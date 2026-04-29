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Профессиональный светодиодный LED-телевизор

Больше не доступен

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Профессиональный светодиодный LED-телевизор

28HFL5010T/12

Профессиональный светодиодный LED-телевизор

Больше не доступен

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ПО и драйверы

Обновление ПО

  • версия: 2.077.128
  • ZIP файл, 178.2 MB
  • 29 March 2018

Инструкции по эксплуатации микропрограммы

  • версия: v1
  • PDF файл, 1.2 MB
  • 10 August 2018

Инструкции и документация

Локализованная торговая брошюра

  • PDF файл, 557.3 kB
  • 11 August 2023

Руководство пользователя

  • PDF файл, 2.3 MB
  • 6 March 2023

Ответы на часто задаваемые вопросы