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  • ЖК-монитор со светодиодной подсветкой
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  • ЖК-монитор со светодиодной подсветкой
    Фотография передней части продукта
  • Фотография передней части продукта

Больше не доступен

ЖК-монитор со светодиодной подсветкой

200V4QSBR/01

Отличное качество светодиодного изображения и яркая цветопередача

Оцените яркое изображение на этом привлекательном глянцевом светодиодном дисплее MVA с функцией SmartControl lite. Выбор очевиден!

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Отличное качество светодиодного изображения и яркая цветопередача

  • V Line

  • 20 (диагональ 49,6 см/19,53")

Технология MVA для дисплеев обеспечивает широкий угол обзора и высокий уровень контрастности

Технология MVA для дисплеев обеспечивает широкий угол обзора и высокий уровень контрастности

Светодиодный дисплей Philips MVA оснащен передовой технологией многозонного вертикального совмещения, которая обеспечивает сверхвысокий коэффициент статического контраста, формируя более яркую, живую картинку. Благодаря такому дисплею без труда можно работать в стандартных офисных программах, но особенно он эффективен для просмотра фотографий, веб-страниц и фильмов, для игр, а также для работы с мощными графическими приложениями. Технология оптимизированной обработки пикселей расширяет угол обзора до 178/178 градусов, и в результате вы видите четкое изображение.

Дисплей 16:9 Full HD для комфортного просмотра

Дисплей 16:9 Full HD для комфортного просмотра

ЖК-дисплей Full HD имеет разрешение 1920x1080р — самое высокое из всех разрешений HD-источников, обеспечивающее изображение наилучшего качества. Это настоящий дисплей будущего, который может принимать сигналы с разрешением 1080р со всех источников, включая самые современные, такие как Blu-ray и современные игровые приставки HD. Значительно улучшенная обработка сигнала позволяет поддерживать его более высокое качество и разрешение. Все это создает великолепное изображение с прогрессивной разверткой без мерцания и потрясающими цветами и яркостью.

Дисплей 16:9 Full HD для четкого и детального изображения

Дисплей 16:9 Full HD для четкого и детального изображения

Качество изображения играет важную роль. Обычные дисплеи обеспечивают неплохое качество изображения, однако не на самом высоком уровне. Этот дисплей оснащен улучшенным разрешением Full HD 1920 x 1080: четкая детализация в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей — естественное изображение словно оживает на глазах.

Технические характеристики

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Примечания

  1. Время отклика Smart Response является оптимальным значением, полученным в ходе тестов GtG (серый к серому) или BW (черный к белому).