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Больше не доступен
B Line
24 (диагональ 60,5 см/23,8")
1920 x 1080 (Full HD)
Philips предлагает технологию емкостного проекционного дисплея с 10 точками касания, что обеспечивает плавный отклик на действия пользователя. Теперь вам доступны все функции приложений, рассчитанных на сенсорное управление, и уже знакомых приложений. Печатайте вслепую десятью пальцами или играйте в увлекательные интерактивные игры с друзьями. Поддерживайте связь с коллегами или одноклассниками и повышайте свою продуктивность и эффективность.
Для сложных условий использования требуется монитор, которому нипочем пыль и вода, встречающиеся в повседневной жизни. Рейтинг степени защиты оболочки (IP) определяется в соответствии с международным стандартом IEC/EN 60529 и используется для определения эффективности оболочек электрооборудования в обеспечении защиты от проникновения внутрь устройства воды и пыли. Этот дисплей Philips отвечает международным требованиям IP и будет работать в условиях попадания на него пыли и капель воды.
Качество изображения играет важную роль. Обычные дисплеи обеспечивают неплохое качество изображения, однако не на самом высоком уровне. Этот дисплей оснащен улучшенным разрешением Full HD 1920 x 1080: четкая детализация в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей — естественное изображение словно оживает на глазах.
4.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
timi
04/07/2019
Україна
Монитор просто бомбезный!)
Монитор отрабатывает своё капиталовложение на 200% Данную модельку увидел у знакомого, по совету приобрёл и не пожалел!)
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 252B9 РК-монітор із PowerSensor
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 252B9 РК-монітор із PowerSensor
Логотип/товарный знак "IPS" и применимые патенты на технологии являются собственностью соответствующих владельцев.
Материал и плотность перчатки: нитрил (0,15 мм), хлопок (0,31 мм), хлорированный полиэтилен (0,03 мм), ПВХ (0,12 мм)
Время отклика соответствует значению SmartResponse
Найдите "SmoothTouch" в руководстве пользователя, чтобы посмотреть список поддерживающих технологию операционных систем.
Быстрая зарядка по стандарту USB BC 1.2
Стандарт EPEAT действителен только в странах, в которых зарегистрированы продукты Philips. Для получения информации о регистрации в вашей стране посетите веб-сайт https://www.epeat.net/.
Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.