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Больше не доступен
221S3UCS/00
S Line
54,6 см (21,5")
USB-монитор
Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.
USB-монитор Philips может демонстрировать изображения и получать питание через USB-разъем ноутбука через единственный USB-кабель. Вам не потребуется ни дополнительных шнуров питания, ни видеокабелей. Это дает простоту подключения и минимальное потребление энергии ноутбуком и монитором.
В этом USB-мониторе используется специальная LED-подсветка с минимальным расходом энергии, благодаря чему он может получать питание через USB-разъем на ноутбуке. Он потребляет около 9 ватт, благодаря чему расход энергии почти на 50% ниже, чем у обычного монитора с такими же характеристиками.
Отзывы
Иногда может случиться так, что питания с 2 USB-портов ноутбука недостаточно для работы монитора. В этом случае вам может потребоваться дополнительный адаптер постоянного тока.