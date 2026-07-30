КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

  • Вашим гостям понравится
  • Вашим гостям понравится
  • Вашим гостям понравится
  • Вашим гостям понравится

Больше не доступен

Профессиональные ТВ

40HFL3011W/12

Вашим гостям понравится
Предоставьте своим гостям точную информацию в качестве Full HD с возможностью показа интерактивных фирменных страниц отеля.
Посмотреть все преимущества

интеллектуальный профессиональный телевизор.

Вашим гостям понравится

  • 40" HeartLine

  • Full-HD

  • DVB-T2/T/C HEVC

CMND & Control: простое обслуживание телевизора

CMND & Control: простое обслуживание телевизора

CMND & Control обеспечивает удаленную централизованную установку телевизора. С легкостью обновляйте и изменяйте настройки всех дисплеев, не беспокоя ваших гостей.

CMND & Create: показывайте нужную информацию в любое удобное время

CMND & Create: показывайте нужную информацию в любое удобное время

Функция CMND & Create позволяет показывать нужную информацию в любое удобное для вас время. С помощью модуля управления контентом CMND вы сможете создавать и распределять интерактивные фирменные интернет-страницы отеля. Настройте телевизор так, чтобы в режиме реального времени предоставлять гостям только самую актуальную информацию о последних достижениях и разработках отеля.

Режимы для гостиниц, медицинских и пенитенциарных учреждений

Телевизор оснащен всеми необходимыми функции для использования в обстановке, отличающейся от обычной квартиры. Функции ограничения уровня звука, блокировка меню, более строгое тестирование материалов, энергосбережение, пульты дистанционного управления с системой защиты от кражи и специальные функции для медицинских и пенитенциарных учреждений позволяют использовать технику в этой сфере.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.

      Примечания

      1. Доступность функций будет зависеть от выбранной конфигурации.

      2. Типичный уровень энергопотребления в рабочем режиме определен в соответствии с IEC62087 (вып. 2). Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий эксплуатации телевизора.

      3. Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.