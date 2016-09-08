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Більше не доступний

РК-монітор зі світлодіодною підсвіткою

200V4QSBR/01

5

| (2) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Чудове світлодіодне зображення з яскравими кольорами

Насолоджуйтеся яскравим світлодіодним зображенням MVA на цьому дисплеї з привабливим блискучим дизайном. Його обладнано функцією SmartControl Lite, тому це чудовий вибір!

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Чудове світлодіодне зображення з яскравими кольорами

  • Лінійка V

  • 20 (19,53 дюйма / 49,6 см по діагоналі)

Дисплей MVA для широких кутів огляду та глибоких рівнів контрастності

Дисплей MVA для широких кутів огляду та глибоких рівнів контрастності

РК-дисплей Philips MVA використовує прогресивну технологію вертикальної орієнтації з мультидоменною структурою, яка забезпечує надзвичайно високий коефіцієнт статичної контрастності для додатково яскравого зображення. На дисплеї легко працювати зі стандартними офісними програмами, а ще він особливо підходить для перегляду веб-сторінок, фільмів, ігор та фотографій, а також для роботи зі складними графічними програмами. Саме технологія оптимізованого керування пікселами забезпечує надширокий кут огляду 178/178 градусів і відтворення чіткого зображення.

Дисплей 16:9 Full HD для найкращого перегляду

Дисплей 16:9 Full HD для найкращого перегляду

Екран Full HD має роздільну здатність широкоформатного зображення 1920x1080p. Це найвища роздільна здатність HD-джерел, яка забезпечує зображення найкращої можливої якості. Це в повній мірі екран майбутнього, оскільки він підтримує сигнали 1080p з усіх джерел, зокрема найсучасніших (як-от програвачі Blu-ray і сучасні ігрові приставки HD). Обробка сигналів суттєво модернізована для підтримки сигналу вищої якості та роздільної здатності. Ви отримуєте неймовірні зображення в режимі послідовної розгортки без мерехтіння, а також із надзвичайною яскравістю та неперевершеними кольорами.

Дисплей Full HD 16:9 для чіткого та детального зображення

Дисплей Full HD 16:9 для чіткого та детального зображення

Якість зображення має значення. Звичайні дисплеї забезпечують якість, але ви очікуєте більшого. Цей дисплей має вдосконалену роздільну здатність Full HD 1920 x 1080. Підтримка стандарту Full HD дозволяє відтворювати реалістичне зображення з чіткими деталями з високою яскравістю, неймовірною контрастністю та реалістичними кольорами.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

2

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

08/09/2016

România

România

Ecelent!

Un monitor foarte bun! Culori frumoas si unghi de vizibilitate excelent.

Цей відгук про 200V4QSBR Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

Цей відгук про 200V4QSBR Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

04/02/2016

Česká republika

Česká republika

Naprosta spokojenost,za přiznivou cenu velmi kvalitní výrobek,který splnil co sliboval.

Výrobek splnil mé očekávání a mile překvapil,kontrast,podání barev a jas za mně palec nahoru a plná podpora češtiny taky poťeší.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 200V4QSBR LCD monitor s podsvícením LED

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 200V4QSBR LCD monitor s podsvícením LED

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