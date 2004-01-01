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    Профессиональные ТВ

    49HFL7011T/12
    • В поисках инноваций В поисках инноваций В поисках инноваций
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      Профессиональные ТВ

      49HFL7011T/12

      В поисках инноваций

      Ваши гости будут приятно удивлены интеллектуальностью и скоростью работы этого потрясающего профессионального телевизора. Оцените притягательную фоновую подсветку Ambilight, быструю работу интерактивных функций на Android™, широкие возможности подключения и функции удаленного управления.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Профессиональные ТВ

      В поисках инноваций

      Ваши гости будут приятно удивлены интеллектуальностью и скоростью работы этого потрясающего профессионального телевизора. Оцените притягательную фоновую подсветку Ambilight, быструю работу интерактивных функций на Android™, широкие возможности подключения и функции удаленного управления.

      В поисках инноваций

      Ваши гости будут приятно удивлены интеллектуальностью и скоростью работы этого потрясающего профессионального телевизора. Оцените притягательную фоновую подсветку Ambilight, быструю работу интерактивных функций на Android™, широкие возможности подключения и функции удаленного управления.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Профессиональные ТВ

      В поисках инноваций

      Ваши гости будут приятно удивлены интеллектуальностью и скоростью работы этого потрясающего профессионального телевизора. Оцените притягательную фоновую подсветку Ambilight, быструю работу интерактивных функций на Android™, широкие возможности подключения и функции удаленного управления.

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        Профессиональные ТВ

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        Итого:

        В поисках инноваций

        на базе Android™ и с фоновой подсветкой Ambilight

        • 49" Signature
        • на базе ОС Android™
        • 4K Ultra HD
        Совместимость с MyChoice для регулярного дохода

        Совместимость с MyChoice для регулярного дохода

        MyChoice — это простой и недорогой способ преложить вашим постояльцам лучшие телеканалы. Через эту систему можно также подключать дополнительные платные каналы, что позволит вам возместить затраты на приобретение телевизоров.

        Передавайте фильмы и музыку на телевизор с помощью Miracast и DirectShare

        Передавайте фильмы и музыку на телевизор с помощью Miracast и DirectShare

        Защищенная система передачи данных позволит вашим гостям наслаждаться контентом с мобильных устройств на большом экране телевизора в беспроводном режиме — легко и без хлопот. Благодаря универсальности системы телевизоры поддерживают устройства на базе iOS и Android, и этот список постоянно дополняется. Фотографии, фильмы, музыка — все это можно передавать на телевизор при помощи Miracast и DirectShare!

        CMND & Control: простое обслуживание телевизора

        CMND & Control: простое обслуживание телевизора

        CMND & Control обеспечивает удаленную централизованную установку телевизора. С легкостью обновляйте и изменяйте настройки всех дисплеев, не беспокоя ваших гостей.

        CMND & Create: показывайте нужную информацию в любое удобное время

        CMND & Create: показывайте нужную информацию в любое удобное время

        Функция CMND & Create позволяет показывать нужную информацию в любое удобное для вас время. С помощью модуля управления контентом CMND вы сможете создавать и распределять интерактивные фирменные интернет-страницы отеля. Настройте телевизор так, чтобы в режиме реального времени предоставлять гостям только самую актуальную информацию о последних достижениях и разработках отеля.

        4K Ultra HD: великолепное яркое изображение

        Великолепное изображение 4K Ultra HD — это неповторимый уровень четкости, яркие цвета и разрешение, которое в четыре раза превышает Full HD. Откройте окно в новый мир.

        Фоновая подсветка Ambilight: великолепное изображение и полный эффект погружения

        Благодаря этой запатентованной технологии Philips на стену за телевизором проецируется мягкое свечение, в результате чего телеэкран кажется больше, а впечатления от просмотра становятся ярче. Цвет подсветки автоматически меняется в соответствии с изображением на экране. Благодаря адаптивной функции цвет фоновой подсветки всегда точно соответствует изображению — вне зависимости от цвета стены. Параметры подсветки Ambilight можно настраивать в соответствии с вашими предпочтениями.

        Android: быстрый отклик и полное погружение в действие на экране

        Профессиональный телевизор на базе ОС Android c быстрым откликом и удобным интерфейсом. Все эти возможности откроют вам доступ к специальным сервисам для сферы гостиничного бизнеса, приложениям и многому другому. Вы всегда сможете быстро перейти к избранным приложениям благодаря удобному меню.

        Система AppControl позволяет с легкостью добавлять, сортировать и удалять приложения

        Благодаря системе AppControl на телевизоре всегда будут установлены нужные приложения: добавляйте, удаляйте и сортируйте приложения, настраивайте их для использования в определенных номерах отеля — обеспечьте гостям качественное обслуживание с помощью удаленного централизованного управления. Для удобного и безопасного использования загружайте свои уникальные приложения на личный облачный сервер, доступ к которому будет только у вас.

        Усовершенствованные приложения со специальными службами для гостиниц

        Теперь вам доступна целая библиотека усовершенствованных приложений, список которых постоянно пополняется. Мощная платформа Android обеспечивает плавную работу приложений, быстрый отклик и доступ к новым возможностям. Система разработана специально для сферы гостиничного бизнеса, поэтому данные гостей полностью удаляются после использования и закрывается доступ к запрещенному контенту, который может негативно повлиять на ваш бизнес.

        Встроенная система IP-телевидения для оптимальной настройки интерактивных служб

        Меньше затрат и хлопот. С нашими новыми телевизорами Smart TV вы можете организовать информационно-развлекательную систему гостиницы непосредственно на телевизоре. Интерактивные каналы, видео по запросу, интерактивные гостиничные меню и информация, а также системы онлайн-заказов — все это возможно без дополнительной внешней приставки. Помимо передачи контента по коаксиальным телевизионным кабелям теперь вы также можете использовать интернет-сеть для трансляции телеканалов или видео по запросу непосредственно на ТВ. Организовать специализированный портал по вашим требованиям можно через нашу партнерскую сеть.

        • Изображение/дисплей

          Формат изображения
          16:9
          Размер экрана по диагонали (в дюймах)
          49  (дюймы)
          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          123  см
          Дисплей
          4K Ultra HD LED
          Яркость
          400  кд/м²
          Улучшение изображения
          • Процессор Pixel Precise Ultra HD
          • Perfect Natural Motion
          • Технология Perfect Motion Rate 800 Гц
          • Технология Micro Dimming Pro
          Разрешение панели
          3840x2160p
          Угол просмотра
          178º (Г) / 178º (В)
          Дисплей Wide Color Gamut
          Цветовая гамма NTSC: 85 %

        • Поддерживаемое разрешение дисплея

          Тюнер
          • Другие: до 1920 x 1080p при 60 Гц
          • T2 HEVC: до 3840 x 2160 при 60 Гц
          USB, LAN
          • HEVC: до 3840 x 2160 при 60 Гц
          • Другие: до 1920 x 1080p при 60 Гц
          HDMI 1/2
          До 3840 x 2160p при 60 Гц
          HDMI 3/4
          До 3840 x 2160p при 30 Гц

        • Тюнер/прием/передача

          Цифровое ТВ
          • DVB-T/T2/C
          • HEVC UHD (до 2160p60)
          Воспроизведение видео
          • NTSC
          • PAL
          Аналоговое телевидение
          PAL
          Воспроизведение через IP
          • Мультивещание
          • Unicast

        • Android TV

          ОС
          Android™ 5.1 (Lollipop)
          Объем флэш-памяти
          16 ГБ*

        • Особенности

          Удобство использования
          • Стиль изображения
          • Стиль звука
          Цифровые сервисы
          • Электронный гид телепередач на 8 дней
          • Сейчас и далее
          • MHEG
          • Телетекст
          • HbbTV
          • Субтитры
          Внешние элементы управления
          Джойстик

        • Специальные гостиничные функции

          Гостиничный режим
          • Блокировка джойстика
          • Блокировка меню
          • Блокировка меню установки
          • Ограничение громкости
          Режим ограничения для особых учреждений
          • Режима повышенной безопасности
          • TXT/MHEG/USB/электронный гид телепередач/блокировка субтитров
          Таймер
          • Таймер отключения
          • Сигнал будильника
          Настройка экрана запуска
          • Канал
          • Функция
          • Формат изображения
          • Громкость
          • Стиль изображения
          Защита от краж
          • Защита от кражи элементов питания
          • Замок Kensington
          Регулятор мощности
          • Автоматическое ВКЛЮЧЕНИЕ
          • Запуск в экорежиме/быстрый запуск
          • WoLAN
          • WoWLAN
          Приложения
          • Система AppControl
          • Облачные приложения
          • Приложения Android
          • Philips TV Remote App
          Символика
          • SmartInfo
          • Приветственный логотип
          • Настраиваемая панель управления (HTML)
          • Система IP-телевидения
          • Специальные приложения
          • Название места (Geonames ID)
          Часы
          • Часы в режиме ожидания
          • Кнопка пульта ДУ светится в темноте
          • Экранные часы
          SmartInfo
          • Браузер с HTML5
          • Интерактивные шаблоны
          Клонирование настроек и обновление встроенного ПО
          • Мгновенное копирование исходных настроек
          • По USB/РЧ/IP
          CMND&Control
          • Редактор списка каналов в офлайн-режиме
          • Изменение настроек в офлайн-режиме
          • Статус телевизора в режиме реального времени (IP)
          • Дистанционное управление по IP/РЧ
          • CMND&Create
          • Управление группами телевизоров
          Управление
          • Блокировка автообновления каналов
          • Протокол Serial Xpress
          • JSON API for TV Control-JAPIT
          Встроенные сервисы
          Прогноз погоды на 5 дней
          Интерактивные DRM
          • VSecure
          • PlayReady Smooth Streaming
          • Securemedia
          Получение дохода
          Функция MyChoice
          Языки
          Выбор языка
          Пульт ДУ
          • Фиксация кабеля
          • Индикация заряда батареи
          • Умный дверной замок с пультом ДУ и аккумулятором
          Каналы
          • Единый список каналов
          • Списки по темам

        • Функции для сферы здравоохранения

          Управление
          • Многофункциональный пульт ДУ
          • Совместимость с пультом ДУ для медицинских учреждений
          • Совместимость с системой вызова персонала
          Комфорт
          • Выход для наушников
          • Независимое отключение звука основного динамика
          Безопасность
          • Двойная изоляция, класс II
          • Огнестойкий материал

        • Мультимедиа

          Поддерживаемые параметры видеовоспроизведения
          • Форматы: H.264/MPEG4 AVC
          • MPEG1
          • MPEG2
          • MPEG4
          • WMV9/VC1
          • HEVC
          • VP9
          • Контейнеры: AVI, MKV
          Поддерживаемые аудиоформаты
          • MP3
          • AAC
          • WAV
          • WMA версии 2 до версии 9.2
          • WMA-PRO (версия 9 и 10)
          Поддерживаемые форматы субтитров
          • SRT
          • SMI
          • SSA
          • TXT
          • ASS
          Поддерживаемые форматы изображения
          JPG

        • Аудио

          Выходная мощность
          45  Вт
          Выход на АС для ванной комнаты
          1,5 Вт, моно, 8 Ом
          Акустические системы
          • 2,1
          • Фронтальные + тыловые
          Характеристики звука
          • DTS Premium Sound
          • DTS Studio Sound
          • АРГ
          • Режим Incredible Surround
          • Динамические басы
          • Dolby MS10

        • Питание

          Электропитание
          220—240 В перем. тока, 50—60 Гц
          Температура окружающей среды
          0 °C - 40 °C
          Энергопотребление в режиме ожидания
          &lt; 0,4 Вт
          Маркировка класса энергоэффективности
          A
          Маркировка энергоэффективности ЕС
          86  Вт
          Функции энергосбережения
          Режим ECO
          Потребление электроэнергии в год
          125  кВт/ч

        • Аксессуары

          В комплекте
          • Настольная подставка на шарнире
          • 2 батареи типа AAA
          • Гарантийный талон
          • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
          • Шнур питания
          • Пульт ДУ 22AV1505B/12
          Дополнительный
          • Пульт ДУ для медицинских учреждений 22AV1109H/12
          • Пульт ДУ для пакета установки 22AV9573A
          • Пульт ДУ с Bluetooth 22AV1507A/12

        • Беспроводное соединение

          Беспроводная локальная сеть (LAN)
          802.11 ac
          Bluetooth
          • 4,0
          • Игровой пульт HID
          • Мультиканальный
          • Беспроводное аудио (наушники)
          Wifi-Direct
          • DirectShare
          • Miracast

        • Разъемы для подключения на нижней панели

          HDMI1
          HDMI 2.0
          Антенна
          IEC-75
          HDMI2
          HDMI 2.0
          Выход для цифрового аудиосигнала
          Оптический
          USB 1
          Порт USB 2.0
          Ethernet (LAN)
          RJ-45

        • Подключения (боковая панель)

          USB 2
          Порт USB 2.0
          Слот общего интерфейса
          CI+ 1.3.2
          USB 3
          USB 3.0
          HDMI 3
          HDMI 1.4
          HDMI 4
          HDMI 1.4 (MHL 2.0)
          Выход для наушников
          Мини-разъем

        • Подключения (задняя панель)

          Scart
          • RGB
          • CVBS
          Выход на АС для ванной комнаты
          Мини-разъем
          Компонентный
          YPbPr + RCA (левый/правый)
          Аудиовход DVI
          Мини-разъем
          Внешний источник питания
          • 12 В/15 Вт
          • Мини-разъем
          Внешнее управление
          RJ-48

        • Расширенные возможности подключения

          RJ48
          • ИК-вход/выход
          • Интерфейс Serial Xpress
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Запуск воспроизведения одним нажатием
          • Режим ожидания системы
          • Прямое управление с помощью пульта ДУ
          • Управление звуком системы
          Беспроводная локальная сеть (LAN)
          Автоматическое включение по LAN
          HDMI
          • ARC (все порты)
          • DVI (все порты)
          • MHL 2.0 (HDMI 4)

        • Дизайн

          Цвет
          Темно-серый
          Особенности
          • Алюминиевая рамка
          • 3-сторонняя фоновая подсветка Ambilight

        • Размеры

          Вес продукта
          14,5  кг
          Ширина устройства
          1094  миллиметра
          Ширина с подставкой
          1094  миллиметра
          Совместимое настенное крепление
          • 200 x 200 мм
          • M6
          Высота устройства
          661  миллиметра
          Глубина устройства
          20/40/45  миллиметра
          Высота с подставкой
          709  миллиметра
          Глубина с подставкой
          205  миллиметра
          Вес изделия с подставкой
          18,5  кг

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Батарейки для пульта ДУ
        • Пульт ДУ
        • Гарантийный талон
        • Шнур питания
        • Настольная подставка

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            • Доступность функций будет зависеть от выбранной конфигурации.
            • Philips не гарантирует наличие приложений или постоянную правильную работу приложений.
            • Объем свободной памяти может быть меньше из-за конфигурации устройства
            • Типичный уровень энергопотребления в рабочем режиме определен в соответствии с IEC62087 (вып. 2). Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий эксплуатации телевизора.
            • Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.

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            Условия и положения
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            О Philips

            Продавец интернет-магазина:

            ООО «Филипс Украина»
            03038, Украина
            г. Киев, ул. Н. Гринченко, 2/1
            Код ЕДРПОУ 33744042

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