения мерцания уменьшает нагрузку на глаза

Из-за особенностей системы управления яркостью на экранах со светодиодной подсветкой изображение может мерцать, что приводит к усталости глаз. Технология Philips для устранения мерцания использует инновационный способ регулировки яркости, обеспечивая более комфортный просмотр.

Встроенные стерео АС для воспроизведения мультимедиа

Встроенные стерео АС для воспроизведения мультимедиа

Два высококачественных стереодинамика встроены в дисплей. В зависимости от модели и дизайна устройства динамики могут быть видны при расположении во фронтальной части или не видны при расположении в нижней, верхней или задней частях устройства.

Технические характеристики

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Примечания

  1. Логотип/товарный знак "IPS" и применимые патенты на технологии являются собственностью соответствующих владельцев.

  2. Стандарт EPEAT действителен только в странах, в которых зарегистрированы продукты Philips. Для получения информации о регистрации в вашей стране посетите веб-сайт https://www.epeat.net/.

  3. Время отклика соответствует значению SmartResponse