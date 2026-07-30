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Больше не доступен
248X3LFHSB/00
LightFrame 2™
60 см (23,6")
Уникальная технология LightFrame стала очередным проявлением традиционного подхода Philips — с пользой применять инновации на практике. Технология LightFrame основана на научном принципе о том, что голубой свет, поступающий через один из трех рецепторов глаза, пробуждает ваши биологические часы, заряжает энергией и бодрит. При помощи специально разработанных эксклюзивных материалов рамка монитора Philips LightFrame излучает световые волны голубого цвета особой длины, которые помогают снизить усталость глаз и повысить концентрацию даже после длительной работы за монитором.
Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.
SmartImage — это уникальная современная технология Philips, позволяющая анализировать отображаемое содержимое на экране для оптимизации характеристик дисплея. Удобный для пользователя интерфейс предоставляет выбор различных режимов, таких как "Офис", "Фото", "Видео", "Игра", "Экономичный" и т. д. в соответствии с используемым приложением. В зависимости от выбранного режима SmartImage динамически оптимизирует контрастность, насыщенность цвета и резкость изображений и видео, обеспечивая исключительное качество изображения. В режиме "Экономичный" потребление энергии максимально снижено. В любое время можно легко установить необходимый режим нажатием одной кнопки.
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