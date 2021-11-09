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Больше не доступен
43PUS6401/12
Ультратонкий светодиодный 4K LED TV на базе ОС Android TV
Оцените изысканный дизайн и высокую производительность модели Philips 6400. Минималистский стиль подставки и великолепное изображение 4K Ultra HD с процессором Pixel Plus Ultra HD. Android TV предоставляет бесконечные возможности для развлечений!
108 см (43")
4K Ultra HD LED TV
Quad Core, 8 ГБ (расширяемая)
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Наслаждайтесь четкостью изображения 4K Ultra HD. Процессор Philips Pixel Plus Ultra HD оптимизирует качество изображения и обеспечивает плавную передачу сцен с невероятной детализацией и глубиной. Вы всегда будете наслаждаться четким изображением 4K с яркими оттенками белого и глубокими оттенками черного.
Вы приложили все усилия, чтобы сделать дом уютным и комфортным. Почему же не выбрать телевизор, который подчеркнет изящный дизайн интерьера? Уникальная технология Philips Ambilight визуально расширяет границы экрана и усиливает впечатления от просмотра за счет проекции светового ореола по трем сторонам от экрана. Эта технология увеличивает яркость и насыщенность красок, позволяя полностью погрузиться в происходящее на экране.
В облачном игровом сервисе содержится множество качественных игр любого уровня для пользователей любого возраста. Выберите игру, которая придется вам по вкусу, и наслаждайтесь ею прямо на телевизоре!
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
4.3
из 5
6
Отзывы
83%
рекомендуют этот продукт
AlKoteg
09/11/2021
Україна
Гарний вибір!
У використанні більш ніж чотири роки. 1. Ambilight - це щось! 2. Гарна картинка. 4к відтворює без проблем. 3. Android TV - як на мене найзручніша операційна система для телевізора. 4. Відмінно працює через WiFi (але в мене був кабель та вільний порт на роутері, тому підключив через кабель) Зазвичай використовую для перегляду YouTube та стрімінгових сервісів. Іноді - ігрова консоль. На звичайну кімнатну антену без проблем відшукав та настроїв цифрові канали ТБ.
Плюсы
4к, Android TV, Ambilight
Минусы
Звук не для аудіофіла (вирішив підключенням зовнішнього динамику)
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 6000 series 49PUS6401 Ультратонкий телевізор 4K на базі Android TV™
Дата пользования 2019-11-09
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 6000 series 49PUS6401 Ультратонкий телевізор 4K на базі Android TV™
Дата пользования 2019-11-09
paul78
05/07/2019
Україна
рекомендую
чудова модель, гарний дизайн та легке користування
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 6000 series 43PUS6401 Ультратонкий телевізор 4K на базі Android TV™
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 6000 series 43PUS6401 Ультратонкий телевізор 4K на базі Android TV™
AlKoteg
21/06/2019
Україна
Очень удачная покупка
Пользуюсь больше года. 1. Эфирное ТВ - не пользуюсь, но настроил: на обычную комнатную антенну поймал 32 цифровых канала. 2. 4К - тут даже говорить не о чем. Картинка шикарная! 3. Некоторые критикауют звук - после обновления на 8й Андроид в настройках появились более расширенные настройки звука. И учитывая размеры самого ТВ (ультратонкий) не следует ждать чудес. Меня звук устраивает. 4. Ambilight - даже если не пользуетесь, или пользуетесь изредка - просто классная "фича". 5. Приложения - без проблем, хотя в основном только пользуюсь Youtube и онлайн-кинотеатрами. 6. Синхронизация как Android устройства, со всеми преимуществами. Наблюдения\советы от себя: - приобретите сразу быструю флэшку на 64\128 Гб (в зависимости от потребностей) и установите как внутреннюю память телевизора. - проводное подключение к интернету работает куда лучше чем Wi-Fi (в случае просмотра фильмов в высоком качестве) - для комфортного просмотра онлайн видео лучше установить альтернативный видеоплеер.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 6000 series 49PUS6401 Ультратонкий телевізор 4K на базі Android TV™
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 6000 series 49PUS6401 Ультратонкий телевізор 4K на базі Android TV™
Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
Разнообразие приложений Android зависит от страны. Для получения подробной информации посетите магазин Google Play вашей страны.
Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.
Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
Функциональные возможности Google Cast определяются приложениями и устройствами Google Cast Ready. Дополнительную информацию см. на странице продукта Google Cast.
Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp.
Доступные приложения Smart TV могут отличаться в зависимости от модели телевизора и страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: www.philips.com/smarttv.
Запись на USB доступна только для цифровых каналов, возможность записи может быть ограничена на основании защиты трансляций от копирования (CI+). Возможны ограничения для некоторых стран и каналов.
Обратите внимание: приложения Amazon могут быть недоступны в вашей стране. (В настоящее время приложения Amazon работают только в Великобритании, Германии и Австрии.)