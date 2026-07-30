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Больше не доступен
241P4QPYKEB/00
P Line
24" (61 см)
Дисплей Full HD
PowerSensor является встроенным "датчиком присутствия", который излучает и улавливает безопасные для человека инфракрасные импульсы, определяет присутствие пользователя и автоматически уменьшает яркость монитора, если пользователь не находится рядом. Эта технология позволяет снизить энергопотребление на 80 % и значительно увеличить срок службы монитора
В LED-дисплее Philips AMVA применена продвинутая технология многозонного вертикального совмещения, которая обеспечивает сверхвысокий коэффициент статического контраста, формируя более яркую, живую картинку. На этом дисплее без труда можно работать в стандартных офисных программах, но особенно эффективен такой экран для просмотра фотографий, веб-страниц, фильмов и игр, и работы с мощными графическими приложениями. Технология оптимизированной обработки пикселей расширяет угол обзора до 178/178 градусов, и в результате вы видите четкое изображение даже при повороте на 90 градусов
Встроенная веб-камера и микрофон позволяет вам видеть своих коллег и клиентов и общаться с ними. Это простое решение обеспечивает совместную работу и обмен данными, экономит драгоценное время и расходы на командировки.
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Время отклика соответствует значению SmartResponse