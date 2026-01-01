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Brilliance 241P4QPYKEB AMVA LCD monitor, LED backlight

241P4QPYKEB/00

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PowerSensor дозволяє заощадити до 80% коштів на електроенергію

PowerSensor дозволяє заощадити до 80% коштів на електроенергію

PowerSensor – це вбудований "датчик присутності", що передає та отримує нешкідливі інфрачервоні сигнали для визначення присутності користувача, й автоматично зменшує яскравість монітора, коли користувач відходить від столу, скорочуючи витрати на електроенергію на 80% та подовжуючи термін експлуатації монітора

SmartErgoBase забезпечує зручне ергономічне налаштування

SmartErgoBase забезпечує зручне ергономічне налаштування

SmartErgoBase – це підставка для монітора, яка забезпечує ергономічне розміщення дисплея та впорядкування кабелів. Підставку можна повертати, нахиляти та обертати під різними кутами для максимального комфорту. Можливість регулювання висоти підставки гарантують оптимальний рівень перегляду, що зменшує фізичну втому протягом робочого дня, а можливість упорядкування кабелів може зменшити безлад і надати робочому місцю охайного професійного вигляду.

Невелика відстань між рамкою та столом для максимально зручного читання

Невелика відстань між рамкою та столом для максимально зручного читання

Завдяки вдосконаленій підставці SmartErgoBase монітор Philips можна опускати майже до рівня столу для комфортного кута огляду. Невелика відстань між рамкою та столом – це ідеальне рішення для тих, хто використовує для роботи з комп’ютером окуляри з біфокальними, трифокальними та прогресивними лінзами. Крім того, така конструкція дозволяє користувачам із різним ростом використовувати монітор під потрібним кутом і з потрібними налаштуваннями висоти, що допомагає зменшити втому та напругу.

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