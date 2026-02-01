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Більше не доступний

BrillianceРК-монітор зі світлодіодною підсвіткою

19S4QAB/01

Основні функції, висока ефективність

Дисплей Philips складається на 25% із перероблених матеріалів та ПВХ, а корпус не містить БВД та ідеальний для екопродуктивності.

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Основні функції, висока ефективність

  • S Line

  • 19 дюймів (48,3 см)

  • 1280 x 1024 (SXGA)

Технологія широкого кута огляду IPS-ADS для точності зображення і кольорів

Технологія широкого кута огляду IPS-ADS для точності зображення і кольорів

Дисплеї IPS-ADS використовують вдосконалену технологію, яка забезпечує надзвичайно широкий кут огляду 178/178 градусів для перегляду практично під будь-який кутом. Порівняно зі стандартними TN-панелями дисплеї IPS-ADS забезпечують надзвичайно чітке зображення з яскравими кольорами, що ідеально підходить не лише для перегляду фотографій, відео та веб-сторінок, а й професійних програм, які вимагають точності кольорів та сталої яскравості.

Менше навантаження на очі завдяки технології без мерехтіння

Менше навантаження на очі завдяки технології без мерехтіння

У зв’язку з особливістю керування яскравістю на екранах зі світлодіодним підсвічуванням зображення може мерехтіти, що втомлює очі. Технологія без мерехтіння Philips застосовує нове рішення для регулювання яскравості та зменшення мерехтіння для більш комфортного перегляду.

Вбудовані стереодинаміки для мультимедіа

Вбудовані стереодинаміки для мультимедіа

Пара високоякісних стереодинаміків вбудована в дисплей. Залежно від моделі та дизайну динаміки можуть бути помітні в разі їх розташування у передній частині або непомітні в разі розташування у нижній, верхній або задній частинах пристрою.

Технічні характеристики

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Примітки

  1. Словесний знак / торгова марка "IPS" та відповідні патенти на технології належать їхнім відповідним власникам.

  2. Рейтинг EPEAT дійсний лише там, де Philips реєструє виріб. Щоб дізнатися про стан реєстрації у своїй країні, відвідайте веб-сайт https://www.epeat.net/.

  3. Час відповіді рівнозначний SmartResponse