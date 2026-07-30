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Больше не доступен

ЖК-монитор IPS, LED-подсветка

237E4QHSD/00

Высокопроизводительный IPS-дисплей
Оцените большой дисплей мобильного устройства для развлечений. Новый дисплей Philips с технологией Mobile HD Link позволяет просматривать видео в HD-качестве или другое содержимое непосредственно на устройстве MHL, одновременно заряжая его.
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с технологией MHL

Высокопроизводительный IPS-дисплей

  • E Line

  • 58,4 см (23")

  • Технология MHL

Технология MHL для воспроизведения мобильного контента на большом экране

Технология MHL для воспроизведения мобильного контента на большом экране

Mobile High Definition Link (MHL) — это мобильный аудио-/видеоинтерфейс для прямого подключения мобильных телефонов и других портативных устройств к мониторам высокой четкости. При помощи дополнительного кабеля MHL вы можете подключать свое мобильное устройство, оснащенное технологией MHL, к этому большому MHL-дисплею Philips и смотреть HD-видео в прекрасном качестве и с цифровым звуком. На большом экране можно играть в мобильные игры, смотреть фотографии, фильмы, пользоваться другими приложениями и одновременно заряжать мобильное устройство, благодаря чему аккумулятор никогда не разрядится во время просмотра.

Технология IPS LED с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений

Технология IPS LED с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений

В дисплеях IPS используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра практически под любым углом. По сравнению со стандартными TN-панелями, дисплеи IPS обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости.

SmartImage Lite для улучшения изображения на ЖКД

SmartImage Lite — это уникальные и самые современные технологии Philips, которые анализируют отображаемое на экране. В зависимости от выбранной пользователем схемы, SmartImage Lite динамически улучшает контраст, насыщенность и резкость изображений и видеозаписей, а также отображение текста в текстовых приложениях для создания изображения исключительного качества — и все это в режиме реального времени и одним нажатием кнопки.

Технические характеристики

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      Примечания

      1. Дополнительно требуется мобильное устройство с сертификацией MHL и кабель MHL (не входят в комплект). Для получения сведений о совместимости обратитесь к поставщику устройства MHL.

      2. Функция энергосбережения в режиме ожидания/выключенном состоянии ErP не поддерживается во время зарядки через MHL.

      3. Логотип/товарный знак "IPS" и применимые патенты на технологии являются собственностью соответствующих владельцев.