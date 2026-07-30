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  • Простой в применении USB-монитор
  • Простой в применении USB-монитор
  • Простой в применении USB-монитор
  • Простой в применении USB-монитор

Больше не доступен

ЖК-монитор, LED-подсветка

221S3UCS/00

Простой в применении USB-монитор
USB-монитор Philips избавит вас от лишних хлопот. Монитор получает изображение и питание по одному кабелю через один из портов USB 2.0 с вашего ноутбука!
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Питание и видеоизображение через один кабель USB

Простой в применении USB-монитор

  • S Line

  • 54,6 см (21,5")

  • USB-монитор

Мгновенное включение благодаря светодиодной технологии

Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.

Универсальное подключение USB 2.0 для питания и передачи видео с ноутбука

USB-монитор Philips может демонстрировать изображения и получать питание через USB-разъем ноутбука через единственный USB-кабель. Вам не потребуется ни дополнительных шнуров питания, ни видеокабелей. Это дает простоту подключения и минимальное потребление энергии ноутбуком и монитором.

Сверхнизкое энергопотребление

В этом USB-мониторе используется специальная LED-подсветка с минимальным расходом энергии, благодаря чему он может получать питание через USB-разъем на ноутбуке. Он потребляет около 9 ватт, благодаря чему расход энергии почти на 50% ниже, чем у обычного монитора с такими же характеристиками.

Технические характеристики

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      Примечания

      1. Иногда может случиться так, что питания с 2 USB-портов ноутбука недостаточно для работы монитора. В этом случае вам может потребоваться дополнительный адаптер постоянного тока.