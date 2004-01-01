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    Профессиональный светодиодный LED-телевизор

    42HFL7007D/10
    • Позвольте себе отличаться! Позвольте себе отличаться! Позвольте себе отличаться!
      -{discount-value}

      Профессиональный светодиодный LED-телевизор

      42HFL7007D/10

      Позвольте себе отличаться!

      Телевизор как украшение интерьера. Оцените новый ультратонкий светодиодный ТВ с высоким качеством изображения и подсветкой Ambilight, создающей эффект погружения. Благодаря полному набору функций, необходимых для гостиниц, этот телевизор удовлетворит самые высокие требования.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Профессиональный светодиодный LED-телевизор

      Позвольте себе отличаться!

      Телевизор как украшение интерьера. Оцените новый ультратонкий светодиодный ТВ с высоким качеством изображения и подсветкой Ambilight, создающей эффект погружения. Благодаря полному набору функций, необходимых для гостиниц, этот телевизор удовлетворит самые высокие требования.

      Позвольте себе отличаться!

      Телевизор как украшение интерьера. Оцените новый ультратонкий светодиодный ТВ с высоким качеством изображения и подсветкой Ambilight, создающей эффект погружения. Благодаря полному набору функций, необходимых для гостиниц, этот телевизор удовлетворит самые высокие требования.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Профессиональный светодиодный LED-телевизор

      Позвольте себе отличаться!

      Телевизор как украшение интерьера. Оцените новый ультратонкий светодиодный ТВ с высоким качеством изображения и подсветкой Ambilight, создающей эффект погружения. Благодаря полному набору функций, необходимых для гостиниц, этот телевизор удовлетворит самые высокие требования.

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        Профессиональный светодиодный LED-телевизор

        Профессиональный светодиодный LED-телевизор

        - {discount-value}

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        Позвольте себе отличаться!

        с подсветкой Ambilight в сверхтонком корпусе

        • 42" Signature
        • LED
        • с DVB-T2/T/C и MPEG 2/4
        2-сторонняя подсветка Ambilight Spectra усиливает впечатления от просмотра

        2-сторонняя подсветка Ambilight Spectra усиливает впечатления от просмотра

        Новое измерение зрительных ощущений с фоновой подсветкой Ambilight Spectra 2. Эта запатентованная технология компании Philips визуально увеличивает экран, проецируя на стену за телевизором мягкое мерцание света с двух сторон. Ambilight автоматически регулирует цвет и яркость подсветки в соответствии с изображением на экране. Благодаря адаптивной функции цвет фоновой подсветки всегда соответствует изображению — вне зависимости от цвета стены.

        Высокая контрастность и великолепное изображение на базе светодиодов

        Высокая контрастность и великолепное изображение на базе светодиодов

        В этом LED-телевизоре Full HD самая совершенная светодиодная технология сочетается с привлекательным минималистичным дизайном и потрясающим качеством изображения, а также у этой модели минимальное энергопотребление в своей категории. Кроме того, светодиодная технология исключает использование вредных материалов. Светодиодная подсветка обеспечивает низкое энергопотребление, высокую яркость и контрастность изображения, четкость и насыщенные цвета.

        Технология Easy 3D для полного погружения при просмотре фильмов в 3D

        Технология Easy 3D для полного погружения при просмотре фильмов в 3D

        Благодаря отсутствию мерцания и раздвоения изображения очки Easy 3D гарантируют вам долгие часы приятного просмотра фильмов 3D. Легкие 3D-очки не требуют использования батареек. Наслаждайтесь 3D у себя дома!

        Функция SmartInstall для простой удаленной настройки и обслуживания

        Функция SmartInstall для простой удаленной настройки и обслуживания

        Функция SmartInstall позволяет легко выполнить настройку и обслуживание телевизоров. Простое интернет-приложение разработано для удаленной конфигурации телевизоров, а значит, вы сэкономите время и не будете беспокоить постояльцев. SmartInstall справится с любой задачей — будь то обновление информационных страниц отеля или установка новых каналов.

        SmartInfo для доступа к интерактивным информационным страницам отеля

        Функция SmartInfo позволяет разместить сведения об отеле или городе посредством SmartUI. У ваших постояльцев будет доступ к этой интерактивной веб-странице отеля, даже если телевизор не подключен к интранету или Интернету. Информацию можно регулярно менять, поддерживая актуальность сведений об отеле для гостей.

        Защищенная передача SimplyShare для потоковой передачи фильмов и музыки на телевизор

        Защищенная передача SimplyShare позволяет вашим клиентам наслаждаться контентом на большом экране телевизора в беспроводном режиме — легко и без хлопот. Благодаря открытости нашей системы телевизоры поддерживают устройства iOS и Android и этот список постоянно расширяется. Защищенная система передачи данных обеспечивает надежность DLNA-системы, а значит, ваших постояльцев никто не побеспокоит. Фотографии, фильмы, музыка — все это можно передавать на ТВ при помощи SimplyShare!

        Приложения Smart TV со специальными службами для гостиниц

        Список разнообразных приложений Philips Smart TV постоянно пополняется — пользователи могут воспользоваться YouTube, социальными сетями и множеством других программ. Специализированная версия разработана для использования в гостиницах и содержит ряд дополнительных преимуществ, например, гарантирует удаление данных гостя после работы с приложением, а также защиту от нежелательного или опасного контента. Благодаря тому, что ваши клиенты могут пользоваться приложениями и смотреть прошедшие программы даже с каналов других стран, Smart TV — это лучшее решение для развлечений.

        Встроенный модуль Wi-Fi для беспроводного подключения Smart TV

        Встроенный модуль Wi-Fi в вашем телевизоре Philips Smart TV открывает беспроводной доступ в мир разнообразного контента.

        Протокол Serial Xpress для интерактивных систем

        Через протокол Serial Xpress ТВ можно подключить к внешним декодерам и телеприставкам основных поставщиков интерактивных систем.

        VSecure для защиты контента по IP и RF

        Для трансляции контента стандарта HD в общественных местах требуется тщательная защита данных. Компания Philips разработала решение VSecure по RF и IP (Marlin и Windows DRM) для защиты контента при трансляции на гостиничном ТВ.

        Низкое энергопотребление

        Телевизоры Philips рассчитаны на небольшое потребление энергии. Это не только уменьшает воздействие на окружающую среду, но и снижает операционные издержки.

        Экологически безвредная конструкция и корпус из негорючего материала

        Стабильность — неотъемлемая черта бизнеса компании Philips. Телевизоры Philips спроектированы и изготовлены согласно принципам EcoDesign, рассчитанными на то, чтобы уменьшить общее воздействие на окружающую среду за счет снижения потребления электроэнергии, отсутствия вредных веществ, небольшого веса, более компактной упаковке и большей пригодности к переработке. Кроме того, корпус телевизоров Philips выполнен из специального негорючего материала. Независимые испытания, проведенные противопожарными службами, показали, что, несмотря на то что телевизоры иногда усиливают пожар, вызванный внешними источниками, телевизоры Philips не способствуют возгоранию.

        • Подсветка Ambilight

          Система подсветки Ambilight
          Светодиоды с широкой цветовой гаммой

        • Изображение/дисплей

          Формат изображения
          • 16:9
          • Широкий экран
          Размер экрана по диагонали (в дюймах)
          42  (дюймы)
          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          107  см
          Яркость
          400  кд/м²
          Улучшение изображения
          • Функция Active Control + световой датчик
          • Цифровое шумоподавление
          • Улучшение яркостных переходов
          • Динамическое повышение контрастности
          • Pixel Plus HD
          • HD Natural Motion
          Разрешение панели
          1920 x 1080р
          Динамическая контрастность экрана
          500 000 : 1
          Угол просмотра
          176º (Г) / 176º (В)
          Обработка цвета
          4 триллиона цветов (14-битовый RGB)

        • Поддерживаемое разрешение дисплея

          Компьютерные входы
          до 1920 x 1080 при 60 Гц
          Видеовходы
          • 24, 25, 30, 50, 60 Гц
          • до 1920x1080p

        • Тюнер/прием/передача

          Вход антенны
          Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
          Диапазоны тюнера
          • Гипердиапазон
          • S-канал
          • UHF
          • VHF
          ТВ-система
          • PAL
          • SECAM
          Цифровое ТВ
          • DVB-C MPEG4*
          • DVB-T MPEG4*
          • DVB-T2
          • DVB-C MPEG2*
          • DVB-T MPEG2*
          Воспроизведение видео
          • PAL
          • SECAM
          • NTSC

        • Приложения Smart TV

          Управление
          Управление IXP
          Net TV
          • Интернет-приложения
          • Для гостиничного телевизора, возможность настройки
          SimplyShare
          DMP, защищенное сопряжение
          Другие продукты
          HbbTV

        • Мультимедийные приложения

          Мультимедийные подключения
          USB
          Форматы воспроизведения видео
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • MPEG-4
          Форматы воспроизведения музыки
          • AAC
          • MP3
          Форматы воспроизведения изображений
          JPEG

        • Комфорт

          Легкость установки
          • Подключение Plug & Play
          • Улучшенный "гостиничный" режим
          • Система автоматической настройки (ATS)
          • Цифровая настройка PLL
          • Автоматическая установка каналов (ACI)
          • Название программы
          • Автонаименование программ
          • Aвтосохранение
          • Клонирование настроек ТВ через USB
          • Блокировка меню установки
          • Доступ к меню безопасности
          • Блокировка клавиатуры
          Удобство использования
          • Автоограничение громкости (AVL)
          • 1-кан. список аналог./цифр.
          • Вывод на экран
          • Список программ
          • Элементы управления на задней панели
          • Графический интерфейс пользователя
          Часы
          • Таймер отключения
          • Будильник
          Расширенные функции часов
          Синхронизация времени через телетекст/DVB
          Комфорт
          • Функции постояльца отеля
          • Автоматическое включение
          • Запуск в экорежиме/быстрый запуск
          • Приветственное сообщение
          • Включение канала
          • Ограничение громкости
          • Таймер отключения
          Регулировка формата экрана
          • Расширение формата 16:9
          • Широкий экран
          • Режим Super Zoom
          • Автоформатирование
          Электронный гид телепередач
          • Электронный гид телепередач на 8 дней
          • Электронный гид телепрограмм "Сейчас + Далее"
          • Электронный гид телепередач для IP ТВ
          Пульт ДУ
          • индикация разряда батарей
          • замок, предотвращающий кражу батареек
          Интерактивные возможности для гостиничных служб
          • Совместимость с панелью подключения
          • ThemeTV
          • Блокировка автообновления каналов
          • Блокировка беспроводной загрузки ПО
          • Vsecure
          • Функция SmartInstall
          • Функция MyChoice
          • Функция SmartInfo Премиум
          Тип пульта ДУ
          22AV1109A/10 (RC6)
          Режим ограничения для особых учреждений
          Телетекст, MHEG, USB, EPG, частичная блокировка
          Телетекст
          1000-страничный гипертекст
          Другие удобства
          Замок Kensington
          Обновление встроенной программы
          • Обновление встроенной программы через USB
          • Обновление встроенного ПО через РЧ-канал
          • Обновление встроенного ПО через IP
          Возможности телетекста
          • Fast text (Быстрый текст)
          • Строка с информацией о программе

        • Healthcare

          Управление
          Многофункциональный пульт дистанционного управления
          Безопасность
          • Совместимость с системой вызова персонала
          • Двойная изоляция Класс II
          Комфорт
          • Выход для наушников
          • Независимое отключение звука основного динамика

        • Звук

          Выходная мощность (среднеквадр.)
          2 x 12 Вт, Invisible Sound
          Улучшение звука
          • Автоматическая регулировка громкости
          • Динамическое усиление НЧ
          • Incredible Surround

        • Громкоговорители

          Встроенные АС
          2

        • Подключения

          Расширенные возможности подключения
          • Интерфейс Serial Xpress
          • ИК-выход
          • Разъем RJ-48
          • Быстрый интерактивный ИК-порт
          • Включение по SCART
          • USB2.0
          • Внешний источник питания 12 В/15 Вт
          Количество разъемов HDMI
          4
          Количество компонентных входов (YPbPr)
          1
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Запуск воспроизведения одним нажатием
          • Режим ожидания системы
          Количество разъемов SCART (RGB/CVBS)
          1
          Количество разъемов USB
          3
          Другие подключения
          • Антенна, IEC75
          • Выход для наушников
          • VGA вход ПК + аудиовход левый/правый
          • Выход на АС для ванной комнаты
          • Общий интерфейс CI+
          • Ethernet-LAN RJ-45
          • Цифровой выход аудиосигнала (оптический)
          Беспроводная локальная сеть (LAN)
          802.11 b/g/n

        • Питание

          Электропитание
          220-240 В, 50/60 Гц
          Температура окружающей среды
          5 °C – 40 °C
          Энергопотребление в режиме ожидания
          &lt; 0,3 Вт
          Маркировка класса энергоэффективности
          A+
          Маркировка энергоэффективности ЕС
          47  Вт
          Потребление электроэнергии в год
          66  кВт/ч

        • Экохарактеристики

          Безопасность
          Корпус из негорючего материала
          Энергоэкономичный режим ожидания
          Да
          Режим потребления SmartPower Eco
          Да

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Пульт ДУ
          • Батарейки для пульта ДУ
          • Шнур питания
          • Настольная подставка на шарнире
          • Настенный кронштейн
          • Гарантийный талон
          • Адаптер питания пост. тока
          Дополнительные аксессуары
          Установочный ПДУ 22AV8573/00

        • Размеры

          Глубина коробки
          130  миллиметра
          Вес продукта
          12  кг
          Ширина устройства
          957  миллиметра
          Ширина с подставкой
          957  миллиметра
          Совместимое настенное крепление
          400 x 400 мм
          Высота коробки
          710  миллиметра
          Ширина коробки
          1042  миллиметра
          Высота устройства
          579  миллиметра
          Вес, включая упаковку
          18,2  кг
          Глубина устройства
          35,3  миллиметра
          Высота с подставкой
          630  миллиметра
          Глубина с подставкой
          196  миллиметра
          Вес изделия с подставкой
          14.9  кг

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Батарейки для пульта ДУ
        • Пульт ДУ
        • Шнур питания
        • Подставка под наклоном
        • Гарантийный талон

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        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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            • Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.
            • Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
            • Типичное потребление энергии во включенном состоянии измерено в соответствии с IEC62087 Вып. 2.

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            О Philips

            Продавец интернет-магазина:

            ООО «Филипс Украина»
            03038, Украина
            г. Киев, ул. Н. Гринченко, 2/1
            Код ЕДРПОУ 33744042

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