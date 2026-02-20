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Больше не доступен
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22PFT4000/12
Больше не доступен
Как переупорядочить список каналов?
На экране телевизора видны горизонтальные или вертикальные полосы
Как изменить формат изображения?
Что делать, если телевизор перезагружается?
Что делать, если светодиодный индикатор на передней панели периодически мигает?
Что делать, если телевизор не включается?
Что делать, если телевизор не реагирует на инфракрасный пульт дистанционного управления?
Что делать если не удается обновить программное обеспечение?
Что делать, если возникают проблемы с одним или несколькими каналами? [Сигнал DVB-S]
Что делать, если возникают проблемы с одним или несколькими каналами? [Сигнал DVB-C]
Что делать, если возникают проблемы с одним или несколькими каналами? [Сигнал DVB-T]
Что делать при появлении сообщения [Сервер Philips не найден] (Philips Server not found)?
Что делать, если не удается установить беспроводное подключение?
Как выяснить номер модели телевизора?