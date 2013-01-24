Другие продукты в комплекте
- Шнур питания сети переменного тока
- Кабель RS232
- Кабель USB
- Пульт ДУ
- Батарейки для пульта ДУ
- Краткое руководство пользователя
- Дополнительные аксессуары: Комплект для калибровки цвета (CCK4601)
Новый уровень вовлеченности
Быстрое и точное выполнение команд и невероятная прочность сочетаются с высокой надежностью и функциональностью. Максимально эффективное взаимодействие с аудиторией.
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Новый уровень вовлеченности
Быстрое и точное выполнение команд и невероятная прочность сочетаются с высокой надежностью и функциональностью. Максимально эффективное взаимодействие с аудиторией.
Новый уровень вовлеченности
Быстрое и точное выполнение команд и невероятная прочность сочетаются с высокой надежностью и функциональностью. Максимально эффективное взаимодействие с аудиторией.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Новый уровень вовлеченности
Быстрое и точное выполнение команд и невероятная прочность сочетаются с высокой надежностью и функциональностью. Максимально эффективное взаимодействие с аудиторией.
Новый уровень интерактивного взаимодействия благодаря встроенной сенсорной технологии. Еще большая гибкость и оптимальный отклик одновременно активных точек касания в сочетании с превосходным качеством работы гарантируют максимальную вовлеченность пользователей в процесс. Дисплеи с технологией Multi-Touch оснащены автоматическим распознаванием устройств и поддерживают USB HID для надежного соединения с помощью стандарта Plug-and-Play.
При использовании контента в рекламных целях необходимо быть уверенным в его постоянной доступности. Даже если проблемы с воспроизведением кажутся маловероятными, стоит воспользоваться функцией отказоустойчивости. Она обеспечивает постоянную защиту контента и с помощью инновационной технологии запускает воспроизведение с резервной копии в случае неисправности медиаплеера. Функция отказоустойчивости запускается автоматически при сбое в работе основного источника входного сигнала. Просто выберите основной источник входного сигнала и установите подключение для системы отказоустойчивости. Теперь вы можете быть уверены, что ваш контент надежно защищен.
Сохраняйте и воспроизводите контент, используя внутреннюю память. Загружайте медиаконтент и сразу же воспроизводите его на дисплее. Память используется совместно с интернет-браузером и служит кэш-памятью. При возникновении сбоев в работе сети воспроизведение контента продолжается из кэша, что позволяет использовать медиафайлы даже в том случае, когда подключение к сети отсутствует.
CMND — это надежная платформа управления дисплеем, которая позволяет обновлять и организовывать контент с помощью функции CMND & Create или изменять настройки с помощью функции CMND & Control. Держите все под контролем с помощью CMND.
Вас приятно удивят возможности сенсорного дисплея с антибликовым стеклом с низким оптическим параллаксом. Отсутствие бликов и низкий коэффициент отражения гарантируют кристально чистое и четкое изображение и точную цветопередачу.
Дисплей на базе Android — одной из самых продвинутых операционных систем — позволяет сохранять любые приложения в памяти дисплея. Вы также можете изучить богатую библиотеку приложений Android и воспроизводить контент из нее. Благодаря функции составления расписания можно планировать отображение приложений и контента в зависимости от потребностей ваших клиентов и времени суток. Функция автоматической ориентации позволяет легко выбирать портретный или альбомный режим отображения.
Благодаря встроенному интерфейсу PCI можно подключать модуль Wi-Fi, Bluetooth или 4G LTE для еще более удобного использования дисплея. Улучшена межмашинная коммуникация: пользователи могут выполнять различные настройки, например добавлять характеристики и источники сигнала.
Воспроизведение контента — важный аспект вашей деятельности. Благодаря автоматическим экранным снимкам вы сможете обеспечить регулярное отображение контента. Снимки выполняются в течение дня и сохраняются на FTP-сервере, где вы можете просмотреть их в любое удобное время.
Изображение/дисплей
Характеристики
Подключения
Поддерживаемое разрешение дисплея
Комфорт
Размеры
Звук
Условия эксплуатации
Питание
Аксессуары
Прочее
Мультимедийные приложения
Встроенный плеер