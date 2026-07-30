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Больше не доступен

BrillianceЖК-монитор AMVA, LED-подсветка

241P4QPYKEB/00

Экологичный дисплей
LED-монитор AMVA от Philips с веб-камерой позволяет работать и общаться без лишней траты времени и денег.
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с веб-камерой — экономия времени и денег

Экологичный дисплей

  • P Line

  • 24" (61 см)

  • Дисплей Full HD

PowerSensor позволяет сократить расходы на электроэнергию на 80 %

PowerSensor позволяет сократить расходы на электроэнергию на 80 %

PowerSensor является встроенным "датчиком присутствия", который излучает и улавливает безопасные для человека инфракрасные импульсы, определяет присутствие пользователя и автоматически уменьшает яркость монитора, если пользователь не находится рядом. Эта технология позволяет снизить энергопотребление на 80 % и значительно увеличить срок службы монитора

LED-дисплей AMVA — это широкий угол обзора, сверхвысокая контрастность и яркость изображения

LED-дисплей AMVA — это широкий угол обзора, сверхвысокая контрастность и яркость изображения

В LED-дисплее Philips AMVA применена продвинутая технология многозонного вертикального совмещения, которая обеспечивает сверхвысокий коэффициент статического контраста, формируя более яркую, живую картинку. На этом дисплее без труда можно работать в стандартных офисных программах, но особенно эффективен такой экран для просмотра фотографий, веб-страниц, фильмов и игр, и работы с мощными графическими приложениями. Технология оптимизированной обработки пикселей расширяет угол обзора до 178/178 градусов, и в результате вы видите четкое изображение даже при повороте на 90 градусов

Веб-камера для общения и совместной работы

Встроенная веб-камера и микрофон позволяет вам видеть своих коллег и клиентов и общаться с ними. Это простое решение обеспечивает совместную работу и обмен данными, экономит драгоценное время и расходы на командировки.

Технические характеристики

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      1. Время отклика соответствует значению SmartResponse