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Больше не доступен
22PFT4000/12
Тонкий светодиодный LED-телевизор Full HD
Тонкий светодиодный LED-телевизор Philips серии 4000 с технологией Digital Crystal Clear оснащен всеми нужными функциями и отличается компактностью. Оцените четкое изображение и чистый звук, а также удобные дополнительные порты USB и HDMI. Отличный выбор для любой комнаты в доме.
56 см (22")
Full HD LED TV
DVB-T/T2/C
Благодаря этому стильному, легкому и компактному телевизору с малой диагональю вы не пропустите любимую телепередачу. Установите его на кухне, следите за последними новостями, работая в гараже, или болейте за любимую команду во дворе за приготовлением барбекю. Портативный дизайн для безграничных возможностей развлечений!
Мы привыкли, что экран телевизора, словно картину, обрамляет широкая рамка. Наша ультратонкая рамка выглядит современно и стильно, и при этом не ограничивает изображение.
Технология Digital Crystal Clear, разработанная Philips, позволяет насладиться естественным изображением с любого источника. Смотрите любимые сериалы, новостные передачи или увлекательное видео в кругу друзей — вас удивит превосходное изображение с оптимальной контрастностью, цветопередачей и четкостью.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Руденко
20/07/2019
Україна
Ідеальний телевізор для кухні
Гарний колір, чудовий звук. Один з мінусів, при несправності пульта, керувати телевізором не буде можливості
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 4000 series 22PFT4000 Full HD Slim LED TV
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 4000 series 22PFT4000 Full HD Slim LED TV
Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.
Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
(Philips) совместимо только с некоторыми моделями проигрывателей Philips.