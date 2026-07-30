Сверхнизкое энергопотребление

В этом USB-мониторе используется специальная LED-подсветка с минимальным расходом энергии, благодаря чему он может получать питание через USB-разъем на ноутбуке. Он потребляет около 9 ватт, благодаря чему расход энергии почти на 50% ниже, чем у обычного монитора с такими же характеристиками.