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Больше не доступен
349P7FUBEB/00
Удобство подключения
Оцените расширенные возможности широкого изогнутого дисплея Philips Brilliance 34". Всегда в центре внимания: превосходное качество изображения на широком изогнутом дисплее с разрешением Quad HD, а также универсальный разъем USB-C и регулируемая по высоте подставка привнесут в вашу жизнь совершенства.
P Line
86,36 см (34")
3440 x 1440 (WQHD)
Настольные мониторы с изогнутым корпусом моментально завладеют вашим вниманием. Изогнутый корпус помогает сконцентрироваться, вовлекая пользователя в процесс.
Новый дисплей Philips оснащен тонкой рамкой. Она практически незаметна и максимально увеличивает область просмотра. Дисплеи с ультратонкой рамкой особенно подходят для работы в многоэкранном режиме с такими приложениями, как игры, профессиональные приложения для графического дизайна и другие — создается впечатление, будто вы смотрите на один большой экран.
Новый универсальный кабель USB 3.1 Type-C с тонким двусторонним штекером заменяет множество различных кабелей. Стандарт USB 3.1 обеспечивает самую высокую скорость передачи данных — в 20 раз быстрее USB 2.0, — позволяя передавать данные с жесткого диска на компьютер быстрее, чем когда-либо. Теперь можно подключать любые периферийные устройства к монитору напрямую, используя всего один кабель от ноутбука, в том числе и для передачи выходного видеосигнала с высоким разрешением с ПК на монитор. Через USB-C с функцией подачи питания также можно заряжать ноутбук от монитора без дополнительных кабелей.
Отзывы
Радиус изгиба дисплея в мм
Максимальное разрешение доступно при передаче сигнала через разъемы USB-C, DP или HDMI.
Для передачи видео по USB-C ноутбук/устройство должны поддерживать режим USB-C DP Alt
Общий доступ к экрану, потоковая передача видео и аудио через Интернет могут снизить скорость сетевого подключения. Общее качество видео и аудио зависит от используемого оборудования, пропускной способности сети и скорости подключения.
Для функции зарядки и подзарядки USB-C ноутбук/устройство должны соответствовать требованиям стандарта подачи питания USB-C Power Delivery. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству пользователя или изготовителю ноутбука.
Время отклика соответствует значению SmartResponse
Палитра NTSC в цветовом пространстве CIE 1976
Палитра sRGB в цветовом пространстве CIE1931
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Не поддерживает одновременное подключение по USB-C и HDMI для режима PIP/PBP
Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.