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  • Отдых для ваших глаз

Больше не доступен

BrillianceЖК-монитор со светодиодной подсветкой

248X3LFHSB/00

Отдых для ваших глаз
Инновационный дисплей Philips LightFrame 2 с уникальной рамкой излучает световые волны холодного голубого цвета особой длины, которые уменьшают усталость глаз и улучшают концентрацию, чтобы вы сохраняли хорошее самочувствие.
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Инновационный дисплей LightFrame уменьшает усталость глаз

Отдых для ваших глаз

  • LightFrame 2™

  • 60 см (23,6")

Инновационная технология LightFrame™ уменьшает усталость глаз

Уникальная технология LightFrame стала очередным проявлением традиционного подхода Philips — с пользой применять инновации на практике. Технология LightFrame основана на научном принципе о том, что голубой свет, поступающий через один из трех рецепторов глаза, пробуждает ваши биологические часы, заряжает энергией и бодрит. При помощи специально разработанных эксклюзивных материалов рамка монитора Philips LightFrame излучает световые волны голубого цвета особой длины, которые помогают снизить усталость глаз и повысить концентрацию даже после длительной работы за монитором.

Светодиодная технология для идеального качества изображения

Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.

Оптимизация SmartImage для удобства использования

Оптимизация SmartImage для удобства использования

SmartImage — это уникальная современная технология Philips, позволяющая анализировать отображаемое содержимое на экране для оптимизации характеристик дисплея. Удобный для пользователя интерфейс предоставляет выбор различных режимов, таких как "Офис", "Фото", "Видео", "Игра", "Экономичный" и т. д. в соответствии с используемым приложением. В зависимости от выбранного режима SmartImage динамически оптимизирует контрастность, насыщенность цвета и резкость изображений и видео, обеспечивая исключительное качество изображения. В режиме "Экономичный" потребление энергии максимально снижено. В любое время можно легко установить необходимый режим нажатием одной кнопки.

Технические характеристики

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