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  • Brilliance Изогнутый дисплей UltraWide с разъемом USB-C
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  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Brilliance Изогнутый дисплей UltraWide с разъемом USB-C
    Фотография передней части продукта
  • Основная фотография в процессе использования
  • Фотография передней части продукта
  • Изображение боковой стороны разъема
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта

Больше не доступен

BrillianceИзогнутый дисплей UltraWide с разъемом USB-C

349P7FUBEB/00

Удобство подключения

Оцените расширенные возможности широкого изогнутого дисплея Philips Brilliance 34". Всегда в центре внимания: превосходное качество изображения на широком изогнутом дисплее с разрешением Quad HD, а также универсальный разъем USB-C и регулируемая по высоте подставка привнесут в вашу жизнь совершенства.

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с инновационным портом USB-C

Удобство подключения

  • P Line

  • 86,36 см (34")

  • 3440 x 1440 (WQHD)

Дисплей с изогнутым корпусом для максимальных впечатлений

Дисплей с изогнутым корпусом для максимальных впечатлений

Настольные мониторы с изогнутым корпусом моментально завладеют вашим вниманием. Изогнутый корпус помогает сконцентрироваться, вовлекая пользователя в процесс.

Дисплей с тонкой рамкой для безграничных возможностей отображения

Дисплей с тонкой рамкой для безграничных возможностей отображения

Новый дисплей Philips оснащен тонкой рамкой. Она практически незаметна и максимально увеличивает область просмотра. Дисплеи с ультратонкой рамкой особенно подходят для работы в многоэкранном режиме с такими приложениями, как игры, профессиональные приложения для графического дизайна и другие — создается впечатление, будто вы смотрите на один большой экран.

Один кабель USB-C для всех подключений

Один кабель USB-C для всех подключений

Новый универсальный кабель USB 3.1 Type-C с тонким двусторонним штекером заменяет множество различных кабелей. Стандарт USB 3.1 обеспечивает самую высокую скорость передачи данных — в 20 раз быстрее USB 2.0, — позволяя передавать данные с жесткого диска на компьютер быстрее, чем когда-либо. Теперь можно подключать любые периферийные устройства к монитору напрямую, используя всего один кабель от ноутбука, в том числе и для передачи выходного видеосигнала с высоким разрешением с ПК на монитор. Через USB-C с функцией подачи питания также можно заряжать ноутбук от монитора без дополнительных кабелей.

Технические характеристики

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Примечания

  1. Радиус изгиба дисплея в мм

  2. Максимальное разрешение доступно при передаче сигнала через разъемы USB-C, DP или HDMI.

  3. Для передачи видео по USB-C ноутбук/устройство должны поддерживать режим USB-C DP Alt

  4. Общий доступ к экрану, потоковая передача видео и аудио через Интернет могут снизить скорость сетевого подключения. Общее качество видео и аудио зависит от используемого оборудования, пропускной способности сети и скорости подключения.

  5. Для функции зарядки и подзарядки USB-C ноутбук/устройство должны соответствовать требованиям стандарта подачи питания USB-C Power Delivery. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству пользователя или изготовителю ноутбука.

  6. Время отклика соответствует значению SmartResponse

  7. Палитра NTSC в цветовом пространстве CIE 1976

  8. Палитра sRGB в цветовом пространстве CIE1931

  9. Advanced Micro Devices, Inc., 2020 г. Все права защищены. AMD, логотип AMD в виде стрелки, AMD FreeSync™ и их сочетание являются зарегистрированными товарными знаками компании Advanced Micro Devices, Inc. Другие названия товаров, используемые в этом документе, приведены исключительно с целью аутентификации и могут являться товарными знаками соответствующих компаний.

  10. Не поддерживает одновременное подключение по USB-C и HDMI для режима PIP/PBP

  11. Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.