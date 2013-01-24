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РК-монітор зі світлодіодною підсвіткою

19S4QAB/01
Загальна оцінка / 5
  • Основні функції, висока ефективність Основні функції, висока ефективність Основні функції, висока ефективність
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    РК-монітор зі світлодіодною підсвіткою

    19S4QAB/01
    Загальна оцінка / 5

    Основні функції, висока ефективність

    Дисплей Philips складається на 25% із перероблених матеріалів та ПВХ, а корпус не містить БВД та ідеальний для екопродуктивності. Переглянути усі переваги

    РК-монітор зі світлодіодною підсвіткою

    Основні функції, висока ефективність

    Дисплей Philips складається на 25% із перероблених матеріалів та ПВХ, а корпус не містить БВД та ідеальний для екопродуктивності. Переглянути усі переваги

    Основні функції, висока ефективність

    Дисплей Philips складається на 25% із перероблених матеріалів та ПВХ, а корпус не містить БВД та ідеальний для екопродуктивності. Переглянути усі переваги

    РК-монітор зі світлодіодною підсвіткою

    Основні функції, висока ефективність

    Дисплей Philips складається на 25% із перероблених матеріалів та ПВХ, а корпус не містить БВД та ідеальний для екопродуктивності. Переглянути усі переваги

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      Основні функції, висока ефективність

      для максимальної продуктивності

      • S Line
      • 19 дюймів (48,3 см)
      • 1280 x 1024 (SXGA)
      Технологія широкого кута огляду IPS-ADS для точності зображення і кольорів

      Технологія широкого кута огляду IPS-ADS для точності зображення і кольорів

      Дисплеї IPS-ADS використовують вдосконалену технологію, яка забезпечує надзвичайно широкий кут огляду 178/178 градусів для перегляду практично під будь-який кутом. Порівняно зі стандартними TN-панелями дисплеї IPS-ADS забезпечують надзвичайно чітке зображення з яскравими кольорами, що ідеально підходить не лише для перегляду фотографій, відео та веб-сторінок, а й професійних програм, які вимагають точності кольорів та сталої яскравості.

      Менше навантаження на очі завдяки технології без мерехтіння

      Менше навантаження на очі завдяки технології без мерехтіння

      У зв’язку з особливістю керування яскравістю на екранах зі світлодіодною підсвіткою зображення може мерехтіти, що втомлює очі. Технологія без мерехтіння Philips застосовує нове рішення для регулювання яскравості та зменшення мерехтіння для більш комфортного перегляду.

      Установки SmartImage для оптимізованих параметрів зображення

      Установки SmartImage для оптимізованих параметрів зображення

      SmartImage – це ексклюзивна найсучасніша технологія Philips, що аналізує відображуваний на екрані вміст та забезпечує оптимізоване відтворення зображення. Цей зручний користувацький інтерфейс дозволяє вибирати різні режими (наприклад, "Офіс", "Фото", "Фільм", "Гра", "Економія енергії" тощо) відповідно від застосування. Залежно від вибору режиму SmartImage динамічно оптимізує контрастність, насиченість кольорів та чіткість зображення та відео для найкращого відтворення. А спеціальний економний режим пропонує значну економію електроенергії. Усе це у реальному часі натисненням однієї кнопки!

      Вбудовані стереодинаміки для мультимедіа

      Пара високоякісних стереодинаміків вбудована в дисплей. Залежно від моделі та дизайну динаміки можуть бути помітні в разі їх розташування у передній частині або непомітні в разі розташування у нижній, верхній або задній частинах пристрою.

      SmartControl для легкого налаштування функціональності

      Комп’ютерне програмне забезпечення для точного налаштування функціональності та параметрів дисплея. Компанія Philips пропонує користувачам два варіанти налаштування параметрів дисплея. Виконуйте навігацію багаторівневим екранним меню дисплея за допомогою кнопок на дисплеї чи користуйтеся програмним забезпеченням Philips SmartControl для легкого налаштування різних параметрів дисплея звичним способом.

      SmartPower: до 50% економії енергії

      SmartPower – це технологія штучного інтелекту, що динамічно аналізує вміст зображення на екрані для економії енергії. Інтенсивність підсвітки можна контролювати автоматично, вона налаштовується системою для зменшення споживання енергії до 50%, що суттєво економить кошти за електроенергію.

      Корпус без ПВХ/БВД

      Корпус цього монітора Philips не містить бромованих вогнестійких добавок та полівінілхлориду (без ПВХ, БВД)

      Упаковка з можливістю 100% переробки

      Компанія Philips намагається використовувати екологічно безпечні матеріали для усієї лінійки моніторів. Для усіх пластмасових частин корпусу, металевих частин корпусу та пакувальних матеріалів використовуються 100% перероблені матеріали. В окремих моделях ми використовуємо >= 65% переробленого пластику, що зменшує витрати. Строге дотримання стандартів щодо обмеження вмісту шкідливих речовин забезпечує суттєве зменшення чи усунення шкідливих речовин, таких як свинець та ртуть. Корпус нашого дисплея виготовлено з матеріалу без вмісту ПВХ/БВД. Для отримання детальнішої інформації відвідайте веб-сайт Philips @ http://www.asimpleswitch.com/global/.

      Без ртуті

      Монітори Philips зі світлодіодною підсвіткою не містять ртуті, однієї з найтоксичніших природних речовин, що впливає на людей і тварин. Це зменшує негативний вплив дисплея на довкілля протягом його терміну використання, від виробництва до утилізації.

      Технічні характеристики

      • Зображення/дисплей

        Тип РК-панелі
        РК IPS-ADS
        Тип підсвітки
        Система W-LED
        Розмір панелі
        19 дюймів/48,3 см
        Область ефективного відображення
        374,78 x 299,83 мм
        Покриття екрана
        Антиблікове, тверде 3H, матовість 25%
        Формат кадру
        5:4
        Оптимальна роздільна здатність
        1280 x 1024 при 60 Гц
        Час відгуку (типовий)
        5 мс (сіре до сірого)*
        Яскравість
        250  кд/м²
        Коефіцієнт контрастності (типовий)
        1000:1
        SmartContrast
        20 000 000:1
        Крок піксела
        0,293 x 0,293 мм
        Кут перегляду
        • 178º (Г) / 178º (В)
        • @ C/R > 10
        Покращення зображення
        SmartImage
        Кольори дисплею
        16,7 млн.
        Частота розгортки
        30–83 кГц (Г)/56–76 Гц (В)
        sRGB
        Так

      • Під'єднання

        Вхід для сигналу
        • DVI-D (цифровий, HDCP)
        • VGA (аналоговий)
        Вхід для синхронізації
        • Окрема синхронізація
        • Синхронізація по зеленому каналу
        Аудіо (вхід/вихід)
        • Аудіовхід для комп’ютера
        • Вихід для навушників

      • Зручність

        Вбудовані динаміки
        1,5 Вт x 2
        Для зручності користувача
        • SmartImage
        • Гучність
        • SmartPower
        • Меню
        • Увімкнення/вимкнення живлення
        Програмне забезпечення для керування
        SmartControl Premium
        Мови екранного меню
        • Бразильська Португальська
        • Чеська
        • Голландська
        • Англійська
        • Фінська
        • Французька
        • Німецька
        • Грецька
        • Угорська
        • Італійська
        • Японська
        • Корейська
        • Польська
        • Португальська
        • Російська
        • Китайська (спрощена)
        • Іспанська
        • Шведська
        • Офіційна китайська
        • Турецька
        • Українська
        Інші зручні пристосування
        • Замок Kensington
        • Кріплення VESA (100x100 мм)
        Підтримка Plug & Play
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 8.1 / 8 / 7

      • Підставка

        Нахил
        -5/20  градусів

      • Потужність

        Екорежим
        8 Вт (тип.)
        Режим роботи
        11,13 Вт (тип.) (метод тестування: EnergyStar)
        Режим очікування
        <0,3 Вт (тип.)
        Режим вимкнення
        <0,3 Вт (тип.)
        Світлодіодний індикатор живлення
        • Режим роботи – білий
        • Режим очікування – білий (блимає)
        Живлення
        • Вбудовано
        • 100–240 В змінного струму, 50–60 Гц

      • Розміри

        Виріб із підставкою (мм)
        404 x 418 x 194  мм
        Виріб без підставки (мм)
        404 x 346 x 61  мм
        Упаковка у мм (ШxВxГ)
        465 x 457 x 139  мм

      • Вага

        Виріб із підставкою (кг)
        3,20  кг
        Виріб без підставки (кг)
        2,80  кг
        Виріб з упаковкою (кг)
        4,82  кг

      • Умови експлуатації

        Діапазон температури (робочий)
        від 0 °C до 40 °C  °C
        Діапазон температури (зберігання)
        від -20 °C до 60 °C  °C
        Відносна вологість
        20% – 80  %
        Середня тривалість безвідмовної роботи (експериментальна)
        70 000 год. (без підсвітки)

      • Надійність

        Збереження довкілля та енергії
        • EnergyStar 8.0
        • EPEAT*
        • Сертифікат TCO
        • Вимоги щодо обмеження вмісту шкідливих речовин (ROHS)
        Пакувальний матеріал з можливістю переробки
        100  %
        Перероблений матеріал
        25%
        Особливі речовини
        • Корпус без ПВХ/БВД
        • Без ртуті
        • Без вмісту свинцю

      • Сумісність і стандарти

        Дозволи контролюючих органів
        • Маркування CE
        • FCC клас B
        • SEMKO
        • BSMI
        • GS
        • ERGO
        • WEEE
        • PSB
        • C-Tick
        • cETLus
        • TUV Ergo
        • TUV/GS
        • УКРАЇНСЬКА
        • CCC
        • CECP

      • Корпус

        Передня рамка
        Чорний
        Задня кришка
        Чорний
        Опора
        Чорний
        Покриття
        Текстура

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          • Словесний знак / торгова марка "IPS" та відповідні патенти на технології належать їхнім відповідним власникам.
          • Рейтинг EPEAT дійсний лише там, де Philips реєструє виріб. Щоб дізнатися про стан реєстрації у своїй країні, відвідайте веб-сайт https://www.epeat.net/.
          • Час відповіді рівнозначний SmartResponse

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