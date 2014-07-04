SmartInfo для доступа к интерактивным информационным страницам медицинских учреждений

С помощью SmartInfo вы сможете предоставлять вашим пациентам важную информацию о медицинском учреждении и сфере здравоохранения. У пациентов будет доступ к этим интерактивным веб-страницам, даже если телевизор не подключен к сети Интернет или интранет, а вы сможете регулярно обновлять информацию и предоставлять актуальные новости.