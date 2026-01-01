Один кабель USB-C для всех подключений

Новый универсальный кабель USB 3.1 Type-C с тонким двусторонним штекером заменяет множество различных кабелей. Стандарт USB 3.1 обеспечивает самую высокую скорость передачи данных — в 20 раз быстрее USB 2.0, — позволяя передавать данные с жесткого диска на компьютер быстрее, чем когда-либо. Теперь можно подключать любые периферийные устройства к монитору напрямую, используя всего один кабель от ноутбука, в том числе и для передачи выходного видеосигнала с высоким разрешением с ПК на монитор. Через USB-C с функцией подачи питания также можно заряжать ноутбук от монитора без дополнительных кабелей.