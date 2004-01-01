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    Профессиональный светодиодный LED-телевизор

    32HFL3008D/12
    • Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн
      -{discount-value}

      Профессиональный светодиодный LED-телевизор

      32HFL3008D/12

      Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн

      Оцените все преимущества этого светодиодного гостиничного LED-телевизора с низким энергопотреблением. Теперь ваши постояльцы смогут покупать премиальный контент и просматривать информационные страницы отеля, а вы можете пользоваться новейшей технологией удаленной установки.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Профессиональный светодиодный LED-телевизор

      Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн

      Оцените все преимущества этого светодиодного гостиничного LED-телевизора с низким энергопотреблением. Теперь ваши постояльцы смогут покупать премиальный контент и просматривать информационные страницы отеля, а вы можете пользоваться новейшей технологией удаленной установки.

      Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн

      Оцените все преимущества этого светодиодного гостиничного LED-телевизора с низким энергопотреблением. Теперь ваши постояльцы смогут покупать премиальный контент и просматривать информационные страницы отеля, а вы можете пользоваться новейшей технологией удаленной установки.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Профессиональный светодиодный LED-телевизор

      Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн

      Оцените все преимущества этого светодиодного гостиничного LED-телевизора с низким энергопотреблением. Теперь ваши постояльцы смогут покупать премиальный контент и просматривать информационные страницы отеля, а вы можете пользоваться новейшей технологией удаленной установки.

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        Профессиональный светодиодный LED-телевизор

        Профессиональный светодиодный LED-телевизор

        - {discount-value}

        Итого:

        Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн

        с информационными страницами и возможностью удаленной установки

        • 32" EasySuite
        • LED
        • DVB-T/C MPEG 2/4
        Отличное изображение на базе светодиодов и низкое энергопотребление

        Отличное изображение на базе светодиодов и низкое энергопотребление

        В этом телевизоре самая совершенная светодиодная технология сочетается с привлекательным минималистичным дизайном и потрясающим качеством изображения, а также у этой модели минимальное энергопотребление в своей категории. Кроме того, светодиодная технология исключает использование вредных материалов. Светодиодная подсветка обеспечивает низкое энергопотребление, высокую яркость и контрастность изображения, четкость и насыщенные цвета.

        Функция SmartInstall для простой удаленной настройки и обслуживания

        Функция SmartInstall позволяет легко выполнить настройку и обслуживание телевизоров. Простое интернет-приложение разработано для удаленной конфигурации телевизоров, а значит, вы сэкономите время и не будете беспокоить постояльцев. SmartInstall справится с любой задачей — будь то обновление информационных страниц отеля или установка новых каналов.

        SmartInfo для доступа к информационным страницам отеля даже в режиме офлайн

        Функция SmartInfo позволяет разместить сведения об отеле или городе с помощью информационного сервиса отеля. Ваши постояльцы всегда смогут ознакомиться с актуальными информационными страницами и будут в курсе последних новостей.

        Совместимость с MyChoice для регулярного дохода

        MyChoice — это простой и недорогой способ преложить вашим постояльцам лучшие телеканалы. Через эту систему можно также подключать дополнительные платные каналы, что позволит вам возместить затраты на приобретение телевизоров.

        Часы на экране телевизора — дополнительное удобство для ваших гостей

        С помощью экранных часов ваши гости всегда смогут узнать точное время. Достаточно нажать одну кнопку, и они отобразятся на экране телевизора. Дополнительные плюсы — улучшенная различимость и низкое энергопотребление.

        Низкое энергопотребление

        Телевизоры Philips рассчитаны на небольшое потребление энергии. Это не только уменьшает воздействие на окружающую среду, но и снижает операционные издержки.

        Встроенная панель подключения

        Встроенная панель подключения позволяет гостям с легкостью подключать устройства к телевизору без внешней панели подключения.

        Экологически безвредная конструкция и корпус из негорючего материала

        Стабильность — неотъемлемая черта бизнеса компании Philips. Телевизоры Philips спроектированы и изготовлены согласно принципам EcoDesign, рассчитанными на то, чтобы уменьшить общее воздействие на окружающую среду за счет снижения потребления электроэнергии, отсутствия вредных веществ, небольшого веса, более компактной упаковке и большей пригодности к переработке. Кроме того, корпус телевизоров Philips выполнен из специального негорючего материала. Независимые испытания, проведенные противопожарными службами, показали, что, несмотря на то что телевизоры иногда усиливают пожар, вызванный внешними источниками, телевизоры Philips не способствуют возгоранию.

        Совместимость с системой вызова персонала — оптимизированное решение для медицинских учреждений

        Телевизоры Philips для медицинских учреждений обладают полным набором необходимых функций: они не только обеспечивают широкие развлекательные возможности для пользователей/пациентов, но также совместимы с системой вызова персонала, что позволяет быстро получить экстренную помощь в случае необходимости.

        Режимы для гостиниц, медицинских и пенитенциарных учреждений

        Телевизор оснащен всеми необходимыми функции для использования в обстановке, отличающейся от обычной квартиры. Функции ограничения уровня звука, блокировка меню, более строгое тестирование материалов, энергосбережение, пульты дистанционного управления с системой защиты от кражи и специальные функции для медицинских и пенитенциарных учреждений позволяют использовать технику в этой сфере.

        Дополнительное подключение наушников для индивидуального прослушивания

        Данная АС позволяет подключить наушники. Подключите наушники для индивидуального прослушивания в любое время.

        • Изображение/дисплей

          Дисплей
          Светодиодный HD-телевизор
          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          80  см
          Диагональ экрана (в дюймах)
          32  дюйма
          Формат изображения
          16:9
          Разрешение панели
          1366 x 768р
          Яркость
          350  кд/м²
          Угол просмотра
          176º (Г) / 176º (В)
          Улучшение изображения
          • Digital Crystal Clear
          • Perfect Motion Rate 100 Гц
          Динамическая контрастность экрана
          100 000:1

        • Поддерживаемое разрешение дисплея

          Компьютерные входы
          до 1920x1080 при 60 Гц
          Видеовходы
          • 24, 25, 30, 50, 60 Гц
          • до 1920x1080p

        • Тюнер/прием/передача

          Вход антенны
          Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
          Цифровое ТВ
          • DVB-T и MPEG2/MPEG4
          • DVB-C и MPEG2/MPEG4
          ТВ-система
          • PAL
          • SECAM
          Воспроизведение видео
          • PAL
          • SECAM
          • NTSC

        • Звук

          Выходная мощность (среднеквадр.)
          20 Вт (2 x 10 Вт)
          Улучшение звука
          • Автоограничение громкости
          • Incredible Surround
          • Регулировка ВЧ и НЧ
          • Clear Sound

        • Подключения

          Подключения сбоку
          • Выход для наушников
          • Разъем Common Interface (CI-CI+)
          • USB
          • Вход HDMI
          Разъемы на задней панели
          • Антенна, IEC75
          • Вход HDMI
          • ИК-вход/выход (мини-разъем 3,5 мм)
          • Разъем SCART
          • Компонентный видеовход + Л/П
          • Выход S/PDIF (коаксиальный)
          • Разъем для сервисного обслуживания

        • Функции управления

          Простота установки
          • Улучшенный "гостиничный" режим
          • Система автоматической настройки (ATS)
          • Автоматическая установка каналов (ACI)
          • Автонаименование программ
          • Aвтосохранение
          • Клонирование настроек ТВ через USB
          • Дублирование настроек ТВ через РЧ
          • Блокировка меню установки
          • Доступ к меню безопасности
          • Блокировка клавиатуры
          Удобство использования
          • Автоограничение громкости (AVL)
          • 1-кан. список аналог./цифр.
          • Вывод на экран
          • Список программ
          • Элементы управления на задней панели
          • Графический интерфейс пользователя
          Комфорт
          • Функции постояльца отеля
          • Приветственное сообщение
          • Включение канала
          • Ограничение громкости
          • Таймер отключения
          Интерактивные возможности для гостиничных служб
          • Совместимость с панелью подключения
          • Блокировка автообновления каналов
          • Блокировка беспроводной загрузки ПО
          • Функция SmartInstall
          • Функция MyChoice
          • ThemeTV Lite
          • SmartInfo (сцены)
          Режим ограничения для особых учреждений
          Телетекст, MHEG, USB, EPG, частичная блокировка
          Часы
          • Часы на экране телевизора
          • Таймер автоматического включения
          • Мелодии для включения
          • Таймер отключения
          Расширенные функции часов
          Синхронизация времени через телетекст/DVB
          Телетекст
          Режим Smart Text (1000 стр.)
          Электронный гид телепередач
          • Электронный гид телепередач на 8 дней
          • Электронный гид телепрограмм "Сейчас + Далее"
          Регулировка формата экрана
          • 4:3
          • Расширение формата 14:9
          • Расширение формата 16:9
          • Широкий экран
          • Увеличение субтитров
          • Режим Super Zoom
          • Автоформатирование
          Пульт ДУ
          • индикация разряда батарей
          • замок, предотвращающий кражу батареек
          Обновление встроенного ПО
          • Обновление встроенного ПО через USB
          • Обновление встроенного ПО через РЧ-канал
          Другие удобства
          Замок Kensington

        • Здравоохранение

          Управление
          • Совместимость с системой вызова персонала
          • Многофункциональный пульт дистанционного управления
          Функции управления
          • Выход для наушников
          • Независимое отключение звука основного динамика
          Безопасность
          Двойная изоляция Класс II

        • Мультимедийные приложения

          Мультимедийные подключения
          USB
          Форматы воспроизведения видео
          • Поддержка кодеков:
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • MPEG-4
          • WMV9/VC1
          • Контейнеры: AVI, MKV
          Форматы воспроизведения музыки
          • AAC
          • MP3
          • WMA версии 2 до версии 9.2
          • LPCM
          • M4A
          • MPEG1, L1/2
          Форматы воспроизведения изображений
          • JPEG
          • BMP
          • GIF
          • PNG

        • Питание

          Электропитание
          Переменный ток (220-240 В, 50/60 Гц)
          Маркировка энергоэффективности ЕС
          36  Вт
          Потребление электроэнергии в год
          53  кВт/ч
          Энергопотребление в режиме ожидания
          < 0,3 Вт
          Температура окружающей среды
          5 °C – 35 °C
          Маркировка класса энергоэффективности
          A

        • Экохарактеристики

          Безопасность
          Корпус из негорючего материала
          Энергоэкономичный режим ожидания
          Да
          Режим потребления SmartPower Eco
          Да

        • Размеры

          Ширина устройства
          738  мм
          Высота устройства
          454,3  мм
          Глубина устройства
          64,9  мм
          Ширина (с подставкой)
          738  мм
          Высота с подставкой
          495  мм
          Глубина с подставкой
          196  мм
          Совместимое настенное крепление VESA
          100 x 100 мм
          Вес продукта
          6,39  кг

        • Аксессуары

          Кабели
          ИК-вход/выход (мини-разъем 3,5 мм) для кабеля RJ-48
          Входящие в комплект аксессуары
          • Пульт ДУ 22AV1108B/12
          • Батарейки для пульта ДУ
          • Шнур питания
          • Настольная подставка
          • Гарантийный талон
          • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
          Дополнительные аксессуары
          Установочный ПДУ 22AV8573/00

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Батарейки для пульта ДУ
        • Пульт ДУ
        • Шнур питания
        • Подставка под наклоном
        • Гарантийная карточка

        Eco passport

        Свидетельством успеха Philips EcoVision является то, что компания включена в индекс устойчивости Доу-Джонса. Мы поддерживаем различные глобальные инициативы, такие как Глобальный договор ООН, который содержит 10 универсальных принципов в сфере прав человека и окружающей среды. Создавая экологичный дизайн, мы руководствуемся Программой повышения экологичности, чтобы показать, как использование продукта влияет на окружающую среду. Узнайте больше о Программе повышения экологичности. Узнайте подробнее о наших экостандартах

        • Упаковка
          Оптимизация упаковки также является пунктом Программы повышения экологичности Philips. Упаковка — первое, что видят покупатели, однако она не играет такой роли для экологии, как энергопотребление и используемые для производства материалы.

          • Картон: 1715,00  г
          • Пластик: 289,00  г
          • Процентное содержание переработанного сырья: 0  %

        • Утилизация
          Мы разрабатываем такую упаковку, которую можно с легкостью утилизировать и переработать. Там, где это возможно, компания Philips использует вторично переработанный пластик и другие материалы. Мы также выступаем за применение материалов, пригодных для повторного использования.

          • Переработанные железосодержащие металлы: 0  %
          • Переработанные железонесодержащие металлы: 0  %
          • Переработанный пластик: 0  %

        • Вес
          Уменьшение массы изделия. Эта задача также является частью Программы повышения экологичности Philips. Мы работаем над ней в рамках инициативы EcoDesign. Меньшая масса означает, что на производство изделия было затрачено меньше материалов и природных ресурсов. Это также упрощает транспортировку и утилизацию.

          • Вес продукта: 6340,00  г
          • Вес аксессуаров: 900,00  г

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        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

        Экопаспорт: обзор экологических характеристик наших продуктов

        Philips заботится об окружающей среде и обществе и придерживается строгих экологических стандартов при разработке продуктов.

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            О Philips

            Продавец интернет-магазина:

            ООО «Филипс Украина»
            03038, Украина
            г. Киев, ул. Н. Гринченко, 2/1
            Код ЕДРПОУ 33744042

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