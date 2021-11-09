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  • Фотография, иллюстрирующая эмоциональную выгоду
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Больше не доступен

6000 seriesУльтратонкий 4K TV на базе ОС Android TV™

43PUS6401/12

4.3

| (6) Отзывы | 83% рекомендуют этот продукт

Ультратонкий светодиодный 4K LED TV на базе ОС Android TV

Оцените изысканный дизайн и высокую производительность модели Philips 6400. Минималистский стиль подставки и великолепное изображение 4K Ultra HD с процессором Pixel Plus Ultra HD. Android TV предоставляет бесконечные возможности для развлечений!

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с 2-сторонней фоновой подсветкой Ambilight

Ультратонкий светодиодный 4K LED TV на базе ОС Android TV

  • 108 см (43")

  • 4K Ultra HD LED TV

  • Quad Core, 8 ГБ (расширяемая)

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Насладитесь качеством изображения Ultra HD с Pixel Plus Ultra HD

Наслаждайтесь четкостью изображения 4K Ultra HD. Процессор Philips Pixel Plus Ultra HD оптимизирует качество изображения и обеспечивает плавную передачу сцен с невероятной детализацией и глубиной. Вы всегда будете наслаждаться четким изображением 4K с яркими оттенками белого и глубокими оттенками черного.

Совершенно новые впечатления от просмотра благодаря фоновой подсветке Ambilight

Совершенно новые впечатления от просмотра благодаря фоновой подсветке Ambilight

Вы приложили все усилия, чтобы сделать дом уютным и комфортным. Почему же не выбрать телевизор, который подчеркнет изящный дизайн интерьера? Уникальная технология Philips Ambilight визуально расширяет границы экрана и усиливает впечатления от просмотра за счет проекции светового ореола по трем сторонам от экрана. Эта технология увеличивает яркость и насыщенность красок, позволяя полностью погрузиться в происходящее на экране.

Облачный игровой сервис — качественные игры для пользователей любого возраста

В облачном игровом сервисе содержится множество качественных игр любого уровня для пользователей любого возраста. Выберите игру, которая придется вам по вкусу, и наслаждайтесь ею прямо на телевизоре!

Технические характеристики

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Отзывы

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4.3

из 5

6

Отзывы

83%

рекомендуют этот продукт

4
3
2

09/11/2021

Україна

Україна

Гарний вибір!

У використанні більш ніж чотири роки. 1. Ambilight - це щось! 2. Гарна картинка. 4к відтворює без проблем. 3. Android TV - як на мене найзручніша операційна система для телевізора. 4. Відмінно працює через WiFi (але в мене був кабель та вільний порт на роутері, тому підключив через кабель) Зазвичай використовую для перегляду YouTube та стрімінгових сервісів. Іноді - ігрова консоль. На звичайну кімнатну антену без проблем відшукав та настроїв цифрові канали ТБ.

Плюсы

4к, Android TV, Ambilight

Минусы

Звук не для аудіофіла (вирішив підключенням зовнішнього динамику)

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 6000 series 49PUS6401 Ультратонкий телевізор 4K на базі Android TV™

Дата пользования 2019-11-09

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 6000 series 49PUS6401 Ультратонкий телевізор 4K на базі Android TV™

Дата пользования 2019-11-09

05/07/2019

Україна

Україна

рекомендую

чудова модель, гарний дизайн та легке користування

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 6000 series 43PUS6401 Ультратонкий телевізор 4K на базі Android TV™

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 6000 series 43PUS6401 Ультратонкий телевізор 4K на базі Android TV™

21/06/2019

Україна

Україна

Очень удачная покупка

Пользуюсь больше года. 1. Эфирное ТВ - не пользуюсь, но настроил: на обычную комнатную антенну поймал 32 цифровых канала. 2. 4К - тут даже говорить не о чем. Картинка шикарная! 3. Некоторые критикауют звук - после обновления на 8й Андроид в настройках появились более расширенные настройки звука. И учитывая размеры самого ТВ (ультратонкий) не следует ждать чудес. Меня звук устраивает. 4. Ambilight - даже если не пользуетесь, или пользуетесь изредка - просто классная "фича". 5. Приложения - без проблем, хотя в основном только пользуюсь Youtube и онлайн-кинотеатрами. 6. Синхронизация как Android устройства, со всеми преимуществами. Наблюдения\советы от себя: - приобретите сразу быструю флэшку на 64\128 Гб (в зависимости от потребностей) и установите как внутреннюю память телевизора. - проводное подключение к интернету работает куда лучше чем Wi-Fi (в случае просмотра фильмов в высоком качестве) - для комфортного просмотра онлайн видео лучше установить альтернативный видеоплеер.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 6000 series 49PUS6401 Ультратонкий телевізор 4K на базі Android TV™

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 6000 series 49PUS6401 Ультратонкий телевізор 4K на базі Android TV™

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Примечания

  1. Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.

  2. Разнообразие приложений Android зависит от страны. Для получения подробной информации посетите магазин Google Play вашей страны.

  3. Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.

  4. Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.

  5. Функциональные возможности Google Cast определяются приложениями и устройствами Google Cast Ready. Дополнительную информацию см. на странице продукта Google Cast.

  6. Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp.

  7. Доступные приложения Smart TV могут отличаться в зависимости от модели телевизора и страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: www.philips.com/smarttv.

  8. Запись на USB доступна только для цифровых каналов, возможность записи может быть ограничена на основании защиты трансляций от копирования (CI+). Возможны ограничения для некоторых стран и каналов.

  9. Обратите внимание: приложения Amazon могут быть недоступны в вашей стране. (В настоящее время приложения Amazon работают только в Великобритании, Германии и Австрии.)