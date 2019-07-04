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  • Monitor ЖК-монитор с технологией SmoothTouch
    Потрясающий интерактивный дисплей с технологией SmoothTouch
  • Потрясающий интерактивный дисплей с технологией SmoothTouch
  • Потрясающий интерактивный дисплей с технологией SmoothTouch
  • Потрясающий интерактивный дисплей с технологией SmoothTouch
  • Потрясающий интерактивный дисплей с технологией SmoothTouch
  • Потрясающий интерактивный дисплей с технологией SmoothTouch
  • Monitor ЖК-монитор с технологией SmoothTouch
    Потрясающий интерактивный дисплей с технологией SmoothTouch
  • Потрясающий интерактивный дисплей с технологией SmoothTouch
  • Потрясающий интерактивный дисплей с технологией SmoothTouch
  • Потрясающий интерактивный дисплей с технологией SmoothTouch
  • Потрясающий интерактивный дисплей с технологией SmoothTouch
  • Потрясающий интерактивный дисплей с технологией SmoothTouch

Больше не доступен

MonitorЖК-монитор с технологией SmoothTouch

242B9T/00

4
| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт
Потрясающий интерактивный дисплей с технологией SmoothTouch
Надежный сенсорный экран с защитой от пыли и влаги, который подойдет для использования в любом месте и под любым углом. Интуитивно понятное управление обеспечит повышение производительности вне зависимости от сферы применения.
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Потрясающий интерактивный дисплей с технологией SmoothTouch

  • B Line

  • 24 (диагональ 60,5 см/23,8")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Дисплей с технологией SmoothTouch для сенсорного управления и плавного отклика

Дисплей с технологией SmoothTouch для сенсорного управления и плавного отклика

Philips предлагает технологию емкостного проекционного дисплея с 10 точками касания, что обеспечивает плавный отклик на действия пользователя. Теперь вам доступны все функции приложений, рассчитанных на сенсорное управление, и уже знакомых приложений. Печатайте вслепую десятью пальцами или играйте в увлекательные интерактивные игры с друзьями. Поддерживайте связь с коллегами или одноклассниками и повышайте свою продуктивность и эффективность.

Передняя панель монитора соответствует классу защиты IP54 для пыле- и водостойкости

Передняя панель монитора соответствует классу защиты IP54 для пыле- и водостойкости

Для сложных условий использования требуется монитор, которому нипочем пыль и вода, встречающиеся в повседневной жизни. Рейтинг степени защиты оболочки (IP) определяется в соответствии с международным стандартом IEC/EN 60529 и используется для определения эффективности оболочек электрооборудования в обеспечении защиты от проникновения внутрь устройства воды и пыли. Этот дисплей Philips отвечает международным требованиям IP и будет работать в условиях попадания на него пыли и капель воды.

Дисплей 16:9 Full HD для четкого и детального изображения

Дисплей 16:9 Full HD для четкого и детального изображения

Качество изображения играет важную роль. Обычные дисплеи обеспечивают неплохое качество изображения, однако не на самом высоком уровне. Этот дисплей оснащен улучшенным разрешением Full HD 1920 x 1080: четкая детализация в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей — естественное изображение словно оживает на глазах.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

5
3
2
1

04/07/2019

Україна

Україна

Монитор просто бомбезный!)

Монитор отрабатывает своё капиталовложение на 200% Данную модельку увидел у знакомого, по совету приобрёл и не пожалел!)

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 252B9 РК-монітор із PowerSensor

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 252B9 РК-монітор із PowerSensor

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      Примечания

      1. Логотип/товарный знак "IPS" и применимые патенты на технологии являются собственностью соответствующих владельцев.

      2. Материал и плотность перчатки: нитрил (0,15 мм), хлопок (0,31 мм), хлорированный полиэтилен (0,03 мм), ПВХ (0,12 мм)

      3. Время отклика соответствует значению SmartResponse

      4. Найдите "SmoothTouch" в руководстве пользователя, чтобы посмотреть список поддерживающих технологию операционных систем.

      5. Быстрая зарядка по стандарту USB BC 1.2

      6. Стандарт EPEAT действителен только в странах, в которых зарегистрированы продукты Philips. Для получения информации о регистрации в вашей стране посетите веб-сайт https://www.epeat.net/.

      7. Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.