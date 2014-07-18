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Телевизор как картина на стене для украшения интерьера. Оцените новый ультратонкий светодиодный LED-телевизор с фоновой подсветкой Ambilight, создающей эффект погружения. Благодаря полному набору необходимых для гостиниц функций и системе Philips OXIGEN этот телевизор соответствует самым высоким требованиям. Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Позвольте себе отличаться!
Телевизор как картина на стене для украшения интерьера. Оцените новый ультратонкий светодиодный LED-телевизор с фоновой подсветкой Ambilight, создающей эффект погружения. Благодаря полному набору необходимых для гостиниц функций и системе Philips OXIGEN этот телевизор соответствует самым высоким требованиям. Узнать обо всех преимуществах
Позвольте себе отличаться!
Телевизор как картина на стене для украшения интерьера. Оцените новый ультратонкий светодиодный LED-телевизор с фоновой подсветкой Ambilight, создающей эффект погружения. Благодаря полному набору необходимых для гостиниц функций и системе Philips OXIGEN этот телевизор соответствует самым высоким требованиям. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Позвольте себе отличаться!
Телевизор как картина на стене для украшения интерьера. Оцените новый ультратонкий светодиодный LED-телевизор с фоновой подсветкой Ambilight, создающей эффект погружения. Благодаря полному набору необходимых для гостиниц функций и системе Philips OXIGEN этот телевизор соответствует самым высоким требованиям. Узнать обо всех преимуществах
Профессиональный светодиодный LED-телевизор
Итого:
Новое измерение зрительных ощущений с фоновой подсветкой Ambilight Spectra 2. Эта запатентованная технология компании Philips визуально увеличивает экран, проецируя на стену за телевизором мягкое мерцание света с двух сторон. Ambilight автоматически регулирует цвет и яркость подсветки в соответствии с изображением на экране. Благодаря адаптивной функции цвет фоновой подсветки всегда соответствует изображению — вне зависимости от цвета стены.
MyChoice — это простой и недорогой способ преложить вашим постояльцам лучшие телеканалы. Через эту систему можно также подключать дополнительные платные каналы, что позволит вам возместить затраты на приобретение телевизоров.
Благодаря отсутствию мерцания и раздвоения изображения очки Easy 3D гарантируют вам долгие часы приятного просмотра фильмов 3D. Легкие 3D-очки не требуют использования батареек. Наслаждайтесь 3D у себя дома!
Функция SmartInstall позволяет легко выполнить настройку и обслуживание телевизоров. Простое интернет-приложение разработано для удаленной конфигурации телевизоров, а значит, вы сэкономите время и не будете беспокоить постояльцев. SmartInstall справится с любой задачей — будь то обновление информационных страниц отеля или установка новых каналов.
Защищенная система передачи данных позволит вашим гостям наслаждаться контентом с мобильных устройств на большом экране телевизора в беспроводном режиме — легко и без хлопот. Благодаря универсальности системы телевизоры поддерживают устройства на базе iOS и Android, и этот список постоянно дополняется. Фотографии, фильмы, музыка — все это можно передавать на телевизор при помощи Miracast и DirectShare!
Функция SmartInfo позволяет разместить сведения об отеле или городе. У ваших постояльцев будет доступ к этой интерактивной веб-странице отеля, даже если телевизор не подключен к сетям интранет или Интернет. Информацию можно регулярно менять, поддерживая актуальность сведений об отеле для гостей.
Через протокол Serial Xpress ТВ можно подключить к внешним декодерам и телеприставкам основных поставщиков интерактивных систем.
Меньше затрат и хлопот. С нашими новыми телевизорами Smart TV вы можете организовать информационно-развлекательную систему гостиницы непосредственно на телевизоре. Интерактивные каналы, видео по запросу, интерактивные гостиничные меню и информация, а также системы онлайн-заказов — все это возможно без дополнительной внешней приставки. Помимо передачи контента по коаксиальным телевизионным кабелям теперь вы также можете использовать интернет-сеть для трансляции телеканалов или видео по запросу непосредственно на ТВ. Организовать специализированный портал по вашим требованиям можно через нашу партнерскую сеть.
Встроенный модуль Wi-Fi в вашем телевизоре Philips Smart TV открывает беспроводной доступ в мир разнообразного контента.
Благодаря AppControl у ваших гостей всегда будет доступ к нужным ТВ-приложениям, а вы сможете добавлять, удалять и сортировать все приложения в любом порядке. Кроме того, система позволяет копировать настройки на другой телевизор, быстро создавать профили и вносить изменения. Для стандартных номеров и номеров люкс можно настроить доступ к видеоприложениям с различными требованиями к скорости подключения. Ваши гости останутся довольны!
С помощью экранных часов ваши гости всегда смогут узнать точное время. Достаточно нажать одну кнопку, и они отобразятся на экране телевизора. Дополнительные плюсы — улучшенная различимость и низкое энергопотребление.
Philips OXIGEN представляет собой комплексное решение для сети гостиничных телевизоров. Инновационные технологии порадуют и гостей, и ваших ИТ-специалистов. OXIGEN позволяет подключаться к облачным онлайн-приложениям, использовать для работы с телевизором мобильные устройства и осуществлять удаленное управление. Кроме того, у вас появятся дополнительные источники для получения дохода на протяжении всего жизненного цикла продукта.
Список разнообразных приложений Philips Smart TV постоянно пополняется — пользователи могут воспользоваться YouTube, социальными сетями и многим другим. Специализированная версия разработана для использования в гостиницах и содержит ряд дополнительных преимуществ, например гарантирует удаление данных гостя после работы с приложением, а также защиту от нежелательного или опасного контента.
Качество изображения играет важную роль. Обычные модели HD телевизоров обладают определенными возможностями, но мы ожидаем большего. Представьте четкую детализацию в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей для естественного изображения, которое словно оживает на глазах.
Подсветка Ambilight
Изображение/дисплей
Поддерживаемое разрешение дисплея
Тюнер/прием/передача
Мультимедийные приложения
Oxigen
Комфорт
Healthcare
Звук
Подключения
Питание
Экохарактеристики
Аксессуары
Размеры
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