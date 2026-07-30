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  • Energy Label Europe A
    Отличное качество светодиодного изображения и яркая цветопередача
  • Отличное качество светодиодного изображения и яркая цветопередача
  • Energy Label Europe A
    Отличное качество светодиодного изображения и яркая цветопередача
  • Отличное качество светодиодного изображения и яркая цветопередача

Больше не доступен

ЖК-монитор с функцией SmartControl Lite

273V5LHAB/00

Отличное качество светодиодного изображения и яркая цветопередача
Оцените яркое реалистичное изображение на большом светодиодном дисплее Philips с входом HDMI и стереофонической АС. Выбор очевиден!
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со стерео АС

Отличное качество светодиодного изображения и яркая цветопередача

  • V Line

  • 68,6 см (27")

Светодиодная LED-технология для ярких цветов

Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.

Встроенные стерео АС для воспроизведения мультимедиа

Встроенные стерео АС для воспроизведения мультимедиа

Два высококачественных стереодинамика встроены в дисплей. В зависимости от модели и дизайна устройства динамики могут быть видны при расположении во фронтальной части или не видны при расположении в нижней, верхней или задней частях устройства.

Простая настройка характеристик дисплея с помощью SmartControl Lite

SmartControl Lite — программное обеспечение нового поколения для управления монитором с поддержкой 3D изображения. Графический интерфейс позволяет пользователю выполнять тонкую настройку различных параметров монитора, таких как "Цвет", "Яркость", "Калибровка экрана", "Multi-media", "Управление идентификатором" и т. д. с помощью мыши.

Технические характеристики

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      Примечания

      1. Время отклика соответствует значению SmartResponse