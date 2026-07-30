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  • Невероятные функциональные возможности для ваших гостей
  • Невероятные функциональные возможности для ваших гостей
  • Невероятные функциональные возможности для ваших гостей
  • Невероятные функциональные возможности для ваших гостей
  • Невероятные функциональные возможности для ваших гостей
  • Невероятные функциональные возможности для ваших гостей

Больше не доступен

Профессиональный светодиодный LED-телевизор

24HFL3010W/12

Невероятные функциональные возможности для ваших гостей
Оцените все преимущества этого LED-телевизора для медицинских учреждений с низким энергопотреблением. Теперь пациенты смогут покупать премиум-контент и просматривать информационные страницы, а новейшая технология удаленного доступа обеспечит удобство настройки и управления.
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Благодаря удобным информационным страницам

Невероятные функциональные возможности для ваших гостей

  • 24" HeartLine

  • светодиодный

  • DVB-T2/T/C

Светодиодный LED TV: невероятная контрастность изображения

Благодаря LED-подсветке уровень энергопотребления снижается, а показатели яркости изображения, контрастности и цветопередачи улучшаются.

В комплект входит белый пульт ДУ, разработанный специально для медицинских учреждений

В комплект телевизора входит стильный белый пульт ДУ, разработанный специально для медицинских учреждений. Прочный корпус и гладкая задняя панель пульта ДУ обеспечивают удобную очистку и дезинфекцию. Кроме того, функция проверки состояния батарей и замок, предотвращающий их кражу, делают его незаменимым для использования в условиях больницы.

Режимы для гостиниц, медицинских и пенитенциарных учреждений

Телевизор оснащен всеми необходимыми функции для использования в обстановке, отличающейся от обычной квартиры. Функции ограничения уровня звука, блокировка меню, более строгое тестирование материалов, энергосбережение, пульты дистанционного управления с системой защиты от кражи и специальные функции для медицинских и пенитенциарных учреждений позволяют использовать технику в этой сфере.

Технические характеристики

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      Примечания

      1. Доступность функций будет зависеть от выбранной конфигурации.

      2. Типичный уровень энергопотребления в рабочем режиме определен в соответствии с IEC62087 (вып. 2). Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий эксплуатации телевизора.

      3. Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.