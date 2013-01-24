Основні функції, висока ефективність
Дисплей Philips складається на 25% із перероблених матеріалів та ПВХ, а корпус не містить БВД та ідеальний для екопродуктивності. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Основні функції, висока ефективність
Дисплей Philips складається на 25% із перероблених матеріалів та ПВХ, а корпус не містить БВД та ідеальний для екопродуктивності. Переглянути усі переваги
Основні функції, висока ефективність
Дисплей Philips складається на 25% із перероблених матеріалів та ПВХ, а корпус не містить БВД та ідеальний для екопродуктивності. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Основні функції, висока ефективність
Дисплей Philips складається на 25% із перероблених матеріалів та ПВХ, а корпус не містить БВД та ідеальний для екопродуктивності. Переглянути усі переваги
Дисплеї IPS-ADS використовують вдосконалену технологію, яка забезпечує надзвичайно широкий кут огляду 178/178 градусів для перегляду практично під будь-який кутом. Порівняно зі стандартними TN-панелями дисплеї IPS-ADS забезпечують надзвичайно чітке зображення з яскравими кольорами, що ідеально підходить не лише для перегляду фотографій, відео та веб-сторінок, а й професійних програм, які вимагають точності кольорів та сталої яскравості.
У зв’язку з особливістю керування яскравістю на екранах зі світлодіодною підсвіткою зображення може мерехтіти, що втомлює очі. Технологія без мерехтіння Philips застосовує нове рішення для регулювання яскравості та зменшення мерехтіння для більш комфортного перегляду.
SmartImage – це ексклюзивна найсучасніша технологія Philips, що аналізує відображуваний на екрані вміст та забезпечує оптимізоване відтворення зображення. Цей зручний користувацький інтерфейс дозволяє вибирати різні режими (наприклад, "Офіс", "Фото", "Фільм", "Гра", "Економія енергії" тощо) відповідно від застосування. Залежно від вибору режиму SmartImage динамічно оптимізує контрастність, насиченість кольорів та чіткість зображення та відео для найкращого відтворення. А спеціальний економний режим пропонує значну економію електроенергії. Усе це у реальному часі натисненням однієї кнопки!
Пара високоякісних стереодинаміків вбудована в дисплей. Залежно від моделі та дизайну динаміки можуть бути помітні в разі їх розташування у передній частині або непомітні в разі розташування у нижній, верхній або задній частинах пристрою.
Комп’ютерне програмне забезпечення для точного налаштування функціональності та параметрів дисплея. Компанія Philips пропонує користувачам два варіанти налаштування параметрів дисплея. Виконуйте навігацію багаторівневим екранним меню дисплея за допомогою кнопок на дисплеї чи користуйтеся програмним забезпеченням Philips SmartControl для легкого налаштування різних параметрів дисплея звичним способом.
SmartPower – це технологія штучного інтелекту, що динамічно аналізує вміст зображення на екрані для економії енергії. Інтенсивність підсвітки можна контролювати автоматично, вона налаштовується системою для зменшення споживання енергії до 50%, що суттєво економить кошти за електроенергію.
Корпус цього монітора Philips не містить бромованих вогнестійких добавок та полівінілхлориду (без ПВХ, БВД)
Компанія Philips намагається використовувати екологічно безпечні матеріали для усієї лінійки моніторів. Для усіх пластмасових частин корпусу, металевих частин корпусу та пакувальних матеріалів використовуються 100% перероблені матеріали. В окремих моделях ми використовуємо >= 65% переробленого пластику, що зменшує витрати. Строге дотримання стандартів щодо обмеження вмісту шкідливих речовин забезпечує суттєве зменшення чи усунення шкідливих речовин, таких як свинець та ртуть. Корпус нашого дисплея виготовлено з матеріалу без вмісту ПВХ/БВД. Для отримання детальнішої інформації відвідайте веб-сайт Philips @ http://www.asimpleswitch.com/global/.
Монітори Philips зі світлодіодною підсвіткою не містять ртуті, однієї з найтоксичніших природних речовин, що впливає на людей і тварин. Це зменшує негативний вплив дисплея на довкілля протягом його терміну використання, від виробництва до утилізації.
Зображення/дисплей
Під'єднання
Зручність
Підставка
Потужність
Розміри
Вага
Умови експлуатації
Надійність
Сумісність і стандарти
Корпус