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4000 series Тонкий светодиодный LED-телевизор Full HD

Больше не доступен

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4000 seriesТонкий светодиодный LED-телевизор Full HD

22PFT4000/12

4000 series Тонкий светодиодный LED-телевизор Full HD

Больше не доступен

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Control your TV with your smart device

Philips Smart TV App

The Philips Smart TV app turns your smartphone or tablet into a smart remote, letting you switch channels, adjust volume, browse apps, and fine-tune your Ambilight settings with ease.

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Philips Smart TV App

ПО и драйверы

История версий микропрограммы

  • версия: 000.000.002.550
  • PDF файл, 500.4 kB
  • 19 June 2018

Лицензионное соглашение с конечным пользователем

  • версия: 1.0
  • TXT файл, 28.5 kB
  • 15 August 2019

Инструкции и документация

Краткое руководство

  • PDF файл, 1 MB
  • 7 March 2023

Информационный листок продукта - English (US)

  • PDF файл, 127.6 kB
  • 9 March 2023

Ответы на часто задаваемые вопросы

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