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Більше не доступний

6000 seriesУльтратонкий телевізор 4K на базі Android TV™

43PUS6401/12

3.6

| (127) Відгуки

Ультратонкий світлодіодний телевізор 4K на базі Android TV

Дизайн Philips серії 6400 відповідає його характеристикам. Зображення на мінімальній підставці оживає завдяки якості 4K Ultra HD та Pixel Plus Ultra HD. Завдяки Android TV можливості для розваг стануть практично безмежними.

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99,91% людей, які спробували Ambilight TV, більше ніколи не хочуть його повертати. 1

із 2-стороннім підсвічуванням Ambilight

Ультратонкий світлодіодний телевізор 4K на базі Android TV

  • 108 см (43 дюйми)

  • Світлодіодний телевізор 4K Ultra HD

  • Quad Core, 8 Гб і можливість розширення

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Відкрийте для себе якість зображення Ultra HD із Pixel Plus Ultra HD

Відкрийте для себе чіткість зображення 4K Ultra HD завдяки процесору Pixel Plus Ultra HD від Philips. Він оптимізує якість зображення та відображає плавні рівномірні зображення з неймовірними деталями та глибиною. Насолоджуйтеся щоразу чіткішими зображеннями якості 4К із яскравішими білими і насиченішими чорними відтінками.

Ambilight назавжди змінює погляд на телевізор

Ambilight назавжди змінює погляд на телевізор

Ви створили дім, який є більше, ніж просто будинком, тому чому б не вибрати телевізор, який також створює відчуття тепла і затишку? Унікальна технологія Philips Ambilight значно розширює екран та забезпечує більш захоплюючий перегляд, подаючи надзвичайно широкий потік світла з обох боків екрана телевізора на оточуючу стіну. Колір, яскравість і захоплення переходять з екрана у вітальню, забезпечуючи незвичний перегляд.

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Cloud Gaming пропонує великий онлайн-каталог високоякісних ігор для будь-якого віку, на будь-який смак і для будь-якого рівня майстерності. Просто оберіть гру і грайте в неї на своєму телевізорі!

Технічні характеристики

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Відгуки

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3.6

з 5

127

Відгуки

09/11/2021

Україна

Україна

Гарний вибір!

У використанні більш ніж чотири роки. 1. Ambilight - це щось! 2. Гарна картинка. 4к відтворює без проблем. 3. Android TV - як на мене найзручніша операційна система для телевізора. 4. Відмінно працює через WiFi (але в мене був кабель та вільний порт на роутері, тому підключив через кабель) Зазвичай використовую для перегляду YouTube та стрімінгових сервісів. Іноді - ігрова консоль. На звичайну кімнатну антену без проблем відшукав та настроїв цифрові канали ТБ.

Плюси

4к, Android TV, Ambilight

Мінуси

Звук не для аудіофіла (вирішив підключенням зовнішнього динамику)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 6000 series 49PUS6401 Ультратонкий телевізор 4K на базі Android TV™

Дата використання 2019-11-09

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 6000 series 49PUS6401 Ультратонкий телевізор 4K на базі Android TV™

Дата використання 2019-11-09

05/07/2019

Україна

Україна

рекомендую

чудова модель, гарний дизайн та легке користування

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 6000 series 43PUS6401 Ультратонкий телевізор 4K на базі Android TV™

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 6000 series 43PUS6401 Ультратонкий телевізор 4K на базі Android TV™

21/06/2019

Україна

Україна

Очень удачная покупка

Пользуюсь больше года. 1. Эфирное ТВ - не пользуюсь, но настроил: на обычную комнатную антенну поймал 32 цифровых канала. 2. 4К - тут даже говорить не о чем. Картинка шикарная! 3. Некоторые критикауют звук - после обновления на 8й Андроид в настройках появились более расширенные настройки звука. И учитывая размеры самого ТВ (ультратонкий) не следует ждать чудес. Меня звук устраивает. 4. Ambilight - даже если не пользуетесь, или пользуетесь изредка - просто классная "фича". 5. Приложения - без проблем, хотя в основном только пользуюсь Youtube и онлайн-кинотеатрами. 6. Синхронизация как Android устройства, со всеми преимуществами. Наблюдения\советы от себя: - приобретите сразу быструю флэшку на 64\128 Гб (в зависимости от потребностей) и установите как внутреннюю память телевизора. - проводное подключение к интернету работает куда лучше чем Wi-Fi (в случае просмотра фильмов в высоком качестве) - для комфортного просмотра онлайн видео лучше установить альтернативный видеоплеер.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 6000 series 49PUS6401 Ультратонкий телевізор 4K на базі Android TV™

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 6000 series 49PUS6401 Ультратонкий телевізор 4K на базі Android TV™

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Примітки

  1. На основі результатів програми тестування Ambilight у Швеції, Данії, Фінляндії, Норвегії, Великій Британії, Німеччині, Австрії та Франції в період з 24 лютого 2023 року по 28 лютого 2025 року. Протягом цього періоду 99,91% учасників вирішили залишити свій Ambilight TV, незважаючи на можливість повернути його з повним відшкодуванням коштів без необхідності вказувати причину. 

  1. ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.

  2. Пропозиції додатка Android різняться залежно від країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте місцевий магазин Google Play Store.

  3. Споживання енергії у кВт/год. на рік на основі споживання енергії телевізора, який працює 4 години на день протягом 365 днів. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.

  4. Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на веб-сайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.

  5. Функціональність Google Cast залежить від пристроїв і додатків Google Cast Ready. Для отримання детальнішої інформації відвідайте сторінку виробу Google Cast.

  6. Додаток Philips TV Remote App та відповідні функції різняться залежно від моделі телевізора, оператора та країни, а також моделі та ОС розумного пристрою. Для отримання детальнішої інформації відвідайте веб-сайт: www.philips.com/TVRemoteapp.

  7. Пропозиції додатка Smart TV залежать від моделі телевізора та країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте вебсайт: www.philips.com/smarttv.

  8. Запис на USB лише для цифрових каналів: записи можуть бути обмежені захистом авторських прав на мовлення (CI+). Можливі обмеження щодо певних країн та каналів.

  9. Зауважте, що додатки Amazon Apps можуть бути недоступні у вашій країні. (Зараз додатки Amazon Apps працюють лише у Великобританії, Німеччині та Австрії).