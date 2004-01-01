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    Профессиональный светодиодный LED-телевизор

    42HFL4007D/10
    • Идеальный ТВ для основного или интерактивного использования Идеальный ТВ для основного или интерактивного использования Идеальный ТВ для основного или интерактивного использования
      -{discount-value}

      Профессиональный светодиодный LED-телевизор

      42HFL4007D/10

      Идеальный ТВ для основного или интерактивного использования

      С этим энергоэффективным гостиничным ЖК-телевизором вы насладитесь всеми преимуществами интерактивного телевидения и качественными гостиничными возможностями. Просто подключите телевизор к любой системе на ваш выбор и наслаждайтесь великолепным качеством просмотра и энергоэффективностью.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Профессиональный светодиодный LED-телевизор

      Идеальный ТВ для основного или интерактивного использования

      С этим энергоэффективным гостиничным ЖК-телевизором вы насладитесь всеми преимуществами интерактивного телевидения и качественными гостиничными возможностями. Просто подключите телевизор к любой системе на ваш выбор и наслаждайтесь великолепным качеством просмотра и энергоэффективностью.

      Идеальный ТВ для основного или интерактивного использования

      С этим энергоэффективным гостиничным ЖК-телевизором вы насладитесь всеми преимуществами интерактивного телевидения и качественными гостиничными возможностями. Просто подключите телевизор к любой системе на ваш выбор и наслаждайтесь великолепным качеством просмотра и энергоэффективностью.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Профессиональный светодиодный LED-телевизор

      Идеальный ТВ для основного или интерактивного использования

      С этим энергоэффективным гостиничным ЖК-телевизором вы насладитесь всеми преимуществами интерактивного телевидения и качественными гостиничными возможностями. Просто подключите телевизор к любой системе на ваш выбор и наслаждайтесь великолепным качеством просмотра и энергоэффективностью.

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        Профессиональный светодиодный LED-телевизор

        Профессиональный светодиодный LED-телевизор

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        Итого:

        Идеальный ТВ для основного или интерактивного использования

        с поддержкой всех основных подключений

        • PrimeSuite 42"
        • LED
        • с DVB-T2/T/C и MPEG 2/4
        Высокая контрастность и великолепное изображение на базе светодиодов

        Высокая контрастность и великолепное изображение на базе светодиодов

        В этом LED-телевизоре Full HD самая совершенная светодиодная технология сочетается с привлекательным минималистичным дизайном и потрясающим качеством изображения, а также у этой модели минимальное энергопотребление в своей категории. Кроме того, светодиодная технология исключает использование вредных материалов. Светодиодная подсветка обеспечивает низкое энергопотребление, высокую яркость и контрастность изображения, четкость и насыщенные цвета.

        Встроенный дисплей часов с будильником и индикатором сообщений

        Встроенный дисплей часов с будильником позволяет вам не тратить деньги на дополнительные часы, а пространство комнаты — на кабели и соединения.

        Низкое энергопотребление

        Телевизоры Philips рассчитаны на небольшое потребление энергии. Это не только уменьшает воздействие на окружающую среду, но и снижает операционные издержки.

        Протокол Serial Xpress для интерактивных систем

        Через протокол Serial Xpress ТВ можно подключить к внешним декодерам и телеприставкам основных поставщиков интерактивных систем.

        Совместимость с MyChoice для регулярного дохода

        MyChoice — это простой и недорогой способ преложить вашим постояльцам лучшие телеканалы. Через эту систему можно также подключать дополнительные платные каналы, что позволит вам возместить затраты на приобретение телевизоров.

        Экологически безвредная конструкция и корпус из негорючего материала

        Стабильность — неотъемлемая черта бизнеса компании Philips. Телевизоры Philips спроектированы и изготовлены согласно принципам EcoDesign, рассчитанными на то, чтобы уменьшить общее воздействие на окружающую среду за счет снижения потребления электроэнергии, отсутствия вредных веществ, небольшого веса, более компактной упаковке и большей пригодности к переработке. Кроме того, корпус телевизоров Philips выполнен из специального негорючего материала. Независимые испытания, проведенные противопожарными службами, показали, что, несмотря на то что телевизоры иногда усиливают пожар, вызванный внешними источниками, телевизоры Philips не способствуют возгоранию.

        Green Button позволяет сократить расход электроэнергии

        Кнопка Green Button позволяет гостям еще больше сократить расход электроэнергии благодаря возможности большего затемнения подсветки или выключению экрана при прослушивании радио. Еще один способ сократить расходы отеля, взаимодействуя с гостями.

        VSecure для защиты контента по IP и RF

        Для трансляции контента стандарта HD в общественных местах требуется тщательная защита данных. Компания Philips разработала решение VSecure по RF и IP (Marlin и Windows DRM) для защиты контента при трансляции на гостиничном ТВ.

        Встроенная система IP-телевидения для оптимальной настройки интерактивных служб

        Меньше затрат и хлопот. С нашими новыми телевизорами Smart TV вы можете организовать информационно-развлекательную систему гостиницы непосредственно на телевизоре. Интерактивные каналы, видео по запросу, интерактивные гостиничные меню и информация, а также системы онлайн-заказов — все это возможно без дополнительной внешней приставки. Помимо передачи контента по коаксиальным телевизионным кабелям теперь вы также можете использовать интернет-сеть для трансляции телеканалов или видео по запросу непосредственно на ТВ. Организовать специализированный портал по вашим требованиям можно через нашу партнерскую сеть.

        SmartInfo для доступа к интерактивным информационным страницам отеля

        Функция SmartInfo позволяет разместить сведения об отеле или городе посредством SmartUI. У ваших постояльцев будет доступ к этой интерактивной веб-странице отеля, даже если телевизор не подключен к интранету или Интернету. Информацию можно регулярно менять, поддерживая актуальность сведений об отеле для гостей.

        Функция SmartInstall для простой удаленной настройки и обслуживания

        Функция SmartInstall позволяет легко выполнить настройку и обслуживание телевизоров. Простое интернет-приложение разработано для удаленной конфигурации телевизоров, а значит, вы сэкономите время и не будете беспокоить постояльцев. SmartInstall справится с любой задачей — будь то обновление информационных страниц отеля или установка новых каналов.

        Приложения Smart TV со специальными службами для гостиниц

        Список разнообразных приложений Philips Smart TV постоянно пополняется — пользователи могут воспользоваться YouTube, социальными сетями и множеством других программ. Специализированная версия разработана для использования в гостиницах и содержит ряд дополнительных преимуществ, например, гарантирует удаление данных гостя после работы с приложением, а также защиту от нежелательного или опасного контента. Благодаря тому, что ваши клиенты могут пользоваться приложениями и смотреть прошедшие программы даже с каналов других стран, Smart TV — это лучшее решение для развлечений.

        С поддержкой защищенной передачи SimplyShare — для потоковой передачи контента на ТВ

        При помощи дополнительного модуля Wi-Fi вы можете включить защищенную передачу SimplyShare, которая позволит вашим клиентам наслаждаться контентом на большом экране телевизора в беспроводном режиме — легко и без хлопот. Благодаря открытости нашей системы телевизоры поддерживают устройства iOS и Android и этот список постоянно расширяется. Защищенная система передачи данных обеспечивает надежность DLNA-системы, а значит, ваших постояльцев никто не побеспокоит. Фотографии, фильмы, музыка — все это можно передавать на ТВ при помощи SimplyShare!

        • Изображение/дисплей

          Дисплей
          LED Full HD
          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          107  см
          Диагональ экрана (в дюймах)
          42  дюйма
          Формат изображения
          16:9
          Разрешение панели
          1920 x 1080р
          Яркость
          400  кд/м²
          Угол просмотра
          178º (Г) / 178º (В)
          Улучшение изображения
          Pixel Plus HD
          Динамическая контрастность экрана
          500 000:1
          Цвет корпуса
          Глянцевый черный корпус

        • Поддерживаемое разрешение дисплея

          Компьютерные входы
          до 1920x1080 при 60 Гц
          Видеовходы
          • 24, 25, 30, 50, 60 Гц
          • до 1920x1080p

        • Тюнер/прием/передача

          Вход антенны
          Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
          Диапазоны тюнера
          • Гипердиапазон
          • S-канал
          • UHF
          • VHF
          Цифровое ТВ
          • DVB-C MPEG4*
          • DVB-T MPEG4*
          • DVB-T2
          • DVB-C MPEG2*
          • DVB-T MPEG2*
          ТВ-система
          • PAL
          • SECAM
          Воспроизведение видео
          • PAL
          • SECAM
          • NTSC
          Воспроизведение через IP
          Многоадресное вещание IGMP

        • Звук

          Выходная мощность (среднеквадр.)
          20 Вт (2 x 10 Вт)
          Улучшение звука
          • Автоограничение громкости
          • Incredible Surround
          • AmbiwOOx

        • Громкоговорители

          Встроенные АС
          2

        • Подключения

          Количество разъемов USB
          3
          Количество разъемов HDMI
          4
          Количество компонентных входов (YPbPr)
          1
          Количество разъемов SCART (RGB/CVBS)
          1
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Запуск воспроизведения одним нажатием
          • Режим ожидания системы
          Другие подключения
          • Антенна, IEC75
          • Выход для наушников
          • VGA вход ПК + аудиовход левый/правый
          • Выход на АС для ванной комнаты
          • Общий интерфейс CI+
          • Ethernet-LAN RJ-45
          • Цифровой выход аудиосигнала (оптический)
          Расширенные возможности подключения
          • Интерфейс Serial Xpress
          • ИК-выход
          • Разъем RJ-48
          • Быстрый интерактивный ИК-порт
          • Включение по SCART
          • USB2.0
          • Wi-Fi через PTA01 (дополнительно)
          • Внешний источник питания 12 В/15 Вт

        • Функции управления

          Простота установки
          • Подключение Plug & Play
          • Улучшенный "гостиничный" режим
          • Система автоматической настройки (ATS)
          • Цифровая настройка PLL
          • Автоматическая установка каналов (ACI)
          • Название программы
          • Автонаименование программ
          • Aвтосохранение
          • Клонирование настроек ТВ через USB
          • Блокировка меню установки
          • Доступ к меню безопасности
          • Блокировка клавиатуры
          Удобство использования
          • Автоограничение громкости (AVL)
          • 1-кан. список аналог./цифр.
          • Вывод на экран
          • Список программ
          • Элементы управления на задней панели
          • Графический интерфейс пользователя
          Комфорт
          • Функции постояльца отеля
          • Автоматическое включение
          • Запуск в экорежиме/быстрый запуск
          • Приветственное сообщение
          • Индикатор сообщений
          • Включение канала
          • Ограничение громкости
          • Таймер отключения
          Интерактивные возможности для гостиничных служб
          • Совместимость с панелью подключения
          • ThemeTV
          • Блокировка автообновления каналов
          • Блокировка беспроводной загрузки ПО
          • Vsecure
          • Функция SmartInstall
          • Функция MyChoice
          • Функция SmartInfo Премиум
          Режим ограничения для особых учреждений
          Телетекст, MHEG, USB, EPG, частичная блокировка
          Часы
          • Регулируемая яркость
          • Встроенные жидкокристаллические часы
          • Таймер отключения
          • Будильник
          Расширенные функции часов
          Синхронизация времени через телетекст/DVB
          Телетекст
          1000-страничный гипертекст
          Возможности телетекста
          • Fast text (Быстрый текст)
          • Строка с информацией о программе
          Электронный гид телепередач
          • Электронный гид телепередач на 8 дней
          • Электронный гид телепрограмм "Сейчас + Далее"
          • Электронный гид телепередач для IP ТВ
          Регулировка формата экрана
          • Расширение формата 16:9
          • Широкий экран
          • Режим Super Zoom
          • Автоформатирование
          Тип пульта ДУ
          22AV1109A/10 (RC6)
          Пульт ДУ
          • индикация разряда батарей
          • замок, предотвращающий кражу батареек
          Обновление встроенного ПО
          • Обновление встроенного ПО через USB
          • Обновление встроенного ПО через РЧ-канал
          • Обновление встроенного ПО через IP
          Другие удобства
          Замок Kensington

        • Здравоохранение

          Управление
          Многофункциональный пульт дистанционного управления
          Функции управления
          • Выход для наушников
          • Независимое отключение звука основного динамика
          Безопасность
          • Совместимость с системой вызова персонала
          • Двойная изоляция Класс II

        • Мультимедийные приложения

          Мультимедийные подключения
          USB
          Форматы воспроизведения видео
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • MPEG-4
          Форматы воспроизведения музыки
          • AAC
          • MP3
          Форматы воспроизведения изображений
          JPEG

        • Питание

          Электропитание
          220-240 В, 50/60 Гц
          Маркировка энергоэффективности ЕС
          46  Вт
          Маркировка класса энергоэффективности
          A+
          Потребление электроэнергии в год
          64  кВт/ч
          Энергопотребление в режиме ожидания
          < 0,3 Вт
          Температура окружающей среды
          5 °C – 40 °C

        • Экохарактеристики

          Безопасность
          Корпус из негорючего материала
          Энергоэкономичный режим ожидания
          Да
          Режим потребления SmartPower Eco
          Да

        • Размеры

          Ширина устройства
          977  мм
          Высота устройства
          589  мм
          Глубина устройства
          43  мм
          Ширина (с подставкой)
          977  мм
          Высота с подставкой
          629  мм
          Глубина с подставкой
          260  мм
          Ширина коробки
          1065  мм
          Высота коробки
          750  мм
          Глубина коробки
          133  мм
          Вес продукта
          13  кг
          Вес изделия с подставкой
          15,5  кг
          Вес, включая упаковку
          18,3  кг
          Совместимое настенное крепление VESA
          400 x 400 мм

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Пульт ДУ
          • Батарейки для пульта ДУ
          • Шнур питания
          • Настенный кронштейн
          • Гарантийный талон
          • Адаптер SCART
          Дополнительные аксессуары
          • Установочный ПДУ 22AV8573/00
          • 22AV1047V, поворотный
          • 22AV1048V, поворотный
          • Беспроводный адаптер USB (PTA01)

        • Приложения Smart TV

          Net TV
          • Интернет-приложения
          • Для гостиничного телевизора, возможность настройки
          SimplyShare
          • С поддержкой функции SimplyShare
          • DMP, защищенное сопряжение
          Управление
          Управление IXP
          Другие продукты
          HbbTV

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Батарейки для пульта ДУ
        • Пульт ДУ
        • Шнур питания
        • Подставка под наклоном
        • Гарантийная карточка

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        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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            • Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.
            • Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
            • Типичное потребление энергии во включенном состоянии измерено в соответствии с IEC62087 Вып. 2.

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            О Philips

            Продавец интернет-магазина:

            ООО «Филипс Украина»
            03038, Украина
            г. Киев, ул. Н. Гринченко, 2/1
            Код ЕДРПОУ 33744042

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