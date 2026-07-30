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Больше не доступен

Signage SolutionsДисплей Multi-Touch

43BDL4051T/00

Время интерактивности
Работайте сообща. Передавайте информацию. Этот профессиональный FHD-дисплей Philips Multi-Touch идеально подойдет для многопользовательской работы — от поиска маршрута до презентаций. Можно одновременно использовать до 10 точек касания.
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Дисплей Multi-Touch с 10 точками касания.

Время интерактивности

  • 43"

  • На базе ОС Android

  • Multi-touch

Процессор Android с системой на кристалле. Приложения по умолчанию и из сети

Управляйте дисплеем посредством Интернет-подключения. Профессиональные дисплеи Philips на базе Android оптимизированы для работы с приложениями по умолчанию для Android, но веб-приложения также доступны для установки на дисплей. Новая ОС Android обеспечит безопасность ПО и позволит более длительное время обновлять его до последней версии.

CMND & Deploy. Удаленная установка и запуск приложений

Быстро устанавливайте и запускайте приложения в удаленном режиме, даже если вы не находитесь рядом с дисплеем. CMND & Deploy позволяет добавлять и обновлять ваши приложения, а также приложения из магазина приложений профессионального дисплея Philips. Просто отсканируйте QR-код, выполните вход в магазин и нажмите на приложение, которое необходимо установить. Приложение будет автоматически загружено и запущено.

Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как управление входными разъемами и отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или сто.

Технические характеристики

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