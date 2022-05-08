Другие продукты в комплекте
- Краткое руководство пользователя
- Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
- Шнур питания
- Настольная подставка
- Пульт ДУ
- Батарея типа AAA — 2 шт.
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Телевизор, который хочется смотреть
Хотите смотреть любимый контент в лучшем качестве? А как насчет удобного подключения и атмосферного погружения с уникальной технологией Philips Ambilight? Выбирайте модель The One, если вам нужен удобный телевизор без лишних хлопот. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Телевизор, который хочется смотреть
Хотите смотреть любимый контент в лучшем качестве? А как насчет удобного подключения и атмосферного погружения с уникальной технологией Philips Ambilight? Выбирайте модель The One, если вам нужен удобный телевизор без лишних хлопот. Узнать обо всех преимуществах
Телевизор, который хочется смотреть
Хотите смотреть любимый контент в лучшем качестве? А как насчет удобного подключения и атмосферного погружения с уникальной технологией Philips Ambilight? Выбирайте модель The One, если вам нужен удобный телевизор без лишних хлопот. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Телевизор, который хочется смотреть
Хотите смотреть любимый контент в лучшем качестве? А как насчет удобного подключения и атмосферного погружения с уникальной технологией Philips Ambilight? Выбирайте модель The One, если вам нужен удобный телевизор без лишних хлопот. Узнать обо всех преимуществах
4K UHD LED на базе ОС Android TV
Итого:
Благодаря Philips Ambilight впечатления от просмотра телевизора Philips становятся еще более яркими! Светодиодная подсветка по краям экрана меняет цвет и яркость в зависимости от изображения на экране или звучащей музыки. Подсветка создает атмосферу погружения, которая точно не оставит вас равнодушными.
Хотите смотреть фильмы и передачи в идеальном качестве? Ваш телевизор Philips 4K UHD совместим со всеми основными форматами HDR, которые обеспечивают непревзойденную четкость изображения. Оцените максимальную детализацию даже в светлых и темных участках кадра.
Процессор Philips P5 передает контент с качеством, как на источнике. Наслаждайтесь большим количеством деталей, глубиной изображения, яркостью цветов и естественностью оттенков кожи. Невероятная четкость и контрастность поможет прочувствовать все, что происходит на экране. Движение на экране идеально плавное.
Благодаря Dolby Vision и Dolby Atmos фильмы, передачи и игры будут выглядеть и звучать максимально эффектно. Смотрите контент согласно задумке режиссера — больше никаких темных сцен, где не получается разглядеть деталей! Все голоса будут звучать четко, а звуковые эффекты создадут полноценный эффект погружения.
Ищете телевизор для своей комнаты? Безрамочный корпус этого 4K Smart TV идеально впишется в любой интерьер, а идеальная геометрия создаст ощущение, что экран парит в воздухе. При производстве упаковки и вставок используется переработанный картон и бумага.
Беспроводная домашняя аудиосистема Philips с DTS Play-Fi позволяет подключать совместимые саундбары и беспроводные АС буквально за несколько секунд. Слушайте, что происходит в фильме, даже когда уходите на кухню. Воспроизводите музыку на весь дом. Вы даже можете создать систему домашнего кинотеатра, используя телевизор Philips в качестве центрального динамика.
Телевизоры Philips Android TV открывают доступ к любому контенту. Можно настроить главный экран как вам удобно и организовать удобный доступ к любимым приложениям, чтобы смотреть фильмы и телепередачи было просто. Продолжать просмотр можно с того места, где вы остановились.
Ваш телевизор Philips прекрасно подходит для игр. При включении консоли он автоматически переключается в режим минимальной задержки для плавного игрового процесса и графических переходов. Он поддерживает HDMI 2.1 и VRR, а игровой режим Ambilight поможет создать захватывающую атмосферу.
Нажмите кнопку на пульте ДУ для общения с Google Ассистентом. Управляйте ТВ или устройствами "умный дом", совместимыми с Google Ассистентом, с помощью голосовых команд. Также телевизор поддерживает управление через голосовые команды Alexa на совместимых с Alexa устройствах.
Подсветка Ambilight
Изображение/дисплей
Поддерживаемое разрешение дисплея
Android TV
Обработка
Функции Smart TV
Тюнер/прием/передача
Питание
Звук
Подключения
Мультимедийные приложения
Дизайн
Размеры
Аксессуары
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